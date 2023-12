{"article":{"id":"2221336","title":"Kẹo nghi chứa ma túy bán ở cổng trường học, bác sĩ nói gì?","description":"Theo bác sĩ, hiện tượng ma túy tổng hợp \"đội lốt\" các loại kẹo, nước trái cây rất phổ biến. Cơ quan chức năng cần sớm xác định loại kẹo được bán tại cổng trường học ở Lạng Sơn chứa chất gì.","contentObject":"<p>Ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip về <a href=\"https://vietnamnet.vn/suc-khoe\">các gói kẹo được bày bán trước cổng các trường </a>học trên địa bàn TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) nghi có chứa chất ma túy, thậm chí có học sinh đã bị ngộ độc vì ăn phải. Về thông tin này, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã mời những người bán hàng đến làm việc, đồng thời gửi các mẫu sản phẩm đến cơ quan chức năng để giám định thành phần. </p>

<p>Trao đổi với <em>VietNamNet</em>, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, chuyên gia về nghiện chất, cho biết thực tế, các thông tin ma túy đội lốt dưới các loại kẹo, bánh, gói bột pha siro đã xuất hiện rất nhiều.</p>

<p>Trước đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện kẹo chứa cần sa. Các dạng ma túy này đều được \"đội lốt\" dưới lớp vỏ bọc rực rỡ, tem, nhãn bắt mắt. Thậm chí, chúng còn được phát hiện dưới dạng bột, đóng trong các gói nhỏ có nhiều hương vị.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-dai-dien-7408-220.jpg?width=768&s=fvX35fffxYm3F8Qsnzksxw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-dai-dien-7408-220.jpg?width=1024&s=pAFk5rhaRJZgHQCBx1poNA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-dai-dien-7408-220.jpg?width=0&s=djdDyPT8PyqGk0Vzs8ZPWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-dai-dien-7408-220.jpg?width=768&s=fvX35fffxYm3F8Qsnzksxw\" alt=\"anh dai dien 7408.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-dai-dien-7408-220.jpg?width=260&s=4slIYrJjdLR-EDdD55FYaw\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh kẹo nghi chứa ma túy bán cho học sinh tại Lạng Sơn được lan truyền trên mạng xã hội. </figcaption>

</figure>

<p>Đối với thông tin kẹo nghi chứa ma túy tổng hợp bán ở cổng trường tại Lạng Sơn đang được chia sẻ trên mạng xã hội, bác sĩ Hiển cho rằng các cơ quan chức năng cần xem xét đó là chất gì. Hiện, có nhiều chất khác nhau như MDMA, Ketamine, Diazepam. Mỗi chất này đều có tác động và biểu hiện khác nhau đối với cơ thể người dùng. </p>

<p>MDMA tên tiếng Anh là Estasy, được biết với tên gọi thông dụng là thuốc lắc, một loại ma túy có tác dụng kích thích thần kinh trung ương. Người dùng MDMA có thể gây loạn thần (ảo giác, hoang tưởng) và kích động hành vi (tấn công người xung quanh). MDMA thường được bán dưới dạng một viên thuốc. </p>

<p>Thời gian gần đây, các đối tượng đã chuyển sang pha chế dưới dạng bột hòa tan hương trái cây. Giới trẻ mua về pha uống như nước trái cây. Giá mỗi gói bột này khoảng 300.000 đồng. Với dạng bào chế này, nhiều người cũng nghĩ rằng đó chỉ là nước trái cây thông thường.</p>

<p>Ketamine là loại thuốc gây mê đang được sử dụng trong y học dưới dạng dung dịch tiêm, rất tinh khiết. Ketamine ma túy thường dưới dạng bột trắng có thể bị lẫn tạp chất nguy hại và được sử dụng bằng cách hít trực tiếp. Giới trẻ dùng Ketamine sau khi uống thuốc lắc để làm giảm bớt sự hưng phấn.</p>

<p>Điều đáng lo ngại, hiện nay nhiều đối tượng trộn các ma túy tổng hợp này với nhau. Ví dụ, Ketamin với Diazepam có thể gây suy hô hấp; trộn MDMA với Ketamine gây loạn nhịp tim và tăng huyết áp, có thể dẫn đến tử vong.</p>

