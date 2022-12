Bắt giữ người đàn ông vào chung cư ở TP.HCM kề dao, cướp tài sản

Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ nghi can Trần Hoàng Anh (38 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra, xử ký về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, Công an phường 14 (quận 11) nhận được trình báo của bà N.T.A. (ngụ tại chung cư Thới Bình) về việc bị kẻ lạ vào nhà, kề dao vào cổ để cướp tài sản nhưng bất thành.

Công an lấy lời khai nghi can Trần Hoàng Anh. Ảnh: CA

Cụ thể, theo bà A, có một người đàn ông tìm đến gõ cửa, giới thiệu là nhân viên đến để xử lý chống thấm cho tầng 4 của chung cư. Khi bà A. mở cửa cho vào nhà, người này có kiểm tra khu vực ban công, nhà vệ sinh.

Theo bà, người này vào kiểm tra chỉ nhằm mục đích xem có ai khác trong nhà không, rồi bất ngờ lộ diện là kẻ cướp. Người đàn ông rút dao khống chế bà A, yêu cầu phải đưa 10 triệu đồng. Sau đó túm tóc, kề dao vào cổ yêu cầu bà A. lấy chìa khoá tủ chứa tiền.

Quá trình khống chế, kẻ cướp đã gây thương tích cho bà A. Tuy nhiên, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, bà A. vùng thoát được, chạy ra ngoài hành lang truy hô.

Diễn biến sau đó, người này đã chạy ra ngoài, vào thang máy và tẩu thoát.

Khi bị bắt, nghi can Trần Hoàng Anh khai nhận, ngoài vụ cướp bất thành ở TP.HCM thì đã thực hiện thêm hai vụ trộm xe gắn máy ở An Giang. Ảnh: CACC

Khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 11 phối hợp cùng Công an phường 14 tiến hành điều tra. Qua camera ở chung cư và khu vực xung quanh, công an nhanh chóng xác định nghi can gây án là Trần Hoàng Anh nên tổ chức truy bắt.

Đến ngày 9/12, trinh sát đã phục kích, bắt giữ được Trần Hoàng Anh tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ công an, Trần Hoàng Anh thừa nhận là do nợ nần dân xã hội và cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện vụ cướp. Khi cướp không thành, người này đã bỏ trốn.

Ngoài ra, nghi can còn khai, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện hai vụ trộm xe gắn máy tại tỉnh An Giang.