Ngày 31/10/2024, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) đã có Kết luận thanh tra số 1394/KL-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in xuất bản phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm của Công ty In Văn hóa sài Gòn - Chi nhánh Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH MTV. Nội dung chính kết luận thanh tra như sau:

Về ưu điểm

Công ty In Văn hóa Sài Gòn đã nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra số 1185/QĐ-CXBIPH ngày 16/9/2024 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình thanh tra; cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty In Văn hóa Sài Gòn đã tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động in; điều kiện nhận in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động in và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhận in theo quy định.

Về tồn tại, hạn chế

Trong thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra chưa phát hiện tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong hoạt động in của Công ty In Văn hóa Sài Gòn. Đề nghị Công ty In Văn hóa Sài Gòn tiếp tục phát huy các ưu điểm nêu trên, đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật trong hoạt động in.

