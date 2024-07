Trạm cứu hộ trái tim kết thúc tối 3/7 sau gần 4 tháng phát sóng, đánh dấu 51 tập phim luôn tạo dư luận trái chiều. Dù nhận nhiều ý kiến từ nội dung tới diễn xuất của một số diễn viên nhưng Trạm cứu hộ trái tim vẫn trở thành chủ đề thảo luận nóng trên các diễn đàn phim, chứng tỏ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Đây cũng là bộ phim hiếm hoi mà nhân vật phản diện An Nhiên nhận được yêu mến cũng như thương cảm từ đại bộ phận khán giả nhờ tạo hình xinh đẹp và diễn xuất của diễn viên Lương Thu Trang. Quang Sự dù còn gây tranh cãi ở một số phân đoạn nhưng được nhận xét vào vai Nghĩa ấn tượng. Hai diễn viên tỏa sáng nhất phim, lấn át hoàn toàn nữ chính.

Tập 51 ngập drama cuối cùng cũng khép lại với cái kết có hậu. Nghĩa trả lại tiền bán công ty cho gia đình Hà. Hà có một gia đình hạnh phúc với Vũ, sinh thêm một cậu con trai và sự nghiệp thăng hoa. Mỹ Đình có cuộc sống viên mãn với 3 nhóc xinh xắn với Nam. Tuy nhiên điều khán giả không hài lòng ở tập cuối là sự vắng mặt của bà Xinh, bé Gôn, Nghĩa nhận cái kết quá nhẹ so với những điều tồi tệ mình đã làm. Nhân vật Việt đáng lẽ phải trả giá vì những gì mình gây ra nhưng sống nhơn nhơn.

Kết phim, An Nhiên đã tỉnh lại nhưng mất trí nhớ, phải sống trong trại tâm thần. Cô vẫn nhận ra Nghĩa và thường xuyên được chồng tới thăm. Cặp đôi trở về với nhau với hình ảnh Nghĩa chở An Nhiên trên xe đạp gợi nhớ lại thời thanh xuân họ từng yêu nhau.

Trên các diễn đàn phim, khán giả tranh cãi dữ dội về cái kết, cho rằng quá gượng ép, kết phim nhanh kiểu hòa cả làng. An Nhiên dù được người xem ủng hộ nhưng đã được "tẩy trắng" từ một kẻ dã tâm, thủ đoạn gây ra quá nhiều chuyện xấu xa nhưng kết cục chỉ mất trí nhớ. Nghĩa thì sống nhơn nhơn. Hai người từng dùng thủ đoạn hại nhau và coi như kẻ thù nhưng dễ dàng "gương vỡ lại lành".

Một khán giả nhận xét trên Fanpage VTV Go: "Cái kết chưa rõ ràng. An Nhiên chưa nhận ra được cái sai của cô ta và cũng chưa xin lỗi nhà Ngân Hà. Bé Gôn không biết bố mình là ai. Việt vẫn nhởn nhơ không bị trả giá sau khi cuỗm bao nhiêu tiền của An Nhiên. Kitty chưa thấy gọi Nghĩa là bố".

"Cái kết không đẹp, An Nhiên nợ gia đình Hà một 1 lời xin lỗi"; "Rất đồng tình nếu An Nhiên không phải sống ở trại tâm thần mà chỉ mất trí nhớ hoặc liệt nửa người chẳng hạn; tiếp tục sống với Nghĩa và Gôn cùng mẹ chồng. Như thế sẽ nhân văn hơn và đỡ tội nghiệp cho Gôn hơn"; "Lẽ ra Việt mới là người bị trả giá thay cho An Nhiên. Phải cho mẹ con Gôn được đoàn tụ, Gôn quá đáng thương"... là bình luận của khán giả.

Tuy nhiên, nhiều khán giả hài lòng với kết phim Trạm cứu hộ trái tim. Một người xem bình luận: "Kết như thế này là hợp lý rồi. An Nhiên sống trong hận thù nhiều năm, nếu vẫn tỉnh táo cũng chưa chắc nhận ra lỗi và lại rơi vào vòng xoáy hận thù. Hà thì nhạt thật nhưng phim đề cao người tốt mà, sống tốt trời giúp vậy đó. Còn Gôn không nhắc đến mặc định là sống với Nghĩa và bà nội rồi. Việt nhân vật phụ cả đời sống với cô vợ như vậy cũng là đủ khổ rồi".

Khán giả bình luận về kết phim: "An Nhiên là người phải chịu khổ cùng Nghĩa từ thời thanh xuân, kết như này là đẹp. Thương An Nhiên quá. Cái kết thật buồn của cô ấy"; "Đoạn kết xúc động hay nhất bộ phim"; "Mình cũng thấy cái kết rất nhân văn. Dù sao An Nhiên cũng đã hy sinh cả thanh xuân vì Nghĩa"; "Kết phim để An Nhiên như vậy cũng tốt! Quên hết hận thù, ganh ghét mới vô tư mà sống nốt phần đời còn lại"; "Kết thúc phim trọn vẹn"...

Khán giả nhận định chắc chắn năm nay Lương Thu Trang sẽ nhận giải diễn viên xuất sắc nhờ vai An Nhiên.

Biên kịch Nguyễn Thu Thủy đã có chia sẻ trên trang cá nhân về Trạm cứu hộ trái tim vào ngày phim chia tay với khán giả. "Hành trình 51 tập phim với hơn 4 tháng phát sóng, 1 năm chuẩn bị kịch bản và sản xuất là một chặng đường dài lâu. Vậy nên, những trải nghiệm cùng nó cũng là những nốt thăng trầm cảm xúc trong nghề nghiệp của mình.

Trạm cứu hộ trái tim là một dự án phim đầy biến số, khi lộ trình mà nó đi luôn là sự song hành của những sắc thái tưởng như đối lập: những thiện cảm và phản ứng, những ủng hộ và chỉ trích, những đón nhận và chối từ. Xin lắng nghe và tiếp nhận từng ý kiến, từng góp ý, từng phản biện, từng câu hỏi, từng chất vấn để chúng mình biết những thiếu sót, giới hạn và cả những gì vẫn là khó khăn phía trước".

Tuần tới phim Vui lên nào anh em ơi sẽ nối sóng Trạm cứu hộ trái tim.

