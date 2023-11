Cập nhật nhanh kết quả bóng đá lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League, kết quả các cặp đấu đáng chú ý như PSG vs Newcastle, AC Milan vs Dortmund, Man City vs Leipzig hay Barcelona vs FC Porto và một số cuộc so tài khác.

Bên cạnh đó là kết quả lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League, vòng 18 hạng Nhất Anh, giải VĐQG Brazil, VĐQG Argentina.