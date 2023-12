{"article":{"id":"2222413","title":"Man City tuột chiến thắng phút chót trước Tottenham","description":"Chơi áp đảo phần lớn thời gian nhưng Man City lại để cho Tottenham tìm được bàn gỡ 3-3 phút 90, đành ngậm ngùi rời sân với 1 điểm.","contentObject":{"content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-47.jpg?width=768&s=Wt7N1VindbKkTHlW6d6uEw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-47.jpg?width=1024&s=ZEicBeTLd-fHXCLZ0ryfTQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-47.jpg?width=0&s=IU9W6EY3yJx9IOjaHwXuuA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-47.jpg?width=768&s=Wt7N1VindbKkTHlW6d6uEw\" alt=\"Kulusevski.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-47.jpg?width=260&s=RhXrFmtA3tx7DhBV3pWndg\"></picture>

<figcaption>Kulusevski tỏa sáng phút cuối, giúp Tottenham có được kết quả hòa 3-3</figcaption>

</figure>

<p><strong>Đội hình ra sân</strong></p>

<p><strong>Man City: </strong>Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodrigo, Bernardo, Foden, Doku, Alvarez, Haaland.</p>

<p><strong>Tottenham:</strong> Vicario; Porro, Emerson, Davies, Udogie; Bissouma, Lo Celso; Johnson, Kulusevski, Gil; Son.</p>

<p><strong>Bàn thắng:</strong> Son Heung-min 9' (phản lưới), Foden 31', Grealish 81' - Son Heung-min 6', Lo Celso 69', Kulusevski 90'</p>

<table class=\"ck-cms-football-result vnn-template-editable\" style=\"background-color: #fff;\">

<thead>

<tr>

<td colspan=\"2\" style=\"color: white;\">Kết quả</td>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr style=\"background-color: #3162a9;\">

<td><span style=\"color: #ecf0f1;\">Vòng 14</span></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>02/12/2023 22:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=768&s=ExmXO9YDCb6wJB8lNku7xQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=1024&s=-xjVIdJLb6bV7dOAkIyrYw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=768&s=ExmXO9YDCb6wJB8lNku7xQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=260&s=GZSZCDMZW27Y2o5b0aUWEg\"></picture>Arsenal </a> 2 - 1 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=768&s=cFiRKfVH2GpabXU9JSvkQA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=1024&s=bCgXAAHVw6sKTBNAjTX8TA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=768&s=cFiRKfVH2GpabXU9JSvkQA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=260&s=xyuY9B488gmFlzXgl0wOig\"></picture> Wolves </a></td>

</tr>

<tr>

<td>02/12/2023 22:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=768&s=TPsQgcQ_hHQrdm4CXIwnZQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=1024&s=gh6DTv8jwtBPBQ-m6DzHPg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=768&s=TPsQgcQ_hHQrdm4CXIwnZQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=260&s=prEYJZolzmjT288jNGzOSA\"></picture>Brentford </a> 3 - 1 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=768&s=S_Q-GgXDSy_HOyI2rdWhHg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=1024&s=VrSi1MjCDT0m3qlCJh3fBA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=0&s=uc61T5IJqjgTvfv0JxkPJQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=768&s=S_Q-GgXDSy_HOyI2rdWhHg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=260&s=RDsiD4lqLSdY4OdoMNcGig\"></picture> Luton </a></td>

</tr>

<tr>

<td>02/12/2023 22:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=768&s=jrY1wZX1mbRCuO2BfqdfPA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=1024&s=RSF46KrvBD018KG2z0ko6w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=0&s=F8f8hw-Bpuj6dP9mFnZ53w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=768&s=jrY1wZX1mbRCuO2BfqdfPA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=260&s=3GQFG8N88i6YKxiaMcjQSQ\"></picture>Burnley </a> 5 - 0 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=768&s=TIngpcDov--uqO8tvSekAg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=1024&s=ZvEUmYGF5Eg5tDnNSs_ruQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=0&s=q1YirDdmBl8iAYTyyUJGZw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=768&s=TIngpcDov--uqO8tvSekAg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=260&s=JnT_byTYhFJ9_zqDDn6Vrw\"></picture> Sheffield Utd </a></td>

</tr>

<tr>

<td>03/12/2023 00:30:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=768&s=kaMeCWtOWO4hcqlzjmt8YQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=1024&s=v1qRljW8yNGEPgz5qw5YgQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=768&s=kaMeCWtOWO4hcqlzjmt8YQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=260&s=PXxkfNKKTn3oXZ6QYq69zQ\"></picture>Nottingham Forest </a> 0 - 1 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=768&s=ejV0w-9qXaXOX_afRY-Fkg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=1024&s=MZ8YPmjjVNEgvuu6bG0AlQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=768&s=ejV0w-9qXaXOX_afRY-Fkg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=260&s=7RGV0dIsPxiDmU1jdAt8oQ\"></picture> Everton </a></td>

</tr>

<tr>

<td>03/12/2023 03:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=768&s=vkBu4cohzHWlvqeoCjpNmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=1024&s=kdxMCXaG463Hljh0T3jYMQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=768&s=vkBu4cohzHWlvqeoCjpNmw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=260&s=9O1IYP8_XqWIiCnlmx5otA\"></picture>Newcastle </a> 1 - 0 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=768&s=LQOKeGNYTwn4qWMu4iL-1A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=1024&s=4MKC6owSjeZ_rR3K5qLV1w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=768&s=LQOKeGNYTwn4qWMu4iL-1A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=260&s=4S-P_-RNvmah_oZrKgyBVQ\"></picture> Manchester United </a></td>