<p>Do các chất ma túy tổng hợp \"núp bóng\" dưới nhiều hình thức khác nhau, vị chuyên gia này khuyến cáo cha mẹ cần quản lý con cái, tuyên truyền trẻ không ăn các loại bánh kẹo, nước uống lạ, không rõ nguồn gốc.</p>

<p>“Tôi từng gặp trường hợp cha mẹ cho con 500.000 đồng mang theo khi đi học, hậu quả là con mua các loại đồ uống dành cho 'dân chơi' có chứa ma túy tổng hợp. Vì vậy, cha mẹ chỉ nên cho con đủ tiền ăn sáng, để ngăn nguy cơ con tiếp xúc với ma túy tổng hợp trá hình” vị chuyên gia này chia sẻ.</p>

<p>Về chi tiết kẹo bán nghi chứa ma túy được bán với giá giá 4.000-5.000 đồng/gói, bác sĩ Hiển bày tỏ sự nghi ngờ. Ông lý giải: \"Các cơ quan chức năng cần xét nghiệm thật kỹ. Ma túy tổng hợp không hề rẻ. Từ 20 năm trước khi thuốc lắc ra đời đã có giá 500.000 đồng/viên. Hiện tại giá cũng từ 300.000-500.000 đồng. Các loại viên kẹo chứa ma túy tổng hợp nhỏ nhất giá cũng khoảng 50.000 đồng\".</p>

<p>Một số cách giúp nhận biết người có biểu hiện nghiện ma túy là:</p>

<p>- Vắng mặt vào một thời điểm nhất định.</p>

<p>- Khi trở về rất tươi tỉnh, hoạt bát hơn nếu sử dụng nhóm thuốc kích thích.</p>

