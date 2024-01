Cập nhật nhanh kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng mai với các trận đấu Bournemouth vs Swansea thuộc vòng 4 FA Cup, Atletico Madrid vs Sevilla thuộc tứ kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha, USV Hercules vs SC Cambuur thuộc tứ kết Cúp quốc gia Hà Lan.

Cùng với đó là kết quả các trận đấu cuối cùng của vòng bảng Asian Cup 2023, các cặp đấu gồm Hàn Quốc vs Malaysia, Jordan vs Bahrain, Thái Lan vs Saudi Arabia và Kyrgyzstan vs Oman.

Kết quả các trận đấu thuộc các giải đấu tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ,...