</tr>

<tr>

<td>03/12/2023 21:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=768&s=uLz9RGeTN8SqempCw2jouw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=1024&s=AkzgJmI6e4Qh5a5TS7Vf5g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=768&s=uLz9RGeTN8SqempCw2jouw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=260&s=pBecuWwW_gp6A22OGJ7-5A\"></picture>West Ham </a> 1 - 1 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=768&s=FbY2Pm1Qbyb2tWgepZLqqQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=1024&s=2NADVfJAl2zyFVP_GaZ28w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=768&s=FbY2Pm1Qbyb2tWgepZLqqQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=260&s=L7mvZheN9VOv_fvK0XDhfQ\"></picture> Crystal Palace </a></td>

</tr>

<tr>

<td>03/12/2023 21:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=768&s=fv_pl8BAWHXTuAKI7x4Ayw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=1024&s=Bh2aGqSdJxi_Tov_EiPzFg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=768&s=fv_pl8BAWHXTuAKI7x4Ayw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=260&s=vQNPAkSYcuUU99N87rOyug\"></picture>Chelsea </a> 3 - 2 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=768&s=lo97rY7QYi6P4viqX80U0g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=1024&s=zwg2b3Z4QtraW6tgKK_Tdg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=768&s=lo97rY7QYi6P4viqX80U0g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=260&s=6Udc6ztVxHTh3Fe7nrujtg\"></picture> Brighton </a></td>

</tr>

<tr>

<td>03/12/2023 21:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=768&s=tUokrycjn_obubZrVyCCEQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=1024&s=tAFWHwRXsUB2uM_LjPwxvA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=768&s=tUokrycjn_obubZrVyCCEQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=260&s=1ETwSCmb3H59y5hUmhWMfg\"></picture>Liverpool </a> 4 - 3 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=768&s=gFVmBY064rjHiX9s6y593Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=1024&s=7DASaTtkf6wYmRReAvvp7A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=768&s=gFVmBY064rjHiX9s6y593Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=260&s=3fZkDg00jRThauSjBzMNkg\"></picture> Fulham </a></td>

</tr>

<tr>

<td>03/12/2023 21:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=768&s=SKAo6otThvfgamj4p7RLtw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=1024&s=kkfbS04d6aS5e7njm8nvPw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=768&s=SKAo6otThvfgamj4p7RLtw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=260&s=e_L0RAuEe5F93mEUgK6rtQ\"></picture>Bournemouth </a> 2 - 2 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=768&s=J3T4pZlXJ5zO0TIxjfzvtA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=1024&s=4lT3RITEmslPMLirMyXn_A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=768&s=J3T4pZlXJ5zO0TIxjfzvtA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=260&s=Lhe1sFOnTZ8RJJF_Zz79ug\"></picture> Aston Villa </a></td>

</tr>

<tr>

<td>03/12/2023 23:30:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=768&s=TOJZT3AMCJQWub8skqCOnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=1024&s=20w3CgcMjyCmAgy9aiJ40A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=768&s=TOJZT3AMCJQWub8skqCOnQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=260&s=Zk2M4rvPqBBO8-xX4I_qDg\"></picture>Manchester City </a> 3 - 3 <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=768&s=r_4dsLQp3cfoZlaQ_xCwZQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=1024&s=HxQpDeti8PnT5u-FD2ddVQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=768&s=r_4dsLQp3cfoZlaQ_xCwZQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=260&s=wJCSXEBV4YKUO2aVyVL9VA\"></picture> Tottenham </a></td>

</tr>

</tbody>

</table>","conclusion":"","timelines":[{"id":"35b0a9c8-1949-483c-99a8-032a3d18b49d","time":"2023-12-03T19:08:43","title":"21h","content":"<p><strong>Thông tin lực lượng</strong></p>

<p><strong>Man City: </strong>Kevin De Bruyne, Matheus Nunes và John Stones vắng mặt vì chấn thương. Mateo Kovacic đã trở lại tập luyện.</p>

<p><strong>Tottenham: </strong>Rodrigo Bentancur, James Maddison, Van de Ven, Richarlison, Solomon, Ivan Perisic, Sessegnon và Pape Matar Sarr chấn thương. Romero tiếp tục bị treo giò.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/www-thesun-co-uk-rb-match-preview-mancityvtotts-combo-1-845.jpg?width=768&s=UapwvgUOAOnBKPlpt7f_0Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/www-thesun-co-uk-rb-match-preview-mancityvtotts-combo-1-845.jpg?width=1024&s=IPYrRFJ9Brxx9Gi1vZvI9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/www-thesun-co-uk-rb-match-preview-mancityvtotts-combo-1-845.jpg?width=0&s=_PeFLfM9I_S34yu7BW0Y-Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/www-thesun-co-uk-rb-match-preview-mancityvtotts-combo-1-845.jpg?width=768&s=UapwvgUOAOnBKPlpt7f_0Q\" alt=\"www thesun co uk rb match preview mancityvtotts combo 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/www-thesun-co-uk-rb-match-preview-mancityvtotts-combo-1-845.jpg?width=260&s=px08kE6Q8wCJTuqPOvw9QA\"></picture>

