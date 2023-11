iPhone 15 được người dân Hàn Quốc ưa chuộng hơn hẳn so với các phiên bản tiền nhiệm. Theo hãng nghiên cứu thị trường Atlas Research & Consulting, doanh số dòng iPhone 15 mới – gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max - tăng 41,9% trong tháng đầu tiên phát hành chính thức tại đây (từ ngày 13/10), so với dòng iPhone 14.

Đặc biệt, doanh số của iPhone 15 bản tiêu chuẩn đã tăng hơn gấp đôi trong cùng kỳ, trong khi iPhone 15 Pro Max ghi nhận tăng trưởng doanh số 42,3%. iPhone 15 Pro chiếm gần 50% doanh số, tiếp đó là iPhone 15 với 30,7%.

Khách hàng trải nghiệm dòng iPhone 15 mới tại một Apple Store ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày mở bán 13/10. (Ảnh: Yonhap)

Doanh số bán iPhone lạc quan trên sân nhà của đối thủ truyền kiếp Samsung Electronics trái ngược hoàn toàn với Trung Quốc và Nhật Bản, những thị trường trọng điểm của Apple.

Trung Quốc, thị trường iPhone lớn thứ hai sau Bắc Mỹ, ghi nhận doanh số iPhone 15 giảm 4,5% trong 17 ngày đầu tiên phát hành, theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research.

Chủ nghĩa yêu nước của Trung Quốc được xem là ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các thương hiệu nước ngoài, buộc Apple giảm giá cho điện thoại mới.

Tại Nhật Bản, nơi người tiêu dùng thích điện thoại cỡ nhỏ hơn, doanh số iPhone 12 và 13 Mini lại tăng hơn gấp đôi trong tuần đầu tiên ra mắt iPhone 15 mới, theo tờ Nikkei.

Khi Apple ngừng bán iPhone mini trên website chính thức, họ đổ sang cửa hàng đồ cũ trực tuyến để mua sắm.

Theo Korea Herald, tại Hàn Quốc, ưu đãi tiền mặt của nhà mạng cùng những dịch vụ mới như Apple Pay, ứng dụng ghi âm góp phần thúc đẩy doanh số iPhone 15.

Nguồn tin giấu tên tiết lộ nhà mạng cạnh tranh nhau để khuyến khích mọi người mua smartphone mới với ưu đãi lên tới 450.000 won (8,4 triệu đồng). Thông thường, các hãng viễn thông trợ giá iPhone thấp hơn Samsung Galaxy.

Apple Pay ra mắt hồi tháng 2 và dịch vụ ghi âm cuộc gọi AI của SK Telecom dành cho người dùng iPhone là những yếu tố thuận lợi khác. Khác với Samsung, iPhone không có chức năng ghi âm cuộc gọi.

Với việc người dùng ngày càng yêu thích iPhone, không rõ Hàn Quốc có được nâng hạng lên nhóm thị trường cấp một hay cấp hai hay không. Năm nay, nước này tiếp tục nằm trong nhóm hạng ba.

Bất chấp doanh số lạc quan tại Hàn Quốc, các nguồn tin tin rằng Apple không có nhiều khả năng phát hành iPhone sớm hơn tại nơi Samsung đang thống trị.

"Hàn Quốc nằm trong nhóm hạng ba do quy mô thị trường nhỏ hơn với Apple, do đây là sân nhà của Samsung. Apple sẽ theo dõi chặt chẽ hơn xu hướng bán hàng của đối thủ truyền kiếp Samsung, đặc biệt khi hãng ra mắt điện thoại mới tại đây", một nguồn tin giấu tên nói với The Korea Herald.

(Theo Korea Herald)