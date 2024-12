Ảnh: Anadolou.

Theo The Guardian, Mỹ đã tấn công các mục tiêu liên quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền trung Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn. Israel cũng xác nhận mở hàng loạt cuộc tấn công vào nhiều địa điểm ở Syria hôm 9/12, phá hủy hàng chục máy bay, trực thăng và thiết bị tại ít nhất 3 căn cứ quân sự của Syria.

Trong một bức thư gửi 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), Israel cho hay, các hành động của họ chỉ là biện pháp giới hạn và tạm thời nhằm bảo vệ công dân, đặc biệt là những người ở Cao nguyên Golan, giáp biên giới với Syria. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon viết: "Israel không can thiệp vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa các nhóm vũ trang ở Syria, hành động của chúng tôi chỉ tập trung vào việc bảo vệ an ninh cho chính mình".

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an LHQ họp kín vào chiều 9/12 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria theo yêu cầu của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã vạch ra những gì họ cho là ranh giới đỏ liên quan tới Syria. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không chấp nhận nhóm PKK hay IS hưởng lợi từ tình hình mới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định không có hứng thú mở rộng phạm vi hoạt động sang Syria dù nước này ủng hộ nhóm nổi dậy Syria.

Khi đề cập tới các cuộc đột kích nhằm vào nhóm YPG do người Kurd lãnh đạo tại đông bắc Syria, ông Erdogan tuyên bố: "Thổ Nhĩ Kỳ không để mắt tới lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào khác. Mục đích duy nhất cho các hoạt động xuyên biên giới của chúng tôi là không để đất nước phải hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố".