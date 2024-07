Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 50 lên sóng tối 2/7, An Nhiên (Lương Thu Trang) tìm gặp Việt (Trí Đức) yêu cầu có trách nhiệm với con trai. Tuy nhiên Việt vẫn không muốn An Nhiên nói ra Gôn là con trai mình vì sợ sẽ bị vợ xử lý. An Nhiên không chỉ tát Việt mà còn bắt hắn im mồm, thái độ rất dứt khoát.

Phân cảnh trong tập 50 của Lương Thu Trang được nhận xét ấn tượng. Không chỉ diễn đạt, nữ diễn viên còn được khen ngợi vì gu ăn mặc, dù hoàn cảnh nào cũng "lên đồ" ấn tượng và đẹp mắt.

Thực chất Lương Thu Trang không hề tát bạn diễn.

VTV vừa tung clip hậu trường của phân cảnh An Nhiên đi gặp Việt. Hai diễn viên phối hợp ăn ý dù lần đầu đóng chung và Lương Thu Trang kém nam diễn viên Phía trước là bầu trời tới 10 tuổi. Cảnh An Nhiên tát Việt được quay vài lần nhưng đều là cảnh tát giả.

Hai nhân vật trên phim nói chuyện cực kỳ căng thẳng nhưng ở hậu trường Lương Thu Trang và Trí Đức rất vui vẻ, thoải mái, thậm chí cười đùa để giải tỏa căng thẳng.

Hai diễn viên hài hước ở hậu trường.

Ở phân cảnh này, Trí Đức phải diễn đi diễn lại một đoạn thoại vì quên lời nên cả anh và Lương Thu Trang phải quay tới đúp thứ 12 mới đạt.

Có thể thấy dù phân cảnh khá nặng nhưng Lương Thu Trang chuẩn bị rất kỹ lưỡng, vào set quay nhẹ nhàng. Cô gần như không quên một lời thoại nào và diễn đúng yêu cầu của kịch bản và đạo diễn. Có thể thấy Lương Thu Trang hoàn toàn lấn át bạn diễn ở phân cảnh này.

Khán giả chờ đợi Lương Thu Trang sẽ tiếp tục có cảnh quay ấn tượng trong tập cuối Trạm cứu hộ trái tim lên sóng tối nay, 3/7 trên VTV3.

Quỳnh An

Ảnh, clip: VTV