Tác giả Galit Atlas

Tiến sĩ Galit Atlas là một nhà phân tâm học và giám sát lâm sàng hành nghề tư nhân ở New York. Bà là giảng viên của chương trình Sau Tiến sĩ về Tâm lý trị liệu và Phân tâm học của Đại học New York.

Bà đã xuất bản 3 cuốn sách cho các bác sĩ lâm sàng và nhiều bài báo tập trung vào giới tính, tính dục. Ấn phẩm trên New York Times A Tale of Two Twins (Câu chuyện về hai cặp sinh đôi) của bà đã giành được giải thưởng Gradiva năm 2016.