Tối 21/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 phối hợp cùng Công an TP.HCM tạm giữ nghi can gây án để lấy lời khai. Chi tiết về nghi can này chưa được thông tin nhưng xác định là người quen với gia đình nạn nhân.

Bước đầu xác định các nạn nhân tử vong là chị D. (32 tuổi) và 2 cháu bé là P. (con của chị D.) và K. (chị D. nhận giữ tại nhà).

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh hiện trường cho thấy, khoảng 16h35 chiều 21/11 có 1 nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ, đeo khẩn trang che kín mặt, chở theo 1 can xăng lớn (loại 20 lít) để giữa xe và đến trước hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Camera xung quanh ghi nhận lại hình ảnh nghi can chở can xăng lớn đến hiện trường gây án. Ảnh: Cắt từ clip

Tại đầu hẻm, người này dừng xe và sử dụng điện thoại và sau đó điều khiển xe đi vào hẻm.

Theo điều tra ban đầu, khi vào nhà, người này đã dùng dao tấn công chị D. với thương tích trên ngực. Sau đó, nghi can khóa cửa nhà, rồi tưới xăng để đốt nhà phi tang. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà ngoài chị D. còn có thêm 2 cháu bé.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Linh An

Khi nghe tiếng kêu la, hàng xóm xung quanh chạy đến thì nghi can đã tháo chạy, để lại xe gắn máy. Hàng xóm thấy ngôi nhà bốc cháy dữ dội, nhưng bị khóa cửa nên không ứng cứu được.

Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường đã nhanh chóng dập tắt lửa. Tuy nhiên, cả chị D. cùng 2 cháu bé đã tử vong.

Được biết, nghi can bị bắt giữ sau 1 giờ gây án. Cơ quan đang điều tra, lấy lời khai.