<figcaption>Man City được đánh giá cao hơn</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"9b62345d-3e2d-434a-a861-3a0acd093bef","time":"2023-12-03T19:09:07","title":"21h30","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaw4wduwaaava2z-846.jpg?width=768&s=LHwL-y6aqamct_-2VHfY2Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaw4wduwaaava2z-846.jpg?width=1024&s=yeyWr37jeUz04o3yLW9OpQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaw4wduwaaava2z-846.jpg?width=0&s=Qo_NODPcLq-MtrREaYXysg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaw4wduwaaava2z-846.jpg?width=768&s=LHwL-y6aqamct_-2VHfY2Q\" alt=\"gaw4wduwaaava2z.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaw4wduwaaava2z-846.jpg?width=260&s=hJ28Cgw87glJvaWROyNKsw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaxcdimxkaaovbo-847.jpg?width=768&s=e_66K3Bu0-G-dbmeMsY3cQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaxcdimxkaaovbo-847.jpg?width=1024&s=muMhRWORAUx0zJ2bwbSowQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaxcdimxkaaovbo-847.jpg?width=0&s=MnMLsuo9dB3JtS8GQmh1-Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaxcdimxkaaovbo-847.jpg?width=768&s=e_66K3Bu0-G-dbmeMsY3cQ\" alt=\"gaxcdimxkaaovbo.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gaxcdimxkaaovbo-847.jpg?width=260&s=d8L-Ky4eLDGgorK2Un8LAQ\"></picture>

<figcaption>Cầu thủ Man City tập luyện trước trận</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"6d9c575e-4e99-4ccc-a3fa-011a2ca1fba8","time":"2023-12-03T22:41:07","title":"22h30","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1107.jpg?width=768&s=4B1VyAUyy_6cDO5KAqy3bA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1107.jpg?width=1024&s=FK1QFDLJbj-tkTU_4qdKPw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1107.jpg?width=0&s=L56anZP3cLYDKEE87XXqiA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1107.jpg?width=768&s=4B1VyAUyy_6cDO5KAqy3bA\" alt=\"Man City.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1107.jpg?width=260&s=TIpTM-Rp0IUMrH3yoxfylw\"></picture>

<figcaption>Đội hình ra sân Man City</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1108.jpg?width=768&s=3fIeuNBBVhkC4QL_Q3Mi8g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1108.jpg?width=1024&s=tXeRpQNHNWWiGdti3JDUkA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1108.jpg?width=0&s=6VzaXagqjR8z3qYM0Q8dfg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1108.jpg?width=768&s=3fIeuNBBVhkC4QL_Q3Mi8g\" alt=\"Man City.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1108.jpg?width=260&s=ml7WYx2x8G46A5emecNMYQ\"></picture>

<figcaption>Đội hình ra sân Tottenham</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"3c46d793-51a2-4836-abad-c4678af57b0b","time":"2023-12-03T22:42:43","title":"22h40","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1109.jpg?width=768&s=weztwrkNjhB4eumNPD7YWA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1109.jpg?width=1024&s=rGi7F_Hu3PqwM3-I-xLcCQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1109.jpg?width=0&s=pmqn8bg-VEg64Snp7ZkmmA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1109.jpg?width=768&s=weztwrkNjhB4eumNPD7YWA\" alt=\"Man City.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1109.jpg?width=260&s=iyedE6xrQ17TUkpw6gFN3A\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1110.jpg?width=768&s=rCVkhkCEhgVY2x745FKdIg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1110.jpg?width=1024&s=fW63_hGKlK94CkI5RCjVzw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1110.jpg?width=0&s=2mIEaAjwmdsLhRq2alaz7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1110.jpg?width=768&s=rCVkhkCEhgVY2x745FKdIg\" alt=\"Man City.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-1110.jpg?width=260&s=Y6GIBnlE8cseslKuaN1D1Q\"></picture>

<figcaption>Cầu thủ Man City đến sân</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"713b052c-df43-45ab-b8f5-151ad7f73bc1","time":"2023-12-03T23:30:02","title":"23h","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1248.jpg?width=768&s=Crahsw7j-vqEeJ-gnIqGnw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1248.jpg?width=1024&s=_ktOuINtFxlvDScuPsTbXg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1248.jpg?width=0&s=jxgk9lrsEc3_kepdCko__g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1248.jpg?width=768&s=Crahsw7j-vqEeJ-gnIqGnw\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1248.jpg?width=260&s=7w1nuCjIS4d27rvG7sR_eQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1249.jpg?width=768&s=WgKVik-T-HV2i0Wa8zTMYA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1249.jpg?width=1024&s=4Xx4yjzPCY3_8MVBUy0yCA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1249.jpg?width=0&s=vATLZ-4DzDdaxk0rFM8hoA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1249.jpg?width=768&s=WgKVik-T-HV2i0Wa8zTMYA\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1249.jpg?width=260&s=klbjRC8LsCdc-52JYJdHXg\"></picture>

<figcaption>Cầu thủ Man City khởi động</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b3c31333-3172-4a6a-aa7f-00f779748c1b","time":"2023-12-03T23:30:33","title":"23h30","content":"<p>Trận đấu bắt đầu.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d2ada94f-c4f0-40b6-8ed2-4ce496ccc9f8","time":"2023-12-03T23:36:30","title":"5'","content":"<p>Man City dồn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Doku băng lên bên cánh trái rồi sút căng buộc Vicario phải cản phá.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d9cf41c1-b973-4967-94fa-2d50ee1d568e","time":"2023-12-03T23:37:37","title":"6'","content":"<p><strong>Bàn thắng (0-1, Son Heung-min): </strong>Tình huống phản công ngay sau đó, Son Heung-min bứt tốc vượt qua Doku rồi xuất sắc đánh bại Ederson ở góc hẹp, mở tỷ số cho Tottenham.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1261.jpg?width=768&s=Pn-qm-Dq9GfIkgHll_D0FA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1261.jpg?width=1024&s=ATcTyjrH_3MLruY2HRuzKg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1261.jpg?width=0&s=dp1czsjIvJmHbg7MhyFyXg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1261.jpg?width=768&s=Pn-qm-Dq9GfIkgHll_D0FA\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1261.jpg?width=260&s=A899MUhqZg4jx0YU_HyDeg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1262.jpg?width=768&s=ySPks5eIRInSSLwI8lZXUg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1262.jpg?width=1024&s=K7OS8COWEu9VKwTYDNiKlw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1262.jpg?width=0&s=ANfwyfc2GgTRoHUPsYuW0w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1262.jpg?width=768&s=ySPks5eIRInSSLwI8lZXUg\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1262.jpg?width=260&s=itQ7E1rNA67IQfsRWEWK9Q\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1263.jpg?width=768&s=zghcW1haDV4XzHj1dFi87w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1263.jpg?width=1024&s=5k1eHGmsfGFAVunrru4wsQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1263.jpg?width=0&s=rq1YI6Pqzvg-3JgEEoXfPQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1263.jpg?width=768&s=zghcW1haDV4XzHj1dFi87w\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1263.jpg?width=260&s=b13h5N96xB8lGF5ZVPApVw\"></picture>

<figcaption>Son Heung-min mở tỷ số sớm cho đội khách</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"29b9c58c-be8a-44a2-abdb-c075f1f82037","time":"2023-12-03T23:40:33","title":"9'","content":"<p><strong>Bàn thắng (1-1, Son Heung-min phản lưới): </strong>Julian Alvarez đá phạt chếch bên cánh phải, bóng vô tình chạm đầu gối Son Heung-min bay vào lưới Spurs trong sự bất lực của thủ môn Vicario.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1264.jpg?width=768&s=vnFgSFh2e9oE5GAFBKhKZw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1264.jpg?width=1024&s=jnp-OLa8yoBHgal4GPqoFA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1264.jpg?width=0&s=SAhENlSk6pBkm_71YOAxVA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1264.jpg?width=768&s=vnFgSFh2e9oE5GAFBKhKZw\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1264.jpg?width=260&s=kB7QUlDhhc-QpzSKRuMdZA\"></picture>

<figcaption>Cũng chính Son Heung-min vô tình sau đó đốt lưới nhà</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1265.jpg?width=768&s=Z5hHeDc4e3JK_IEsi0WqQQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1265.jpg?width=1024&s=pY7AQ4w2VWG4_-0DWhpokQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1265.jpg?width=0&s=Awo1uka6vvOOPHAGQ2UERQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1265.jpg?width=768&s=Z5hHeDc4e3JK_IEsi0WqQQ\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1265.jpg?width=260&s=x4j6on07CJs9OS27OBeaqw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"c600e7c0-7917-484d-9d89-6ab5b32a64aa","time":"2023-12-03T23:47:30","title":"13'","content":"<p>Bernardo Silva căng ngang dọn cỗ để Haaland đá nối ngay cận thành đi sạt cột cực kỳ đáng tiếc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1266.jpg?width=768&s=zKZXddEW12x_U8XoJWnA-Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1266.jpg?width=1024&s=dE2_fcnQA9bvuRuyvIQ9AA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1266.jpg?width=0&s=NKzqTaFh6luzvx4ujIQ98g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1266.jpg?width=768&s=zKZXddEW12x_U8XoJWnA-Q\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1266.jpg?width=260&s=KGxXYV-M4tvcDqq8d06ZeQ\"></picture>

<figcaption>Haaland bỏ lỡ cơ hội</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1267.jpg?width=768&s=yJA5BbuKOMpKRnLZk7zgwQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1267.jpg?width=1024&s=p8RrtAEVma2qTSeon4Pf2w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1267.jpg?width=0&s=IzMgHa5OhQwVSQgMdjZ1pA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1267.jpg?width=768&s=yJA5BbuKOMpKRnLZk7zgwQ\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-tottenham-1267.jpg?width=260&s=Ne1fAtF4TrW9UFRwdsU69Q\"></picture>

