Kaity Nguyễn và đạo diễn Lê Thanh Sơn làm lành sau 2 năm

Chiều 13/5, diễn viên Kaity Nguyễn đăng ảnh thân thiết bên đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng chú thích: "The future depends on what you do today" (tạm dịch: Tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm hôm nay). Nam đạo diễn đăng ảnh tương tự với chia sẻ: "Sau tất cả, mình lại trở về với nhau".

Trước đó, chiều 12/5, Lê Thanh Sơn có buổi gặp gỡ truyền thông trò chuyện về dự án điện ảnh Móng vuốt sắp ra mắt. Anh thông tin về sự việc "diễn viên Kaity Nguyễn bỏ vai phút chót gây thiệt hại cho đoàn phim".

Theo đó, tháng 6/2022, Lê Thanh Sơn tổ chức họp báo công bố Kaity Nguyễn là diễn viên chính trong dự án điện ảnh Móng vuốt. Lúc này, đôi bên chưa ký hợp đồng, chỉ thỏa thuận miệng. Sau đó, nữ diễn viên từ chối tham gia, kéo theo sự việc loạt nhà đầu tư rút khỏi dự án vì thấy không còn tên tuổi ăn khách.

Kaity Nguyễn thân thiết bên đạo diễn Lê Thanh Sơn và ê-kíp phim "Móng vuốt". Ảnh: FBNV

Lê Thanh Sơn và ê-kíp đứng trước nguy cơ phải hủy dự án, đồng nghĩa mất trắng số tiền 6,3 tỷ đồng đã đầu tư cho các trang thiết bị kỹ xảo, mô hình quái vật...

Cho rằng việc Kaity Nguyễn rút vai phút chót gây ảnh hưởng nghiêm trọng đoàn phim, Lê Thanh Sơn từng rất sốc, buồn giận đàn em. Gần 2 năm, đôi bên 'cạch mặt' không nói chuyện lại vì 'Kaity Nguyễn cố tránh gặp mặt trực tiếp'.

Trước động thái được cho là làm lành, trao đổi với VietNamNet, đại diện truyền thông của Kaity Nguyễn xác nhận nữ diễn viên đã gặp trực tiếp đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng đoàn phim Móng vuốt sáng nay.

"Hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Cuộc gặp này chỉ để hai bên thấu hiểu mọi vấn đề với nhau, không có mục đích nào khác", vị này cho biết.

Phóng viên cũng liên lạc đạo diễn Lê Thanh Sơn nhưng anh không nghe máy.

Đổi thái độ như phim 'Lật mặt', liệu có chiêu trò?

Việc đạo diễn Lê Thanh Sơn gặp gỡ giới truyền thông 'tố' diễn viên Kaity Nguyễn khi công bố dự án mới gây tranh luận đa chiều.

Ông Phước Châu - cựu quản lý truyền thông một cụm rạp ở TP.HCM - cho rằng việc chọn câu chuyện "Kaity Nguyễn bỏ vai gây ảnh hưởng đoàn phim" mở màn cho hoạt động truyền thông, quảng bá tác phẩm Móng vuốt 'không vui'.

"Nếu diễn viên nóng mặt, lên tiếng phản pháo lại thành ra câu chuyện scandal chẳng đẹp gì mấy trong giới làm nghề. Nếu diễn viên im lặng, hoá ra đang bị 'xử án' một chiều từ phía đạo diễn, trong mắt dư luận nói chung", ông nói.

Chuyên gia mong các bộ phim Việt ra mắt công chúng nên được tập trung vào vấn đề chuyên ngành, các câu chuyện hay đáng giới thiệu thay vì scandal hậu trường.

Bên cạnh đó, việc đôi bên giảng hòa trong chưa đầy 24 giờ bị nghi là chiêu trò tạo scandal nhằm thu hút sự chú ý cho phim sắp ra mắt.

Khán giả Tam Kỳ (24 tuổi, TP.HCM) cho biết cách công bố thông tin của ê-kíp Móng vuốt dễ tạo nhiều nghi vấn mượn vụ lùm xùm với Kaity Nguyễn 2 năm trước để quảng bá phim, nhất là khi dàn cast mới thiếu gương mặt là ngôi sao phòng vé (ngoại trừ Tuấn Trần). Chỉ trong thời gian ngắn, đôi bên lại đăng ảnh tương tác thân thiết khiến anh cảm giác 'như xem phim Lật mặt'.

"Xem teaser, tôi thấy hình ảnh, kỹ xảo không quá ấn tượng. Có lẽ đó cũng là điều ê-kíp đang lo nên muốn tạo chú ý trước bằng một scandal?", khán giả này nói.