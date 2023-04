Jisoo tung MV solo FLOWER cách đây 10 ngày và đã thu về 112 triệu lượt xem trên kênh YouTube của BlackPink.

Ngày 10/4, Billboard công bố top 10 của bảng xếp hạng Global 200 và Global Excl. U.S., cả hai cùng có tên FLOWER ở vị trí á quân. Như vậy Jisoo là thành viên thứ 3 của BlackPink đều có sản phẩm solo đầu tay lọt top 10 cả 2 bảng xếp hạng này.

Global 200 và Global Excl. U.S. được Billboard mở từ tháng 9/2020, lấy cơ sở đánh giá dựa trên lượt xem trực tuyến cũng như lượng đĩa bán ra ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Bảng xếp hạng Global 200 thu thập dữ liệu trên toàn cầu trong khi Global Excl. U.S. không thống kê dữ liệu từ Mỹ.

Theo đó, FLOWER đứng ở vị trí thứ 2 bảng xếp hạng Global 200 với 108,7 triệu lượt xem trực tuyến và 21.000 đĩa bán ra trên toàn cầu trong tuần đầu phát hành (từ 31/3- 6/4). Tuy nhiên lượt xem trực tuyến của ca khúc này vẫn đứng sau Lalisa của đàn em Lisa của nhóm BlackPink (152,6 triệu) và Drivers License của Olivia Rodrigo (130.1 triệu).

Ngoài Jisoo, nhóm BlackPink còn có 2 thành viên khác từng thống trị bảng xếp hạng Global 200. On the Ground của Rosé từng giành ngôi quán quân năm 2021 còn Lalisa của Lisa lọt top 2. Các ca khúc này cũng đều lọt bảng bảng xếp hạng Global Excl. U.S. cùng với Money của Lisa.