<figcaption>Vẻ tiếc nuối của Pep Guardiola</figcaption>

</figure>

<p></p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"2db3be2e-6b54-45ef-b0f0-398db581b31b","time":"2023-12-03T23:53:33","title":"22'","content":"<p>Brennan Johnson băng lên tốc độ bên cánh phải loại bỏ Gvardiol nhưng đường chuyền vào trong bị Ruben Dias chặn đứng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d005a0f0-fa95-4a31-b1c4-710f8d4cd988","time":"2023-12-04T00:00:34","title":"29'","content":"<p>Man City tổ chức phản công bên cánh trái. Jeremy Doku rẽ vào trong rồi cứa lòng chân phải dội xà ngang khung thành Spurs.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"4398857d-db0f-44f8-89f7-95cb9c81f740","time":"2023-12-04T00:02:27","title":"31'","content":"<p><strong>Bàn thắng (2-1, Phil Foden):</strong> Man City dàn xếp tấn công mẫu mực. Doku đẩy bóng xuống cho Alvarez. Tiền đạo Argentina kiến tạo dọn cỗ để Foden dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-3.jpg?width=768&s=_EOEqunbPOMtRXfmRmlLWQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-3.jpg?width=1024&s=W0Ki3eydQhkcFNEO3ZIeWg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-3.jpg?width=0&s=1ORc4WnuYSRfoISEF28pnw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-3.jpg?width=768&s=_EOEqunbPOMtRXfmRmlLWQ\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-3.jpg?width=260&s=-Zl4z_m5SoWBKGu1KHMAmw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-4.jpg?width=768&s=fmBgn-ldphDm7OuUBvM3-Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-4.jpg?width=1024&s=C5DsmPk6JI0nuY90lh6djg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-4.jpg?width=0&s=xBZ3oFeuXgbHp0T_e9kwfQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-4.jpg?width=768&s=fmBgn-ldphDm7OuUBvM3-Q\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-4.jpg?width=260&s=m6WB4iDNVVh0ScmVq1AKuA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-5.jpg?width=768&s=xngu3vYWDo56KTn-tPPBSA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-5.jpg?width=1024&s=5WIDyoFhzArX9bqHGtJsiA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-5.jpg?width=0&s=qh_i8uLCS6A-sR0J-yyyuw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-5.jpg?width=768&s=xngu3vYWDo56KTn-tPPBSA\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-5.jpg?width=260&s=GOHQP24ELYfYLBY130delg\"></picture>

<figcaption>Foden ghi bàn thứ 2 cho Man City</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b98b2a1e-694f-4e9a-bb40-d9f3bacdb67b","time":"2023-12-04T00:08:18","title":"35'","content":"<p>Vận may chưa đến với Julian Alvarez khi cú đá chéo góc anh thực hiện dội cột dọc bật ra.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"cb2572bd-8553-42d1-a97e-0be11937d6f5","time":"2023-12-04T00:25:45","title":"Kết thúc hiệp 1","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-10.jpg?width=768&s=mqor7ejDOT4Pt60li0U-1A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-10.jpg?width=1024&s=pAK-zzGvewLGE7-9OZbYZg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-10.jpg?width=0&s=IfYAN5zRhjYL_o2dgUSW1w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-10.jpg?width=768&s=mqor7ejDOT4Pt60li0U-1A\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-10.jpg?width=260&s=UH4Df6qnts_4DO-3AZHBuQ\"></picture>

<figcaption>45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Man City</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"e60a6f3a-6e57-48d2-9737-6e6ca3d8949c","time":"2023-12-04T00:35:31","title":"46'","content":"<p>Sau khi mắc lỗi, thủ thành Vicario lập tức sửa sai với tình huống bay người cản phá cú đá căng từ chân Bernardo Silva.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"c25f0b2a-9f92-4cc4-82eb-cc22d6d28b65","time":"2023-12-04T00:44:34","title":"54'","content":"<p>Jack Grealish vừa vào sân đã kiến tạo cho Haaland đánh đầu không trúng tâm bóng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-17.jpg?width=768&s=qYd-zgFRAScFB0ZOKQ6Z4w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-17.jpg?width=1024&s=UbPBxg8Gpl4A2v8pLcFDDA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-17.jpg?width=0&s=eHfea2xcHkh7QJAYteClIQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-17.jpg?width=768&s=qYd-zgFRAScFB0ZOKQ6Z4w\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-17.jpg?width=260&s=zETmr2b34l4zByr9ivjCLw\"></picture>

<figcaption>Haaland khá vô duyên từ đầu trận</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"2a0822b6-73fa-4784-a48d-ac94e3359bfa","time":"2023-12-04T00:54:54","title":"62'","content":"<p>Tottenham cố gắng tìm kiếm cơ hội nhưng gặp khó trong bối cảnh Man City giảm nhịp độ, đá chắc chắn bên phần sân nhà.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"a44c0051-fb13-4a80-95b8-24cdcaa30890","time":"2023-12-04T00:59:08","title":"69'","content":"<p><strong>Bàn thắng (2-2, Lo Celso):</strong> Nhận bóng từ Son Heung-min, Lo Celso xử lý hay rồi cứa lòng chân trái hiểm hóc ngoài vòng cấm quân bình tỷ số 2-2.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-30.jpg?width=768&s=sufMF5VdmADSpGnDCYG7Og\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-30.jpg?width=1024&s=_sBUD0oQSsZhXGrJyPf9lg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-30.jpg?width=0&s=35oxcjmq0LZYrbIfHV_Jgw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-30.jpg?width=768&s=sufMF5VdmADSpGnDCYG7Og\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-30.jpg?width=260&s=ACOhnoBMyNWajl79D8534w\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-31.jpg?width=768&s=IBAT5SxIf7GPzWKfqvKc-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-31.jpg?width=1024&s=Ae0fbKyzKvfdc3GhPfGkwQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-31.jpg?width=0&s=iEYGr4zoXMBe6leVXBbwfg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-31.jpg?width=768&s=IBAT5SxIf7GPzWKfqvKc-A\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-31.jpg?width=260&s=LjurPFsy0cDLvw1sKVM_eg\"></picture>

