Trang tin Al Alarabiya dẫn lời nhiều nhân chứng kể rằng trại tị nạn Al-Mawasi, nơi được thiết lập dành cho những dân thường bị mất nhà cửa trong cuộc xung đột Israel-Hamas, đã bị tấn công bởi ít nhất 4 quả tên lửa và “tạo ra những hố bom lớn sâu tới 9m”.

“Có 20 căn lều, nơi cư trú của nhiều gia đình tị nạn, bốc hỏa. Ít nhất 40 dân thường Palestine thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Các nhóm cứu hộ của chúng tôi vẫn đang di chuyển những thi thể và người bị thương ra khỏi khu vực bị không kích”, một quan chức thuộc Cơ quan phòng vệ dân sự Dải Gaza nói.

Các nhân viên cứu hộ Palestine đào bới đống đổ nát. Ảnh: Quds News Network

Trong thông cáo đưa ra rạng sáng 10/9, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố mục đích họ tiến hành vụ không kích là nhằm phá hủy một sở chỉ huy của Phong trào Hamas “ẩn nấp trong khu vực nhân đạo ở Khan Younis”.

“Các chiến cơ Không quân Irsael, với sự hỗ trợ tình báo từ các đơn vị Shin Bet, Aman và Bộ Tư lệnh miền nam Israel, đã tấn công vào tổ hợp chỉ huy của Hamas ẩn nấp bên trong khu vực nhân đạo ở Khan Younis. Được biết, các tay súng Hamas sử dụng nơi đó để lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công nhằm vào IDF và công dân Israel”, thông cáo IDF viết trên mạng xã hội X.

Hamas ngay sau đó bác bỏ tuyên bố trên của IDF, đồng thời gọi đây là “lời nói dối trắng trợn”.

Video: Người dân ở trại tị nạn Al-Mawasi đào bới đất đá tìm người còn sống. Nguồn: TVManar1/ Mạng xã hội X

Israel bắt giữ đoàn xe của Liên Hợp Quốc ở Gaza

Thời báo Israel dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) - ông Philippe Lazzarini nói rằng, IDF hôm 9/9 đã bắt giữ một đoàn xe Liên Hợp Quốc tham gia chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở Dải Gaza.

“Đoàn xe đã bị chặn ngay ở trạm kiểm soát Wadi Gaza, với lời đe dọa bắt giữ các nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ). Các máy ủi đất của Irsael cũng gây hư hại nặng nề cho nhiều xe bọc thép của chúng tôi. Rất may, toàn bộ nhân viên và xe cộ hiện đã được thả tự do và trở về căn cứ an toàn”, ông Lazzarini viết trên mạng xã hội Telegram.

IDF sau đó giải thích rằng, nguyên nhân họ bắt giữ đoàn xe LHQ là bởi nhận được thông tin tình báo “về một đối tượng người Palestine ẩn nấp bên trong đoàn xe”.

