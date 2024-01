Nữ ca sĩ Jennifer Lopez đăng tải một đoạn video ngắn giới thiệu dự án âm nhạc mới phối lại đĩa đơn Can't Get Enough ra mắt hôm nay, 29/1.

Jennifer Lopez khoe thân hình sexy trong sản phẩm ca nhạc mới.

Đoạn video dài 8s tiết lộ cảnh ngôi sao nhạc Pop diện bikini đen nhỏ xíu khoe thân hình sexy dưới vòi tắm hoa sen ngoài trời. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng khoe trọn vóc dáng sexy khó cưỡng trong những chi tiết khác ở video ngắn này, khiến người hâm mộ không khỏi háo hức chờ đón sản phẩm mới của Jennifer Lopez.

Bản phối lại ca khúc Can't Get Enough có đoạn rap của Latto, người từng hai lần được đề cử giải Grammy.

Nữ ca sĩ sở hữu sắc vóc thu hút ở tuổi 55.

Jennifer Lopez phát hành đĩa đơn mới Can't Get Enough cùng MV hôm 10/1. Sau 2 tuần, nữ ca sĩ đã chính thức phát hành bản remix của ca khúc này. Can't Get Enough là đĩa đơn đầu tiên trong album thứ 9 của Jennifer Lopez mang tên This Is Me... Now dự kiến phát hành vào ngày 16/2 tới.

Jennifer Lopez sinh năm 1969, tại Mỹ. Cô được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Những ca khúc nổi tiếng tạo nên tên tuổi của cô như: On the Floor, All I Have, Love Don't Cost a Thing, I'm Real...

Về phim ảnh, Jennifer Lopez từng đóng những phim nổi bật như: Parker (2013) cùng Jason Statham, Hustlers (2019), Marry Me (2022), Shotgun Wedding (2022)...

Ở tuổi 55, cô được nhận xét là nữ minh tinh có thân hình chuẩn đẹp nhờ chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt.