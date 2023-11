Theo Hệ thống công khai thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia, công ty mới của Jack Ma có tên dịch sang tiếng Anh là Hangzhou Ma's Kitchen Food, thành lập tuần trước tại Hàng Châu, quê hương của ông.

Với số vốn đăng ký 10 triệu NDT (1,4 triệu USD), nó do Hangzhou Dajingtou No 22 Arts and Culture sở hữu hoàn toàn.

Đây là một liên doanh khác của ông Jack Ma được thành lập vào năm 2019 dành cho các giao dịch đầu tư tại Trung Quốc, nơi ông Jack Ma nắm 99,9% cổ phần.

Giữa lúc thực phẩm đóng gói sẵn đang bùng nổ tại Trung Quốc, Jack Ma đã thành lập công ty mới trong lĩnh vực này. (Ảnh: Shutterstock)

Phạm vi kinh doanh của công ty mở rộng sang bán thực phẩm đóng gói sẵn, chế biến và bán lẻ các sản phẩm nông nghiệp ăn được, theo Ma's Kitchen.

Jason Pau - Giám đốc điều hành các chương trình quốc tế tại tổ chức từ thiện Jack Ma Foundation - được liệt kê là Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc của công ty.

Xu Shi, một cựu Giám đốc điều hành khác tại quỹ của Jack Ma, là giám sát viên cho doanh nghiệp mới, theo truyền thông Trung Quốc, trích dẫn thông tin từ nhà cung cấp dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Tianyancha.

Ma's Kitchen sẽ cung cấp các bữa ăn đã được sơ chế sẵn - ngành công nghiệp đang bùng nổ ở Trung Quốc khi các nhà đầu tư tìm cách kiếm tiền từ việc thay đổi lối sống trong thời kỳ đại dịch.

Một tờ báo địa phương cho biết, tài liệu tham khảo của công ty về thực phẩm đóng gói sẵn không đề cập đến bữa ăn nấu sẵn.

Ngành công nghiệp thức ăn sẵn trong nước dự kiến đạt doanh thu khoảng 510 tỷ NDT trong năm nay, với tiềm năng tăng gấp đôi trong 3 năm tới, theo báo cáo của iiMedia Research.

Jack Ma, người từ chức Chủ tịch Alibaba vào sinh nhật lần thứ 55 của mình năm 2019, đã chuyển hướng nông nghiệp và giáo dục trong những năm gần đây.

Từ khi rời bỏ gã khổng lồ thương mại điện tử, tỷ phú đi khắp thế giới và đến thăm phòng thí nghiệm nông nghiệp ở Hà Lan, trang trại cá ngừ ở Nhật Bản, chợ đêm ở Thái Lan để hiểu rõ hơn về đam mê mới.

Không chỉ có Ma’s Kitchen, ông còn một số công ty khác đặt cược vào nông nghiệp. Hồi tháng 7, ông bị phát hiện đứng sau một startup về thủy sản và nông nghiệp có tên 1.8 Metres Marine Technology, vốn đăng ký 110 triệu NDT.

Phạm vi kinh doanh của nó bao gồm các sản phẩm thủy sản, thức ăn và chế biến thực phẩm.

Ông vẫn giữ ảnh hưởng đáng kể đối với Alibaba. Sau khi ông trở về Trung Quốc hồi đầu năm, Alibaba đã bắt đầu tái cấu trúc doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay nhằm chia tách tập đoàn ngổn ngang thành 6 đơn vị kinh doanh độc lập.

Cuộc đại tu phải đối mặt với thách thức lớn đầu tiên vào ngày 16/11 khi công ty tạm dừng kế hoạch niêm yết công khai bộ phận đám mây Alibaba Cloud.

Cùng ngày, quỹ tín thác của gia đình Jack Ma đã công bố kế hoạch bán 870 triệu USD cổ phiếu Alibaba. Tin tức này kết hợp với số phận chưa rõ ràng của Alibaba Cloud khiến cổ phiếu lao dốc hơn 10%.

Jane Jiang, Giám đốc nhân sự của Alibaba, giải thích trong một bức thư nội bộ vào đầu tuần này rằng Jack Ma dự định sử dụng số tiền bán cổ phiếu để hỗ trợ các sáng kiến công nghệ nông nghiệp và từ thiện của mình, nhưng ông chưa bán bất kỳ cổ phiếu Alibaba nào do cổ phiếu hiện đang "bị định giá rất thấp".

(Theo SCMP)