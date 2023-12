{"article":{"id":"2226528","title":"Kết quả bóng đá Cup C1 hôm nay 14/12: Kịch tính bảng 'tử thần'","description":"Kết quả bóng đá Cup C1 hôm nay 14/12 - Cập nhật nhanh kết quả bóng đá Cup C1 2023/2024 mới nhất tại đây.","contentObject":"<p></p>

<table class=\"ck-cms-football-schedule vnn-template-editable\">

<thead>

<tr>

<td colspan=\"2\" style=\"color: white;\">Kết quả bóng đá Cúp C1 hôm nay</td>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr style=\"background-color: #3162a9;\">

<td><span style=\"color: #ecf0f1;\">Group G - 6</span></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>14/12/2023 00:45:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=768&s=lPhrI33urSWjeBvHQfi6rA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=1024&s=hUdaByzS8MwKlSMGEZw1Pg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=768&s=lPhrI33urSWjeBvHQfi6rA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=260&s=bWgN-Ka4UOJz-NsbP6TZKQ\"></picture>RB Leipzig </a>2-1<a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/565.png?width=768&s=59La08L8T5KcdBSBwHmgvA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/565.png?width=1024&s=KtFP-yR4O5fhjy_F5Mbx9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/565.png?width=0&s=Trwn_uwhXpzsLJsbYozNwg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/565.png?width=768&s=59La08L8T5KcdBSBwHmgvA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/565.png?width=260&s=iE3kN5mZirpZP41ZwP2kNw\"></picture> BSC Young Boys </a></td>

</tr>

<tr>

<td>14/12/2023 00:45:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/598.png?width=768&s=zi1nqr5Mx4e1NktQRR97mw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/598.png?width=1024&s=2zBDO5dgTeWVqUhVAah6IA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/598.png?width=0&s=6KqcyG-73GQDzBMBoFnDMQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/598.png?width=768&s=zi1nqr5Mx4e1NktQRR97mw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/598.png?width=260&s=YWJNvq5MneZ4Jeojz-ZJOw\"></picture>FK Crvena Zvezda </a>2-3<a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=768&s=TOJZT3AMCJQWub8skqCOnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=1024&s=20w3CgcMjyCmAgy9aiJ40A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=768&s=TOJZT3AMCJQWub8skqCOnQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=260&s=Zk2M4rvPqBBO8-xX4I_qDg\"></picture> Manchester City </a></td>

</tr>

<tr style=\"background-color: #3162a9;\">

<td><span style=\"color: #ecf0f1;\">Group E - 6</span></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>14/12/2023 03:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=768&s=UiaUymT9VfoJ5MxgpU5AYw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=1024&s=GXK0AIUVrh8iSZzsbwx8Qg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=768&s=UiaUymT9VfoJ5MxgpU5AYw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=260&s=jYD-rI0V7y-vhPZRIBYshg\"></picture>Atletico Madrid </a>2-0<a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/487.png?width=768&s=pDWdHAL49quqd_8R833LVw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/487.png?width=1024&s=PHKenz1XyuC9aqtjLcUS7Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/487.png?width=0&s=KXKLm4VvRbKPCPZS3M5dbg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/487.png?width=768&s=pDWdHAL49quqd_8R833LVw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/487.png?width=260&s=6HiU6Ec8-f536LA12KT7yA\"></picture> Lazio </a></td>

</tr>

<tr>

<td>14/12/2023 03:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/247.png?width=768&s=kNFR9X9_o7ni4lwqzvdLKQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/247.png?width=1024&s=eQffeqTrwGHpZGRBBkYGSg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/247.png?width=0&s=NzbNZT3wlI8-ijomHYQHsA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/247.png?width=768&s=kNFR9X9_o7ni4lwqzvdLKQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/247.png?width=260&s=gGAL6phyfWgXua1reNWKQA\"></picture>Celtic </a>1-0<a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/209.png?width=768&s=hxC7Yh5adFSJglOGcKu5uw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/209.png?width=1024&s=a3iKqyE0-YykjirbGyAmqQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/209.png?width=0&s=H5LQ3RFiX5Xo6VJ0FTDEgg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/209.png?width=768&s=hxC7Yh5adFSJglOGcKu5uw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/209.png?width=260&s=vhi8k5xZvc0TIpQvOTW2kA\"></picture> Feyenoord </a></td>

</tr>

<tr style=\"background-color: #3162a9;\">

<td><span style=\"color: #ecf0f1;\">Group F - 6</span></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>14/12/2023 03:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=768&s=s7VP3byplfsK8-lkouVsvg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=1024&s=MqkWet3pRMG0Wvu6VCk57Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=768&s=s7VP3byplfsK8-lkouVsvg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=260&s=0hEvbNIEagyCjVIqGuoLPw\"></picture>Borussia Dortmund </a>1-1<a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=768&s=yYdAueCOAogzmJUclq8zGA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=1024&s=J4MDPN7ERomYnVhF5rlUUQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=0&s=idg2UrWQuKV04Ds2khCFzg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=768&s=yYdAueCOAogzmJUclq8zGA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=260&s=rLce5czEoB4fp2LMKFghpQ\"></picture> Paris Saint Germain </a></td>

</tr>

<tr>

<td>14/12/2023 03:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=768&s=vkBu4cohzHWlvqeoCjpNmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=1024&s=kdxMCXaG463Hljh0T3jYMQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=768&s=vkBu4cohzHWlvqeoCjpNmw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=260&s=9O1IYP8_XqWIiCnlmx5otA\"></picture>Newcastle </a>1-1<a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=768&s=jX6kd2AnXOUk8gqScUFY1w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=1024&s=dCKgATs-GR3-d253zITLGQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=0&s=xXJLTibFESUOj1_7JEikwA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=768&s=jX6kd2AnXOUk8gqScUFY1w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=260&s=k6E3fmNiVtYEKkUABu0-PQ\"></picture> AC Milan </a></td>

</tr>

<tr style=\"background-color: #3162a9;\">

<td><span style=\"color: #ecf0f1;\">Group H - 6</span></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>14/12/2023 03:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/212.png?width=768&s=KwtX60R2rRYB-viL4RCdBA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/212.png?width=1024&s=MhWfF-ZJkU8SHz45DCudNg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/212.png?width=0&s=cDCPNbjcoFFZe8C9lKVYNg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/212.png?width=768&s=KwtX60R2rRYB-viL4RCdBA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/212.png?width=260&s=1zF8cWiJ9yqEZmc8UVuW-A\"></picture>FC Porto </a>4-2<a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/550.png?width=768&s=PP87nU2hDYFIWMeAyRY3FQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/550.png?width=1024&s=WA7aVm5xpsSxHeOao74XaQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/550.png?width=0&s=kw9gFMqog5BnijPiuoBsuQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/550.png?width=768&s=PP87nU2hDYFIWMeAyRY3FQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/550.png?width=260&s=y4qGvGHWyS63ibpEo9-Shg\"></picture> Shakhtar Donetsk </a></td>

</tr>

<tr>

<td>14/12/2023 03:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/740.png?width=768&s=4WZuYTLGCanfhqw7qMHlaA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/740.png?width=1024&s=fQ0YkBdfh_rk1urgf6UzZg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/740.png?width=0&s=-mhufxs6wqdCHXAlF2KWtw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/740.png?width=768&s=4WZuYTLGCanfhqw7qMHlaA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/740.png?width=260&s=EIlNMdqlyICKnsUItN90DA\"></picture>Antwerp </a>2-1<a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=768&s=vl45egIZybK5DmndINDEqA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=1024&s=JQQCQibfsNLrCnRZ8wGefQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=768&s=vl45egIZybK5DmndINDEqA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=260&s=9vpppYZhfZdRVzDQHidJEw\"></picture> Barcelona </a></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702451966552\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2190725\"><a href=\"/bang-xep-hang-cup-c1-mua-giai-2023-24-2190725.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/bang-xep-hang-uefa-champions-league-2023-24-651.jpg?width=0&s=jd1EBumwU09gvgLZF5kSsQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/bang-xep-hang-uefa-champions-league-2023-24-651.jpg?width=260&s=lDOe1FexikmlJ3yMHIiIHA\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/bang-xep-hang-cup-c1-mua-giai-2023-24-2190725.html\">Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 2023/24 hôm nay</a><span class=\"summary__content-desc\">Bảng xếp hạng Cup C1 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2023-24, đầy đủ và chính xác.</span></div>