<figcaption>Lo Celso gỡ hòa 2-2</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"a3579544-15ac-4293-883f-807a2b32b040","time":"2023-12-04T01:05:19","title":"75'","content":"<p>Rico Lewis vừa vào sân có đường căng ngang cho Rodri đá nối ngay bóng đi ra mép lưới sau khá nguy hiểm.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"ff47ae2f-6632-4cd5-8339-c25fa306184d","time":"2023-12-04T01:12:17","title":"81'","content":"<p><strong>Bàn thắng (3-2, Jack Grealish):</strong> Tận dụng triệt để sai lầm để mất bóng của Bissouma, Haaland lẻn xuống rồi trả ngược thuận lợi cho Jack Grealish đệm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-2.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-34.jpg?width=768&s=qQqebKrhiX87idDVYO_KuQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-34.jpg?width=1024&s=WgNxsxjstm2bCb3PMIlFbg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-34.jpg?width=0&s=kMNDrzb-6ImUzMT3cT756Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-34.jpg?width=768&s=qQqebKrhiX87idDVYO_KuQ\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-34.jpg?width=260&s=9_ZFoi2rZXHNyHkdidef-Q\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-35.jpg?width=768&s=FXamEKtjbWyIGLbY2eVkLg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-35.jpg?width=1024&s=maQwH0L1vs6LVUgOlFGQnQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-35.jpg?width=0&s=sOcKEkBtD4txNEYTnxFyTw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-35.jpg?width=768&s=FXamEKtjbWyIGLbY2eVkLg\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-35.jpg?width=260&s=nLKke7X1G_evd-jcB9Iwag\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-36.jpg?width=768&s=_t5R26AI8Wk3Fk24qPWlQQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-36.jpg?width=1024&s=fdsOYNgFGNP-r1v19kqHQQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-36.jpg?width=0&s=9iKjfG93cRBfi4afJaMmPA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-36.jpg?width=768&s=_t5R26AI8Wk3Fk24qPWlQQ\" alt=\"Man City Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-tottenham-36.jpg?width=260&s=UMlOqjxRKZ2yVku7RH7Q0A\"></picture>

<figcaption>Jack Grealish khai hỏa sau quãng thời gian dài tịt ngòi</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"9294ee80-cb72-4d88-b8c7-e50461123430","time":"2023-12-04T01:21:54","title":"90'","content":"<p><strong>Bàn thắng (3-3, Kulusevski):</strong> Johnson thoát đi bên cánh trái rồi tạt vào để Kulusevski đè mặt Ake đánh đầu tung lưới Man City san hòa 3-3.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-42.jpg?width=768&s=yDWAVVJzQF9Pn3FdKibHyQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-42.jpg?width=1024&s=Bu31WhWDzJX3KQex7R2Y6g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-42.jpg?width=0&s=NYkGOpznNFnmoM0fcnXQ2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-42.jpg?width=768&s=yDWAVVJzQF9Pn3FdKibHyQ\" alt=\"Kulusevski.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-42.jpg?width=260&s=YMnbj9bI_YN1FYs_QnsCyA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-43.jpg?width=768&s=4k8s6jcsYngBdxB8q3p45w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-43.jpg?width=1024&s=hnMx_Kj2i1JA9IT1eL7I2w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-43.jpg?width=0&s=1RTT4VcmCXjDQcBlyTVGlw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-43.jpg?width=768&s=4k8s6jcsYngBdxB8q3p45w\" alt=\"Kulusevski.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kulusevski-43.jpg?width=260&s=eRF_l39RH1BZn7DuAVKhIw\"></picture>

<figcaption>Kulusevski đánh đầu gỡ hòa 3-3</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"752a382e-6e2f-43cd-ba49-8be8d951e325","time":"2023-12-04T01:36:12","title":"Kết thúc","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-3-3-tottenham-48.jpg?width=768&s=T6ycZmZ369_gYgwLOJxVNQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-3-3-tottenham-48.jpg?width=1024&s=VvBi1DtfeUkchzQYxFX73Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-3-3-tottenham-48.jpg?width=0&s=QR3jhTI4iCIbRGuH9fxpYg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-3-3-tottenham-48.jpg?width=768&s=T6ycZmZ369_gYgwLOJxVNQ\" alt=\"Man City 3-3 Tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-3-3-tottenham-48.jpg?width=260&s=FeJ53jWt7BDOeQrr3hNYpw\"></picture>

<figcaption>Hai đội chia điểm trong trận cầu hấp dẫn</figcaption>

</figure>

<p></p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1}]},"displayType":5,"options":0,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"/ket-qua-bong-da-man-city-3-3-tottenham-vong-14-ngoai-hang-anh-2222413.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truc-tiep-man-city-3-3-tottenham-ruot-duoi-sieu-kich-tinh-h2-40.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truc-tiep-man-city-3-3-tottenham-ruot-duoi-sieu-kich-tinh-h2-41.jpg","updatedDate":"2023-12-04T01:38:06","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222451","title":"Alexander-Arnold 'nổ' cú đúp, Liverpool thắng kịch tính Fulham 4-3","description":"Alexander-Arnold chói sáng với cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp trong chiến thắng 4-3 hấp dẫn trước Fulham.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-liverpool-4-3-fulham-vong-14-ngoai-hang-anh-2222451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/alexander-arnold-no-cu-dup-liverpool-thang-kich-tinh-fulham-4-3-1226.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T23:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222406","title":"Chelsea vượt khó thắng nghẹt thở Brighton","description":"Chơi với 10 người từ cuối hiệp một nhưng Chelsea vẫn xuất sắc đánh bại Brighton 3-2, với cú đúp của Enzo Fernandez.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-chelsea-3-2-brighton-vong-14-ngoai-hang-anh-2222406.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/truc-tiep-chelsea-3-2-brighton-joao-pedro-thap-len-hy-vong-h2-1153.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T23:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222436","title":"14 đội bóng dự VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2023","description":"VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2023 diễn ra tại Hà Nội từ 4/12- 9/12, quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/14-doi-bong-du-vck-giai-bong-ro-toan-quoc-2023-2222436.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/14-doi-bong-du-vck-giai-bong-ro-sinh-vien-toan-quoc-2023-1068.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T21:56:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222336","title":"Donnarumma bị thẻ đỏ, Mbappe giúp PSG giành 3 điểm","description":"Thủ thành Donnarumma bị đuổi ngay từ phút thứ 10, PSG vẫn đánh bại chủ nhà Le Havre nhờ màn tỏa sáng của Mbappe và Vitinha, qua đó củng cố ngôi đầu Ligue 1, sau vòng 14.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-le-havre-0-2-psg-vong-14-ligue-1-2023-24-2222336.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/donnarumma-bi-the-do-mbappe-giup-psg-gianh-3-diem-1042.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T21:56:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222207","title":"Bảng xếp hạng V-League 2023/24 vòng 4: Nam Định củng cố ngôi đầu","description":"Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2023/24 - Cập nhật vòng 4 bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia V-League mùa giải 2023/2024, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-v-league-2023-24-vong-4-moi-nhat-2222207.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bang-xep-hang-v-league-202324-vong-4-nam-dinh-cung-co-ngoi-dau-1024.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T21:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222324","title":"CLB TP.HCM buộc Thể Công - Viettel ra về tay trắng","description":"CLB TP.HCM xuất sắc đánh bại Thể Công - Viettel 2-0 ở trận đấu đầu tiên sau khi đội bóng áo lính trở về tên gọi cũ, thuộc vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, tối 3/12.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-tp-hcm-2-0-the-cong-viettel-vong-4-v-league-2023-24-2222324.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/clb-tphcm-buoc-the-cong-viettel-ra-ve-tay-trang-1071.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T21:17:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222321","title":"Quy Nhơn Bình Định đánh bại Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy","description":"Quy Nhơn Bình Định tận dụng sai lầm của Xuân Mạnh để để ghi bàn duy nhất hạ chủ nhà Hà Nội FC, thuộc vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, tối 3/12.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-ha-noi-0-1-binh-dinh-vong-4-v-league-2023-24-2222321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/truc-tiep-bong-da-ha-noi-0-1-binh-dinh-xuan-manh-mac-sai-lam-980.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T21:13:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222431","title":"Thủ môn Donnarumma chơi bóng kiểu… kungfu, bị đuổi thẳng khỏi sân","description":"PSG chỉ còn 10 người đấu chủ nhà Le Havre, vòng 14 Ligue 1, ngay từ phút thứ 10 sau khi thủ thành Donnarumma chơi bóng kiểu… kungfu nhận thẻ đỏ trực tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/donnarumma-da-kungfu-bi-duoi-thang-khoi-tran-le-havre-vs-psg-2222431.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thu-mon-donnarumma-choi-bong-kieu-kungfu-bi-duoi-thang-khoi-san-951.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222423","title":"Messi bất ngờ thừa nhận cố ý làm bẽ mặt Lewandowski","description":"Messi lên tiếng thừa nhận bực bội với Robert Lewandowski nên đã cố ý làm bẽ mặt anh trong cuộc đụng độ tại World Cup 2022.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/messi-bat-ngo-thua-nhan-co-y-lam-be-mat-lewandowski-2222423.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/messi-bat-ngo-thua-nhan-co-y-lam-be-mat-lewandowski-896.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222323","title":"Văn Toàn chói sáng, Nam Định giữ vững ngôi đầu","description":"Văn Toàn trực tiếp ghi bàn cùng pha kiến tạo, Nam Định duy trì mạch trận toàn thắng khi vượt qua chủ nhà Hà Tĩnh 4-2, trong khuôn khổ vòng 4 Night Wolf V-League chiều 3/12.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-ha-tinh-2-4-nam-dinh-v-league-2023-24-2222323.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/van-toan-choi-sang-nam-dinh-giu-vung-ngoi-dau-880.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:57:00","option":512,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222319","title":"HAGL chia điểm Bình Dương trong ngày ra mắt tên mới","description":"Trong ngày chính thức thi đấu với tên mới, HAGL hòa Bình Dương 1-1 ở vòng 4 Night Wolf V-League, qua đó tiếp tục chuỗi trận không thắng.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hagl-1-1-binh-duong-ket-qua-v-league-2222319.