Jennifer Lopez và Ben Affleck.

Jennifer Lopez thừa nhận cô thường nổi máu ghen khi thấy các phụ nữ thả thính nam diễn viên Ben Affleck. Người đẹp 55 tuổi cho biết cô sẽ cảnh cáo tất cả những ai muốn thu hút sự chú ý của chồng mình.

Jennifer Lopez đã chia sẻ điều này khi xuất hiện trong chương trình Today With Hoda & Jenna phát sóng ngày 15/2. Nữ diễn viên Marry Me đã tham gia một trò chơi lấy cảm hứng từ album mới của mình có tên This Is Me… Now.

Khi MC hỏi nữ ca sĩ có ghen không khi ai đó tấn công người mình yêu, Jennifer Lopez nói cô rất nghiêm túc trong việc bảo vệ Ben Affleck và nói "Đừng có đùa với tôi". Vậy cô sẽ làm gì nếu ai đó thả thính Ben?, trước câu hỏi này của người dẫn chương trình, nữ diễn viên đáp chắc chắn cô sẽ cho người đó biết chỉ còn cách từ bỏ.

Jennifer Lopez và Ben Affleck kết hôn tháng 7/2022, 18 năm sau khi họ hủy đám cưới vào năm 2004. Gặp nhau khi quay chung phim Gigli năm 2001, hai diễn viên bắt đầu hẹn hò và đính hôn tháng 11/2002. Ban đầu họ định kết hôn vào 14/9/2003 nhưng sau đó cả hai đột ngột hủy hôn.

Sau đó Ben Affleck kết hôn với diễn viên Jennifer Garner từ 2005-2018 và có 3 con chung trước khi ly dị. Jennifer Lopez cưới Marc Anthony vào năm 2004 và có cặp song sinh vào năm 2008 trước khi ly hôn 6 năm sau đó. Jennifer Lopez và Ben Affleck đều hẹn hò với nhiều người sau khi ly hôn nhưng cuối cùng đã quay về với nhau.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của Jennifer Lopez và Ben Affleck

Quỳnh An