Zaire Emery lập công gỡ hòa 1-1.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"iconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-live.gif","displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-dortmund-vs-psg-cup-c1-2023-24-2226535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/truc-tiep-bong-da-dortmund-1-1-psg-cau-thu-17-tuoi-go-hoa-cho-doi-khach-34.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T02:48:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"iconId":"000002"},{"id":"2226700","title":"Gần 200 VĐV tranh tài tại giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2023","description":"Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023 khai mạc tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) ngày 13/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-200-tay-vot-tranh-tai-tai-giai-bong-ban-cup-hoi-nha-bao-viet-nam-2023-2226700.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/gan-200-vdv-tranh-tai-tai-giai-bong-ban-cup-hoi-nha-bao-viet-nam-2023-8.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T00:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226676","title":"Giật mình những con số thống kê của MU sau thất bại ở Cúp C1","description":"Chiến dịch Cúp C1 khốn khổ của MU kết thúc vào rạng sáng nay (13/12) sau trận thua 0-1 Bayern Munich, với nhiều con số ‘xát muối’ vào đội chủ sân Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giat-minh-nhung-con-so-thong-ke-cua-mu-sau-that-bai-o-cup-c1-2226676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giat-minh-nhung-con-so-thong-ke-cua-mu-sau-that-bai-o-cup-c1-1412.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T20:39:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226622","title":"Bruno Fernandes: Đội trưởng MU và nỗi ám ảnh Cup C1","description":"Trong 3 mùa giải cùng MU chinh chiến ở sân chơi Cúp C1, Bruno Fernandes không thể hiện được nhiều và \"Quỷ đỏ\" luôn bị loại từ sớm.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bruno-fernandes-doi-truong-mu-va-tham-hoa-cup-c1-2226622.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bruno-fernandes-doi-truong-mu-va-noi-am-anh-cup-c1-1251.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226608","title":"Câu nói của Thomas Tuchel có thể giúp Ten Hag không bị MU sa thải","description":"Thomas Tuchel chỉ ra thực tế của MU, bày tỏ sự cảm thông với Erik ten Hag, sau khi Bayern Munich khiến Quỷ đỏ thêm khổn khố vì bị loại khỏi Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-noi-cua-thomas-tuchel-co-the-giup-ten-hag-khong-bi-mu-sa-thai-2226608.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cau-noi-cua-thomas-tuchel-co-the-giup-ten-hag-khong-bi-mu-sa-thai-1131.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T16:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226583","title":"Filip Nguyễn nhận tin cực vui từ AFC, sẵn sàng lên tuyển Việt Nam","description":"LĐBĐ châu Á (AFC) thông báo Filip Nguyễn chính thức đủ điều kiện được đăng ký trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/filip-nguyen-nhan-tin-cuc-vui-tu-afc-san-sang-len-tuyen-viet-nam-2226583.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/filip-nguyen-nhan-tin-cuc-vui-tu-afc-san-sang-len-tuyen-viet-nam-1063.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:48:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226560","title":"Trường Phan Huy Chú vô địch giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội","description":"Trường THPT Phan Huy Chú bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sau chiến thắng 4-2 trước Trường THPT Phùng Khắc Khoan trên chấm luân lưu ở chung kết.","displayType":1,"category":{"name":"Bóng đá Việt Nam","detailUrl":"/the-thao/bong-da-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/bong-da-viet-nam","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-phan-huy-chu-vo-dich-giai-bong-da-hoc-sinh-thpt-ha-noi-2226560.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/truong-phan-huy-chu-vo-dich-giai-bong-da-hoc-sinh-thpt-ha-noi-1046.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226566","title":"144 golfer tranh tài giải golf từ thiện 'Tấm lòng vàng Nhà đầu tư'","description":"Giải đấu chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi trên mọi miền tổ quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/144-golfer-tranh-tai-giai-golf-tu-thien-tam-long-vang-nha-dau-tu-2226566.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/144-golfer-tranh-tai-giai-golf-tu-thien-tam-long-vang-nha-dau-tu-1032.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226515","title":"Kiều Trinh trở lại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Vakifbank 0-3","description":"Kiều Trinh trở lại nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể gây bất ngờ, thua 0-3 trước Vakifbank ở trận ra quân giải vô địch các CLB nữ thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kieu-trinh-tro-lai-tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-thua-vakifbank-0-3-2226515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kieu-trinh-tro-lai-tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-thua-vakifbank-0-3-949.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226447","title":"HLV Gong Oh Kyun thoát án phạt nguội, CLB Bình Định bị phạt tiền","description":"HLV Gong Oh Kyun không bị nhận án kỷ luật từ VFF sau hành vi xô xát với cầu thủ Văn Kiên (Nam Định) ở vòng 5 V-League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-gong-oh-kyun-thoat-an-phat-nguoi-clb-binh-dinh-bi-phat-tien-2226447.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hlv-gong-oh-kyun-thoat-an-phat-nguoi-clb-binh-dinh-bi-phat-tien-758.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T12:23:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226423","title":"Danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam: Filip Nguyễn có tên","description":"Sau khi nhập tịch thành công, thủ môn Filip Nguyễn có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/danh-sach-so-bo-tuyen-viet-nam-du-asian-cup-co-ten-filip-nguyen-2226423.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/danh-sach-so-bo-tuyen-viet-nam-filip-nguyen-co-ten-755.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:26:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226398","title":"Thủ phạm chính khiến MU bị loại khỏi Cúp C1, cái giá quá đắt","description":"MU mua sắm mạnh để đua danh hiệu nhưng lựa chọn của Erik ten Hag gây tác dụng ngược. Andre Onana được gắn là thủ phạm chính khiến Quỷ đỏ bị loại khỏi Cúp C1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-pham-chinh-khien-mu-bi-loai-khoi-cup-c1-cai-gia-qua-dat-2226398.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thu-pham-chinh-khien-mu-bi-loai-khoi-cup-c1-cai-gia-qua-dat-541.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226354","title":"MU bị đá khỏi Cúp C1: Cơn ác mộng của nhà giàu","description":"MU tiếp tục chìm trong thất vọng khi thua Bayern Munich 0-1, kết quả khiến họ sớm rời Cúp C1 và thậm chí không được dự Europa League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-bi-da-khoi-cup-c1-con-ac-mong-cua-nha-giau-2226354.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bi-da-khoi-cup-c1-con-ac-mong-cua-nha-giau-527.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226386","title":"Techcombank hướng đến xây dựng một giải chạy mang tính biểu tượng, xứng tầm","description":"Đây là chia sẻ của bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp Thị Techcombank tại Hội nghị Thế giới về Thể thao Cộng đồng (MPW), sau thành công của Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank.","displayType":1,"category":{"name":"Các môn khác","detailUrl":"/the-thao/cac-mon-khac","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/cac-mon-khac","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006Y","000072","00001S","00006T","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/techcombank-huong-den-xay-dung-mot-giai-chay-mang-tinh-bieu-tuong-xung-tam-2226386.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/techcombank-huong-den-xay-dung-mot-giai-chay-mang-tinh-bieu-tuong-xung-tam-506.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226370","title":"MU của Erik ten Hag khiến Ngoại hạng Anh mang tiếng xấu ở Cúp C1","description":"MU của Erik ten Hag khiến Ngoại hạng Anh mang tiếng xấu ở Cúp C1 với kỷ lục tệ hại, sau trận cuối vòng bảng thua 0-1 Bayern Munich.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-cua-erik-ten-hag-khien-ngoai-hang-anh-mang-tieng-xau-o-cup-c1-2226370.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-cua-erik-ten-hag-khien-ngoai-hang-anh-mang-tieng-xau-o-cup-c1-345.