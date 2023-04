Ông Trump và các con. Ảnh: Forbes

Theo Radar Online, Ivanka Trump đã thuê luật sư riêng để đại diện cho bản thân trong bối cảnh có thể phải ra tòa trong vụ kiện gian lận thuế trị giá 250 triệu USD chống lại cô cùng với bố - cựu Tổng thống Donald Trump và hai người anh em trai là Don Jr và Eric Trump.

Trước đây, Ivanka và anh em trai có chung luật sư đại diện. Tuy nhiên, với khả năng có thể phải hầu tòa vì vụ kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James đứng đơn, Ivanka đã quyết định đi theo con đường của riêng mình. Bà Letitia đang tìm cách cấm vĩnh viễn ông Trump và ba người con lớn của ông kinh doanh tại bang New York.

Theo tờ Forbes, trong các tài liệu mới nộp, Ivanka đã thay tên các luật sư Clifford Robert và Michael Farina của công ty Robert & Robert. Ban đầu đây là nhóm luật sư đại diện cho Ivanka và cả Eric lẫn Don Jr trong cuộc chiến pháp lý. Tuy nhiên, gần đây Ivanka thông báo với tòa án rằng luật sư đại diện hiện thời của cô là Bennet Moskowitz của công ty Troutman Pepper.

Trước đó, Ivanka cũng tuyên bố không ủng hộ cha trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Và rằng, cô không muốn dính dáng gì tới chiến dịch tranh cử của cha, cho dù ông có muốn cô ủng hộ.

Ngày 6/3, một dấu hiệu khác xuất hiện cho thấy các con ông Donald Trump bị chia rẽ về chiến lược bào chữa. Khi đó, một trong những luật sư đại diện cho Ivanka viết thư cho thẩm phán để yêu cầu hoãn phiên tòa.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử cha con ông Trump với cáo buộc gian lận thuế sẽ bắt đầu vào tháng 10.