{"article":{"id":"2226856","title":"Xavi phủ nhận Barca căng thẳng sau thất bại ở Cúp C1","description":"Xavi Hernandez phủ nhận nội bộ Barca căng thẳng sau trận thua Antwerp ở Cúp C1, khi quan chức CLB can thiệp vào đội hình thi đấu.","contentObject":"<p align=\"justify\"><a href=\"https://vietnamnet.vn/barcelona-tag15651866867909596045.html\" target=\"_blank\"><strong>Barcelona</strong></a> vừa phải nhận thất bại thứ 4 trong mùa giải, trong trận đấu trên đất Bỉ với chủ nhà Antwerp ở lượt cuối vòng bảng Champions League.</p>

<p align=\"justify\">Thất bại 2-3 không làm ảnh hưởng đến vị trí của Barca, khi CLB đã chắn chắn có ngôi đầu bảng H từ lượt trận thứ 5.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lewandowski-antwerp-barca-861.jpg?width=768&s=MFtCAHvUVD9UW8vaZvJOew\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lewandowski-antwerp-barca-861.jpg?width=1024&s=SFqHEdIidmBCE9CVkHzI8Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lewandowski-antwerp-barca-861.jpg?width=0&s=YDLJ0C5haUSlO6vbP2qopw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lewandowski-antwerp-barca-861.jpg?width=768&s=MFtCAHvUVD9UW8vaZvJOew\" alt=\"lewandowski antwerp barca.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lewandowski-antwerp-barca-861.jpg?width=260&s=ZuKILrgOztrK-9F-JFTlNQ\"></picture>

<figcaption>Lewandowski thi đấu sau khi có áp lực từ Laporta</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Mặc dù vậy, những gì diễn ra khiến tình hình nội bộ Barca thêm căng thẳng và tương lai Xavi trở thành dấu hỏi lớn.</p>

<p align=\"justify\">Trong danh sách triệu tập ban đầu, Xavi cho 3 cầu thủ nghỉ ngơi là Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan và Ronald Araujo - người vừa được dịch vụ y tế cấp chiếc mặt nạ bảo vệ.</p>

<p align=\"justify\">Xavi ưu tiên cho chuyến làm khách dự báo khó khăn trên sân Valencia cuối tuần này, thuộc vòng 17 La Liga, thay vì trận đấu mà kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng hai đội ở Champions League.</p>

<p align=\"justify\">Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị sang Bỉ, chủ tịch Joan Laporta yêu cầu phải đưa Lewandowski, Gundogan và Araujo vào sân.</p>

<p align=\"justify\"><a href=\"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-antwerp-3-2-barca-cup-c1-2023-24-2226772.html\" target=\"_blank\">Lewandowski đá chính với Antwerp</a>. Gudongan vào sân từ ghế dự bị và có 1 kiến tạo. Riêng Araujo sau cùng vẫn bị loại khỏi danh sách thi đấu.</p>

<p align=\"justify\"><i>\"Chúng tôi quyết định, với tư cách là một CLB. Không phải HLV ở vị trí xấu còn chủ tịch và giám đốc thể thao ở vị trí tốt\"</i>, Xavi phủ nhận có vấn đề với Laporta và Deco.</p>

<p align=\"justify\">Trong cuộc họp báo sau trận thua Antwerp, <a href=\"https://vietnamnet.vn/xavi-tag982103723305886569.html\" target=\"_blank\"><strong>Xavi</strong></a> nhấn mạnh: <i> \"Tôi nói chuyện với các cầu thủ để xem họ thế nào. Hãy đưa ra bất cứ lời chỉ trích nào bạn muốn. Không có chuyện nào như thế cả.</i></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xavi-antwerp-barca-862.jpg?width=768&s=ZWf35izmXhOTEvclAWhIHg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xavi-antwerp-barca-862.jpg?width=1024&s=fqjQRt2Dwm23V5fnUfnrGw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xavi-antwerp-barca-862.jpg?width=0&s=4bo0qeXUmScJKIU45BJefg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xavi-antwerp-barca-862.jpg?width=768&s=ZWf35izmXhOTEvclAWhIHg\" alt=\"xavi antwerp barca.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xavi-antwerp-barca-862.jpg?width=260&s=1rW8JNh7MB3YWAIXxP2FZw\"></picture>

<figcaption>Xavi phủ nhận nội bộ Barca căng thẳng</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\"><i>Các bạn đang tạo ra tranh cãi ở những nơi không có tranh cãi. Tôi có cảm giác rằng sự căng thẳng không cần thiết đã được truyền thông tạo ra từ danh sách đội hình\"</i>.</p>

<p align=\"justify\">Theo Xavi, <i>\"trong buổi sáng ngày thi đấu, tôi đã nói chuyện suốt 2 tiếng với Laporta và Deco\"</i>.</p>

<p align=\"justify\">Phát biểu của Xavi đi ngược với những giải thích của GĐTT Deco liên quan đến đội hình.</p>

<p align=\"justify\"><i>\"Triệu tập cầu thủ? Ai đi cùng đội, ai thi đấu, đó là vấn đề của Xavi, chưa có gì được thỏa thuận với anh ấy cả\"</i>, Deco nói với RAC1.</p>

<p align=\"justify\">Đề cập đến thất bại, Xavi lạc quan: <i>\"Kết quả không có gì, vấn đề là cảm giác. Thất bại đau đớn là trước Girona (2-4), không phải trận này. Vào cuối tuần, chúng tôi có một trận chung kết. Tôi cảm thấy tốt, rất tích cực\"</i>.</p>

<p align=\"justify\">Từ vài tuần nay, Laporta được cho là không hài lòng với Xavi và đang không ngừng đánh giá kết quả sân cỏ để đưa quyết định về băng ghế kỹ thuật.</p>