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226332","title":"MU mất khoản tiền khủng khi bị loại khỏi Champions League","description":"MU mất khoản tiền lớn sau khi bị hất cẳng khỏi Champions League theo cách đầy thảm hại với trận thua 0-1 Bayern Munich ngay trên sân nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-mat-khoan-tien-khung-khi-bi-loai-khoi-champions-league-2226332.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-mat-khoan-tien-khung-khi-bi-loai-khoi-champions-league-230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226317","title":"Nhận định bóng đá Dortmund vs PSG: Trông vào Mbappe","description":"PSG phải thắng Dortmund để tự quyết trong cuộc đua giành vé vòng 1/8 Cúp C1, và Kylian Mbappe được kỳ vọng tỏa sáng trên sân khách.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-dortmund-vs-psg-vong-bang-cup-c1-2226317.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhan-dinh-bong-da-dortmund-vs-psg-trong-vao-mbappe-186.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226048","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/12/2023: PSG tử chiến Dortmund","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-13-12-2023-2226048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-13122023-758.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226057","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023: MU bật bãi khỏi C1","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-13-12-2023-2226057.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ket-qua-bong-da-hom-nay-13122023-120.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226064","title":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12: Khó lường bảng F","description":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12: Cập nhật lịch thi đấu đá Cup C1 mùa giải 2023/2024 mới nhất hôm nay tại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-13-12-moi-nhat-2226064.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-1312-801.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226314","title":"MU bị loại khỏi Cúp C1, Ten Hag lớn tiếng thanh minh","description":"MU thua Bayern Munich 0-1 và chia tay Cúp C1, thậm chí rời khỏi đấu trường châu Âu, Erik ten Hag vẫn cố gắng biện minh khó nghe.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-bien-minh-khi-mu-thua-bayern-munich-o-cup-c1-2226314.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bi-loai-khoi-cup-c1-ten-hag-lon-tieng-thanh-minh-165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:10:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226312","title":"Copenhagen lập kỳ tích vào vòng 1/8 Champions League","description":"Kết quả bóng đá - Xuất sắc đánh bại Galatasaray 1-0 ở lượt cuối, FC Copenhgen tạo nên cơn địa chấn khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-copehagen-1-0-galatasaray-vong-bang-champions-league-2226312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/copenhagen-lap-ky-tich-vao-vong-18-champions-league-135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226256","title":"Tuyển Việt Nam: Quang Hải mang điềm lành, ông Troussier cần thêm gì?","description":"Quang Hải đang trên đường trở lại phong độ đỉnh cao trong màu áo CAHN ở V-League 2023/2024. Tuy nhiên, ông Troussier cần nhiều hơn nữa từ tiền vệ tuyển Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-quang-hai-mang-diem-lanh-ong-troussier-con-can-2226256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/cahn-2-1233-1625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226219","title":"Thua Bayern Munich, MU bị loại khỏi Champions League","description":"Kết quả bóng đá - MU tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi thua 0-1 trước Bayern Munich, qua đó khép lại Champions League với vị trí bét bảng A.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-mu-0-1-bayern-munich-vong-bang-champions-league-2226219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/truc-tiep-mu-0-1-bayern-munich-coman-xe-luoi-quy-do-h2-122.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190725","title":"Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 2023/24 hôm nay","description":"Bảng xếp hạng Cup C1 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2023-24, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-cup-c1-mua-giai-2023-24-2190725.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/bang-xep-hang-uefa-champions-league-2023-24-651.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T04:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

