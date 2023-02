Jeonbuk - điểm du lịch mới đẹp nhất Hàn Quốc nhất định phải đến năm 2023

Deokjin - công viên tuyệt đẹp giữa TP. Jeonju (tỉnh Jeonbuk), được xây quanh một cái ao tự nhiên có từ triều đại Goryeo (năm 918 - 1392)

Làng cổ Hanbok Jeonju

Làng cổ Hanbok Jeonju tại TP. Jeonju - thủ phủ tỉnh Jeonbuk, mang một vẻ đẹp yên bình và cổ xưa rất đặc biệt. Là kinh đô của triều đại Joseon hưng thịnh nhất lịch sử Hàn Quốc, cũng vì thế mà nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp lịch sử, với những ngôi nhà Hanok 700 năm tuổi, các di sản và công trình văn hóa quan trọng như Đền thờ Gyeonggijeon, khu tưởng niệm Omokdae... và các không gian văn hóa độc đáo khác.

Làng cổ Hanok Jeonju là nơi du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và cảm nhận rõ nhất vẻ đẹp cũng như phong cách của Hàn Quốc xưa.

Cơm trộn Jeonju Bibimbap

Đến Jeonbuk, du khách không thể bổ qua các món ngon tại TP. Jeonju - nơi khởi đầu cho quá trình quốc tế hóa ẩm thực Hàn Quốc, địa phương tiêu biểu cho hương vị các món ăn truyền thống Hàn Quốc và được bầu chọn là "Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực nghệ thuật ẩm thực".

Một trong 10 món ăn nổi tiếng tại Jeonj là Cơm trộn Jeonju Bibimbap, được mệnh danh là "Top 3 món ăn thời Joseon". Khác với cơm trộn bạn ăn tại Seoul, Busan hay các địa phương khác ở Hàn Quốc, Jeonju Bibimbap là món ăn cực kỳ bổ dưỡng và chứa đầy đủ carbohydrate, chất béo, protein, vitamin và các khoáng chất, với cơm và các loại rau giá đỗ trộn cùng với 30 loại nguyên liệu tự nhiên như bạch quả, hạt thông, hạt dẻ, quả óc chó và các loại rau theo mùa, được du khách cực kỳ yêu thích.

Biểu diễn nghệ thuật Mongyeon, võ Taekwondo, họp bạn Hướng đạo Thế giới

Một trong những trải nghiệm khiến du khách đắm say khi đến Jeonbuk, là thưởng thức Mongyeon - Flower of Seodong - chương trình nghệ thuật mang đậm thương hiệu của Jeonbuk trong 10 năm nay. Mongyeon - Flower of Seodong là loại hình biểu diễn mới kết hợp giữa nhạc kịch truyền thống Hàn Quốc, khiêu vũ, âm nhạc đương đại và âm thanh ánh sáng hiện đại tạo nên một sân khấu vô cùng mãn nhãn. Năm 2023, Mongyeon - Flower of Seodong diễn ra từ 2/6 - 25/11, các ngày thứ Tư, Năm, Sáu, Bảy tại Trung tâm nghệ thuật TP. Jeonju.

Tỉnh Jeonbuk còn mê hoặc du khách bởi trụ sở duy nhất dành cho Taekwondo trên thế giới, Muju ở Jeonbuk Taekwondowon. Đây là điểm đến đặc biệt cho du khách trải nghiệm khó quên về môn võ cổ truyền Hàn Quốc, với sân vận động Taekwondo, phòng biểu diễn, bảo tàng, phòng trải nghiệm thực tế, khán phòng và chỗ nghỉ cho 1.400 người trên diện tích 2 triệu 300 ngàn m2.

Năm 2023, các tour đến Jeonbuk càng hút khách khi tỉnh đăng cai tổ chức Trại họp bạn Hướng đạo Thế giới lần thứ 25, diễn ra từ ngày 1-12/8. Hàng chục nghìn thanh niên và các nhà lãnh đạo từ 170 quốc gia sẽ cùng nhau chia sẻ văn hóa, kinh nghiệm và tình bạn để trải nghiệm thực tế là công dân toàn cầu.

Ngày 14/2/2023, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Jeonbuk tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch nhằm quảng bá vẻ đẹp của Jeonbuk cũng như thu hút khách du lịch Việt đến Jeonbuk trong năm 2023. Tại sự kiện, trước sự chứng kiến của ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam, ông Kim Kwan-Young - Tỉnh trưởng tỉnh Jeonbuk và 2 công ty du lịch của Việt Nam ký biên bản ghi nhớ (MOU) cam kết cùng nhau đẩy mạnh quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch đến với Jeonbuk trong thời gian tới. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ thể hiện được mức độ quan tâm đến thị trường Việt Nam của tỉnh Jeonbuk và quyết tâm thu hút khách Việt trong tương lai. Ông Kim Kwan-Young - Tỉnh trưởng tỉnh Jeonbuk ký MOU cùng 2 công ty du lịch Việt Nam