<p>- Thường xuyên bị rối loạn giấc ngủ, thức khuya và dậy rất muộn.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701350420345\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2208245\"><a href=\"/chuyen-gia-lo-ngai-thuoc-la-dien-tu-tron-nhieu-chat-ma-tuy-hai-gioi-tre-2208245.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/30/chuyen-gia-lo-ngai-thuoc-la-dien-tu-tron-nhieu-chat-ma-tuy-gay-hai-gioi-tre-226.png?width=0&s=jnw9_29PPM8umXgdCDgsWw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/30/chuyen-gia-lo-ngai-thuoc-la-dien-tu-tron-nhieu-chat-ma-tuy-gay-hai-gioi-tre-226.png?width=260&s=qWdKsM9hDA9jSJolaU9U2Q\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/chuyen-gia-lo-ngai-thuoc-la-dien-tu-tron-nhieu-chat-ma-tuy-hai-gioi-tre-2208245.html\">Chuyên gia lo ngại thuốc lá điện tử trộn nhiều chất ma túy gây hại giới trẻ</a><span class=\"summary__content-desc\">Hút thuốc lá điện tử, cô gái 19 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc lá bệnh nhân hút chứa nhiều chất ma túy tổng hợp, trong đó có chất lần đầu bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ghi nhận.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/keo-nghi-chua-ma-tuy-ban-o-cong-truong-hoc-tai-lang-son-bac-si-noi-gi-2221336.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/keo-nghi-chua-ma-tuy-ban-o-cong-truong-hoc-tai-lang-son-bac-si-noi-gi-218.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/keo-nghi-chua-ma-tuy-ban-o-cong-truong-hoc-tai-lang-son-bac-si-noi-gi-219.jpg","updatedDate":"2023-12-01T09:01:44","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221483","title":"Phát hiện phòng khám 'tự vẽ' kết quả siêu âm của người bệnh","description":"Mặc dù kết quả siêu âm của bệnh nhân không có hình ảnh dịch tiền liệt tuyến nhưng một phòng khám lại kết luận “tuyến tiền liệt có ít dịch”. Sở Y tế TP.HCM cho rằng kết luận áp đặt này có thể là cơ sở để phòng khám “vẽ bệnh moi tiền” người bệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phong-kham-tu-ve-ket-qua-sieu-am-cua-nguoi-benh-2221483.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/phat-hien-phong-kham-tu-ve-ket-qua-sieu-am-cua-nguoi-benh-231.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:18:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221182","title":"Khu vực nào của Hà Nội có tới 7 phố được đặt theo tên các bác sĩ?","description":"Xung quanh Trường Đại học Y Hà Nội có hàng loạt phố mang tên các bác sĩ tài năng như Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng…","displayType":6,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khu-vuc-nao-cua-ha-noi-co-toi-7-pho-duoc-dat-theo-ten-cac-bac-si-2221182.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khu-vuc-nao-cua-ha-noi-co-toi-7-pho-duoc-dat-theo-ten-cac-bac-si-1292.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219935","title":"Dọc mùng có tác dụng 'hút mỡ’ nhưng tối kỵ với một số người","description":"Dọc mùng là thực phẩm quen thuộc trồng ở một số địa phương, chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-mung-co-nhieu-tac-dung-cho-suc-khoe-giup-giam-can-nhung-ai-khong-nen-an-2219935.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doc-mung-co-tac-dung-hut-mo-nhung-toi-ky-voi-mot-so-nguoi-1173.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221088","title":"Chiêu trò 'đánh tráo khái niệm' để dụ khách hàng muốn tân trang nhan sắc","description":"Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều quảng cáo hấp dẫn về các biện pháp thẩm mỹ an toàn như dùng tế bào gốc hay \"tái sinh đa tầng\". Tuy nhiên, không ít người đã phải nhập viện vì biến chứng sau khi làm đẹp.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chieu-tro-danh-trao-khai-niem-de-du-khach-hang-muon-tham-my-lam-dep-2221088.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chieu-tro-danh-trao-khai-niem-de-du-khach-hang-muon-tan-trang-nhan-sac-880.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:55:23","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220592","title":"Đẩy mạnh chuyển đổi số ở Bình Định giúp bệnh nhân giảm thủ tục hành chính","description":"Ngành Y tế tỉnh Bình Định tập trung đầu tư thực hiện chuyển đổi số đã giúp bệnh nhân và người nhà giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/day-manh-chuyen-doi-so-o-binh-dinh-giup-benh-nhan-giam-thu-tuc-hanh-chinh-2220592.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/day-manh-chuyen-doi-so-o-binh-dinh-giup-benh-nhan-giam-thu-tuc-hanh-chinh-529.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:14:56","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220638","title":"Độ tin cậy của nhận diện bằng mống mắt so với vân tay","description":"Nhận diện mống mắt có độ chính xác cao hơn nhiều so với vân tay. Hiện tại, một số nước như Mỹ, Singapore, Indonesia, Ấn Độ đang ứng dụng công nghệ này.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/do-tin-cay-cua-nhan-dien-mong-mat-so-voi-van-tay-nuoc-nao-dang-ap-dung-2220638.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/do-tin-cay-cua-nhan-dien-bang-mong-mat-so-voi-van-tay-1158.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220982","title":"Phát hiện sai phạm thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại An Giang","description":"Tại An Giang, cơ quan chức năng phát hiện phòng nghỉ trong một khách sạn vẫn còn để gạt tàn thuốc lá. Nội quy khách sạn không có nội dung cấm hút thuốc lá. Thậm chí, còn có quy định về nộp tiền phạt nếu làm vỡ gạt tàn thuốc lá.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-sai-pham-thuc-thi-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-tai-an-giang-2220982.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phat-hien-sai-pham-thuc-thi-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-tai-an-giang-291.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:06:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221304","title":"Quảng Ninh yêu cầu trường học đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm","description":"Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học sau khi xảy ra sự việc nhiều học sinh ngộ độc do ăn kẹo lạ.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-day-manh-tuyen-truyen-hoc-sinh-khong-mua-do-an-vat-khong-ro-nguon-goc-2221304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hocsinhattp-302.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:52:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220693","title":"VNVC được vinh danh là công ty dược Việt Nam uy tín nhất năm 2023","description":"Công ty cổ phần vacxin Việt Nam (VNVC) là đơn vị dẫn đầu Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2023, theo công bố của Vietnam Report ngày 28/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnvc-duoc-vinh-danh-la-cong-ty-duoc-viet-nam-uy-tin-nhat-nam-2023-2220693.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/vnvc-duoc-vinh-danh-la-cong-ty-duoc-viet-nam-uy-tin-nhat-nam-2023-1138.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220700","title":"Đi ăn đêm cùng bạn gái, thanh niên bị người lạ tấn công","description":"Tai nạn hy hữu xảy ra khi thanh niên chở bạn gái đi ăn đêm về nhà, thấy một người đứng bên đường. Bất ngờ, người lạ tấn công anh bằng đũa, đâm thẳng vào mặt và xuyên qua hốc mắt.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/di-an-dem-cung-ban-gai-thanh-nien-bi-nguoi-la-tan-cong-dam-dua-xuyen-mat-2220700.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/di-an-dem-cung-ban-gai-thanh-nien-bi-nguoi-la-tan-cong-968.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220598","title":"Mống mắt nằm ở đâu, vì sao được thu thập làm dữ liệu thẻ căn cước?","description":"Mống mắt của mỗi người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất, không thay đổi nhiều theo thời gian. Ngay cả anh em sinh đôi cũng không có mống mắt giống nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mong-mat-la-gi-vi-sao-mong-mat-duoc-thu-thap-lam-du-lieu-cccd-2220598.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mong-mat-nam-o-dau-vi-sao-duoc-thu-thap-lam-du-lieu-the-can-cuoc-597.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220357","title":"Người nước ngoài nào được chọn đặt tên cho nhiều con đường ở Việt Nam?","description":"Vị bác sĩ sang Việt Nam khi 27 tuổi, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tìm ra thuốc điều trị cho căn bệnh nguy hiểm lúc bây giờ. Đặc biệt, ông còn được chọn để đặt tên cho nhiều con đường ở nước ta.","displayType":6,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-si-nuoc-ngoai-nao-duoc-chon-dat-ten-cho-nhieu-con-duong-o-viet-nam-2220357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/bac-si-nuoc-ngoai-nao-duoc-chon-dat-ten-cho-nhieu-con-duong-o-viet-nam-300.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:53:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220394","title":"Hệ thống Y tế MEDLATEC - gần 3 thập kỷ đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng","description":"Dễ dàng tiếp cận công nghệ cao tại hệ thống y tế phủ khắp toàn quốc, chủ động thời gian thăm khám, quy trình khép kín, khoa học... là những nỗ lực của MEDLATEC Group suốt gần 3 thập kỷ thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-thong-y-te-medlatec-gan-3-thap-ky-dong-hanh-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-2220394.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/he-thong-y-te-medlatec-gan-3-thap-ky-dong-hanh-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-1187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220454","title":"Hai người ngộ độc nặng sau khi ăn mật cá","description":"Bệnh nhân nuốt mật cá vì tin rằng tốt cho sức khỏe, dẫn tới ngộ độc nặng, phải chuyển từ tuyến tỉnh lên điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-nguoi-ngo-doc-nang-sau-khi-an-mat-ca-2220454.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/hai-nguoi-ngo-doc-nang-sau-khi-an-mat-ca-1393.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T20:44:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220345","title":"Bệnh nhân động kinh có cơ hội khỏi bệnh nhờ phương pháp mới","description":"Lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, phương pháp phẫu thuật mới của ekip Vinmec Central Park mở ra hy vọng điều trị dứt điểm cho bệnh nhân động kinh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/benh-nhan-dong-kinh-co-co-hoi-khoi-benh-nho-phuong-phap-moi-2220345.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/benh-nhan-dong-kinh-co-co-hoi-khoi-benh-nho-phuong-phap-moi-986.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220266","title":"Trẻ 3 tuổi chỉ nói được 1-2 từ, chuyên gia chỉ ra thủ phạm","description":"Cha mẹ bận rộn kiếm tiền không chăm sóc con mà giao phó cho ông nội của bé. Khi con chậm nói, họ đưa đến bệnh viện khám vì nghi ngờ tự kỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tre-cham-noi-3-tuoi-chi-noi-duoc-1-2-tu-chuyen-gia-chi-ra-thu-pham-2220266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tre-3-tuoi-chi-noi-duoc-1-2-tu-chuyen-gia-chi-ra-thu-pham-895.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T15:17:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220835","title":"Biện pháp giúp phòng chống tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em","description":"Trẻ từ 24-59 tháng tuổi cần được uống thuốc tẩy giun 2 lần/năm; thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống nhiễm giun, sán.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-hien-ve-sinh-an-uong-de-phong-chong-thieu-vi-chat-dinh-duong-2220835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bien-phap-giup-phong-chong-tinh-trang-thieu-vi-chat-dinh-duong-o-tre-em-267.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:42:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218729","title":"Lạm dụng đồ uống có đường là 'con đường tắt' dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm","description":"Tiêu thụ đồ uống có đường quá nhiều được xem là “con đường tắt” dẫn đến nhiều bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu. Các chuyên gia đề nghị cần có giải pháp kiểm soát tiêu thụ loại đồ uống này.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dung-do-uong-co-duong-va-nguy-co-mac-benh-dai-thao-duong-2218729.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/lam-dung-do-uong-co-duong-la-con-duong-tat-dan-den-nhieu-benh-nguy-hiem-529.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220197","title":"Dược phẩm Thái Minh góp phần phát triển bền vững sâm Lai Châu","description":"Với vòng tuần hoàn kinh tế bền vững gồm 4 nhà: nhà nông - nhà nghiên cứu - nhà sản xuất - nhà phân phối, Dược phẩm Thái Minh góp phần phát triển bền vững cây Sâm Lai Châu và nông nghiệp xanh tại mảnh đất Sìn Hồ.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duoc-pham-thai-minh-gop-phan-phat-trien-ben-vung-sam-lai-chau-2220197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/duoc-pham-thai-minh-gop-phan-phat-trien-ben-vung-sam-lai-chau-574.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220159","title":"Bằng chứng ADN phanh phui thủ phạm giết người 51 năm trước","description":"Cảnh sát từng hai lần treo thưởng 50.000 USD nhưng vụ án giết cô gái 16 tuổi vẫn là ẩn số suốt 51 năm. Gần đây, bằng chứng ADN đã giúp tìm ra thủ phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-chung-adn-phanh-phui-thu-pham-giet-nguoi-51-nam-truoc-2220159.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bang-chung-adn-phanh-phui-thu-pham-giet-nguoi-51-nam-truoc-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:08:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220088","title":"Bác sĩ ở TP.HCM chưa có chứng chỉ vẫn khám sức khỏe cho hàng loạt học sinh","description":"Trung tâm Y tế quận 6 (TP.HCM) đã cử bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện khám sức khỏe cho các học sinh tại trường Tiểu học Bình Tiên. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu trung tâm tạm dừng ngay hoạt động này.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-y-te-tp-hcm-len-tieng-vu-trung-tam-y-te-de-dieu-duong-kham-suc-khoe-hoc-sinh-2220088.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bac-si-o-tphcm-chua-co-chung-chi-van-kham-suc-khoe-cho-hoc-sinh-290.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219988","title":"Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi MEDLATEC ‘phủ sóng’ 54 tỉnh thành","description":"Hệ thống Y tế MEDLATEC đưa dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi phủ sóng 54 tỉnh thành toàn quốc, giúp người dân cả nước an tâm lựa chọn hình thức chăm sóc sức khỏe toàn diện, tiện lợi ngay tại nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dich-vu-lay-mau-xet-nghiem-tan-noi-medlatec-phu-song-54-tinh-thanh-2219988.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/dich-vu-lay-mau-xet-nghiem-tan-noi-medlatec-phu-song-54-tinh-thanh-1579.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219705","title":"Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ ra mắt sản phẩm Nutricare Gold mới","description":"Tháng 10/2023, Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã ra mắt sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutricare Gold mới với công thức tiên tiến, chuẩn Hoa Kỳ, hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho người lớn tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vien-dinh-duong-y-hoc-nutricare-hoa-ky-ra-mat-san-pham-nutricare-gold-moi-2219705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/vien-dinh-duong-y-hoc-nutricare-hoa-ky-ra-mat-san-pham-nutricare-gold-moi-684.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219924","title":"Loại quả nấu đủ món ngon, chữa nhiều căn bệnh","description":"Đậu bắp xuất hiện khá phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Tuy vậy, không phải ai cũng biết công dụng của loại thực phẩm này, nhất là với người bị bệnh đường ruột, xương khớp hoặc cao huyết áp.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/qua-dau-bap-co-nhieu-cong-dung-cho-suc-khoe-nhung-it-nguoi-biet-2219924.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/loai-qua-nau-du-mon-ngon-chua-nhieu-loai-benh-1457.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219963","title":"78 học sinh của 3 trường tiểu học đồng loạt nhập viện do món thịt kho","description":"Nguyên nhân khiến một số học sinh tại TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đồng loạt nhập viện sau bữa trưa được xác định do món heo khìa nhiễm khuẩn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/78-hoc-sinh-cua-3-truong-tieu-hoc-dong-loat-nhap-vien-do-mon-thit-kho-2219963.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/80-hoc-sinh-cua-3-truong-tieu-hoc-dong-loat-nhap-vien-sau-khi-an-thit-kho-1425.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T20:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa