Nằm trong dải sản phẩm chống cháy SteelMaster của Jotun cho các công trình xây dựng, SteelMaster 1200WF được phát triển để bảo vệ kết cấu thép của các công trình dân dụng và công nghiệp như sân bay, trường học, bệnh viện và các công trình khác.

Sự kiện giới thiệu sản phẩm sơn chống cháy SteelMaster 1200WF của Jotun ngày 16/8

Phát biểu trong sự kiện, ông Per Morten Aarvold - Tổng Giám đốc Jotun Việt Nam - nhấn mạnh việc chính thức giới thiệu và kinh doanh sản phẩm SteelMaster 1200WF tại Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong quá trình kinh doanh của Jotun tại đây.

“Với sứ mệnh của mình, Jotun luôn nỗ lực để bảo vệ những gì quan trọng nhất cho khách hàng. Chúng tôi hi vọng sản phẩm sơn chống cháy SteelMaster 1200WF sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho các công trình, đóng góp vào quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam”, ông Per Morten Aarvold nói.

SteelMaster 1200WF là sản phẩm sơn chống cháy tiên phong trên thị trường Việt Nam, được cấp phép để cung cấp bảo vệ lên tới 150 phút cho tất cả các loại cấu kiện khác nhau như dầm/cột I H L C T, cột rỗng vuông/chữ nhật và trụ rỗng tròn, ở các giải nhiệt độ tới hạn khác nhau (CCT).

Đại diện Jotun giới thiệu về sản phẩm sơn chống cháy SteelMaster 1200WF

Theo công bố của nhà sản xuất, với công nghệ gốc nước, hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấp, SteelMaster 1200WF cung cấp giải pháp chống cháy thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe. Các thông số về môi trường của sản phẩm được thể hiện thông qua Thông cáo sản phẩm thân thiện môi trường (EPD) và một sản phẩm thuộc gói Giải pháp công trình xanh của Jotun.

SteelMaster 1200WF cung cấp giải pháp chống cháy thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe

Các sản phẩm SteelMaster được chứng nhận rộng rãi bởi các cơ quan kiểm định độc lập uy tín trên thế giới như Underwriter Laboratories, Warringtonfire… Tại Việt Nam, SteelMaster 1200WF được thử nghiệm và chứng nhận từ phòng Nghiên cứu phòng chống cháy Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng, trực thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng, và chính thức được cấp phép từ Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào ngày 21/5/2024.

Sơn SteelMaster 1200WF được cấp phép từ Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Jotun là một trong những tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu thế giới, thành lập tại Na Uy với sứ mệnh ban đầu là bảo vệ những con tàu trước khắc nghiệt của biển khơi. Trải qua hơn 100 năm phát triển, thương hiệu đã có mặt tại hầu khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 39 nhà máy tại 23 thị trường, 67 công ty trên 47 thị trường và văn phòng đại diện ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Jotun cung cấp 4 ngành hàng bao gồm sơn công nghiệp, sơn hàng hải, sơn tĩnh điện và sơn trang trí, mang đến giải pháp tổng thể về sơn cho hàng triệu kiến trúc và ngôi nhà trên toàn thế giới. VàoCó mặt ở Việt Nam từ những năm 1993, Jotun đã trở thành một trong những thương hiệu sơn hàng đầu tại thị trường với sứ mệnh bảo vệ cho các công trình và làm đẹp cho hàng triệu ngôi nhà của gia đình Việt. Tham khảo thông tin sản phẩm SteelMaster 1200WF tại https://jotun.com/steelmaster

Thu Hằng