Ngày 18/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Trương Việt Hùng (SN 1988, ở phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm Trương Việt Hùng bị dẫn giải về cơ quan công an. Ảnh: Báo ANTĐ

Theo cơ quan công an, vào khoảng 0h15 ngày 17/4, nghi phạm sát hại chị Q. (SN 1984, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) là Trương Việt Hùng được dẫn giải an toàn về trụ sở Công an quận Long Biên.

Trước đó, vào ngày 15/4, công an nhận được thông tin về cái chết của chị Q. Qua kiểm tra ở hiện trường, công an nhận thấy, dấu vết trong xe ô tô không có gì xáo trộn. Còn vệt hằn rất mờ ở vùng cổ chưa thể khẳng định ngay do ngoại lực tác động, bởi chị Q. sau 3 ngày tử vong (từ ngày 12/4 – PV), nên thi thể nạn nhân xuất hiện nhiều chỗ phù nề. Có giả thiết đặt ra, chị Q. sau khi tập gym, xuống xe ô tô thì đột quỵ.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, chị Q. bị sát hại. Vì điện thoại di động và tiền mặt của nạn nhân không còn.

Công an xác định, sáng 12/4, thời điểm chị Q. rời nhà, xuất hiện 1 người đàn ông dáng vóc to khỏe. Người này lên thang máy rất nhanh, rồi xuống tầng hầm cùng nạn nhân. Đáng chú ý, anh ta không phải cư dân của tòa nhà.

Đối tượng Hùng bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC.

Ngay sau đó, công an xác định kẻ sát hại chị Q. là Trương Việt Hùng – người không có công ăn việc làm ổn định, 35 tuổi, ở phường Thanh Châu, TP Phủ Lý nhưng chỉ là nơi nghi phạm đăng ký sinh sống… trên giấy tờ, có người mẹ già ở.

Còn phần lớn thời gian, Hùng sống lang thang ở Hà Nội. Có tiền thì "đốt" vào quán game, đói thì tìm đến cánh bạn đồng hương nhờ nương tựa. Nguồn tiền để Hùng duy trì sinh hoạt và chơi điện tử là… đi vay.

Nhưng vay không có khả năng chi trả, dẫn đến nợ nần, rồi quẫn bách. Nhiều người từng cho Hùng vay tiền đã có ý kiến với thanh niên này. Thay vì suy nghĩ, ân hận, anh ta chuyển sang hận thù, trong số những người đó có chị Q.

Nhiều lần bị chị Q. từ chối cho vay tiền và góp ý, giữa kẻ nghiện game và chị Q. xảy ra mâu thuẫn. Hùng nảy sinh ý định sẽ sát hại chị Q. rồi tự tử. Thanh niên này biết lịch trình sinh hoạt của chị Q., khoảng 7h sáng 12/4, Hùng đến toà nhà chung cư nơi chị Q. sinh sống, chờ ở sảnh và cùng đi thang máy với chị Q. xuống hầm để xe. Do Hùng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng chị Q. và cúi mặt nên chị Q. không nhận ra người quen.

Lẳng lặng bám theo đến vị trí đỗ xe ô tô của chị Q., Hùng bất ngờ chồm lên, một tay siết cổ, một tay bịt miệng. Khi thấy người phụ nữ gục xuống, Hùng tiếp tục siết cổ chị Q. cho đến chết. Sau đó Hùng đã kéo chị Q. lên cửa ghế sau ô tô của nạn nhân, lấy áo quấn quanh đầu để không bị phát hiện…

Sau khi sát hại chị Q., gã lái xe qua cầu Đông Trù đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, gã lục soát, lấy toàn bộ số tiền 16 triệu đồng của nạn nhân rồi nạp vào tài khoản chơi game. Sau đó, gã lái xe về tòa chung cư của phường Ngọc Lâm, nơi chị Q. hay tập gym, rồi cất giấu xe và xác chị Q. tại tầng và bỏ trốn.

Địa điểm trốn đầu tiên là quán game ở ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm. Chơi đến 12h30, Hùng thuê xe sang nhà bạn tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để ăn tối. Đêm 12/4, Hùng quay trở lại quận Long Biên để thuê nhà trọ. Trên đường, gã phi tang chiếc điện thoại của chị Q. xuống sông Hồng.

Sáng hôm sau, Hùng đi xe khách về TP Phủ Lý, tiếp tục chơi điện tử. Một khoảng thời gian ít ỏi, gã về nhà, qua hiệu tạp hóa chào mẹ đẻ. Khoảng 21h ngày 16/4, khi đang đi lang thang ở Quốc lộ 1A, Trương Việt Hùng bị công an bắt giữ. Lúc này, công an phát hiện trong túi áo của gã có 1 gói thuốc chuột trữ sẵn.

“Cháu đã về chào mẹ, định sẽ trốn xa, hoặc chết, vì biết thế nào cũng bị bắt”, kẻ giết người nói trong vô thức, khi bị dẫn giải về trụ sở Công an quận Long Biên.