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/truc-tiep-bong-da-hagl-1-1-binh-duong-tim-them-ban-thang-h2-748.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:55:00","option":512,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222364","title":"Yokohama FC xuống hạng, Công Phượng chưa rõ tương lai","description":"Yokohama FC xuống hạng sau trận thua 1-2 trước Kashima Antlers, khiến tương lai của tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở nên mờ mịt.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/yokohama-fc-xuong-hang-cong-phuong-chua-ro-tuong-lai-2222364.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/yokohama-fc-xuong-hang-cong-phuong-chua-ro-tuong-lai-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T16:59:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222208","title":"Lịch thi đấu vòng 5 V-League 1 2023/24 hôm nay","description":"Lịch thi đấu V-League 2023/24 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 5 Night Wolf V-League 1 mùa giải 2023/2024 nhanh, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-v-league-2023-24-vong-5-2222208.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lich-thi-dau-vong-5-v-league-1-202324-hom-nay-176.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T16:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222306","title":"MU chốt Guehi, Man City liên hệ Kimmich","description":"MU chốt ký Guehi, Man City liên hệ Kimmich, Juventus lấy Jadon Sancho lẫn Van de Beek là những tin bóng đá chính hôm nay, 3/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-3-12-mu-ky-guehi-man-city-lay-kimmich-2222306.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/mu-chot-guehi-man-city-lien-he-kimmich-491.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:52:41","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222274","title":"MU thua bạc nhược Newcastle: Bệnh sao của Rashford","description":"MU trình diễn bộ mặt nhạt nhòa khi thua Newcastle 0-1, trận đấu mà Marcus Rashford gây thất vọng về cách thi đấu lẫn thái độ.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-newcastle-1-0-mu-benh-sao-cua-rashford-2222274.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/mu-thua-bac-nhuoc-newcastle-benh-sao-cua-rashford-473.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:30:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222255","title":"‘LPBank - Run4Change’ - giải chạy lan tỏa lối sống tích cực","description":"Giải chạy LPBank - Run4Change được Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - LPBank tổ chức sáng 2/12 tại Hà Nội nhằm lan toả phong cách sống tích cực, đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Các môn khác","detailUrl":"/the-thao/cac-mon-khac","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/cac-mon-khac","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006Y","000072","00001S","00006T","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lpbank-run4change-giai-chay-lan-toa-loi-song-tich-cuc-2222255.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lpbank-run4change-giai-chay-lan-toa-loi-song-tich-cuc-361.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222246","title":"Erik ten Hag cãi nhau với sao MU trong trận thua Newcastle","description":"Erik ten Hag được phát hiện cãi nhau với Antony Martial trong trận MU 0-1 Newcastle, vòng 14 Ngoại hạng Anh.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-cai-nhau-voi-sao-mu-trong-tran-thua-newcastle-2222246.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/erik-ten-hag-cai-nhau-voi-sao-mu-trong-tran-thua-newcastle-316.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:53:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222237","title":"Bốc thăm VCK EURO 2024 bị gián đoạn vì tiếng động… phòng the","description":"Lễ bốc thăm VCK EURO 2024 tại Đức đã bị ngắt quãng bởi những tiếng động phòng the khiến BTC bối rối.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/boc-tham-vck-euro-2024-bi-gian-doan-vi-tieng-dong-phong-the-2222237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/boc-tham-vck-euro-2024-bi-gian-doan-vi-tieng-dong-phong-the-259.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221925","title":"Lịch thi đấu vòng 15 Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất","description":"Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 15 được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-15-2221925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/lich-thi-dau-vong-15-ngoai-hang-anh-202324-moi-nhat-151.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222190","title":"Man City vs Tottenham: Bắt nạt kẻ sa cơ","description":"Đoàn quân HLV Guardiola quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng ở Ngoại hạng Anh, khi chạm trán Tottenham thiếu vắng loạt trụ cột vì chấn thương và treo giò.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-man-city-vs-tottenham-bat-nat-ke-sa-co-2222190.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/man-city-vs-tottenham-bat-nat-ke-sa-co-69.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222210","title":"Lịch thi đấu VCK EURO 2024 mới nhất","description":"Lịch thi đấu EURO 2024 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng chung kết EURO 2024, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-euro-2024-moi-nhat-2222210.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lich-thi-dau-vck-euro-2024-178.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T07:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221921","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-3-12-2023-2221921.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-3122023-147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T07:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222003","title":"Nhận định Hà Nội đấu Bình Định: Thừa thắng xông lên","description":"Hà Nội FC hướng tới trận thắng thứ 2 liên tiếp ở đấu trường V-League 2023/24, trong cuộc tiếp đón Bình Định ở vòng 4, lúc 19h15 ngày 3/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-ha-noi-fc-vs-binh-dinh-19h15-ngay-3-12-2222003.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nhan-dinh-ha-noi-dau-binh-dinh-thua-thang-xong-len-982.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222204","title":"Rodrygo lập công, Real Madrid bỏ xa Barca 7 điểm","description":"Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Granada, nhờ các pha ghi bàn của Diaz và Rodrygo ở vòng 15 La Liga. Kết quả này giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti giữ ngôi đầu bảng, bỏ xa Barca tới 7 điểm.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-real-madrid-2-0-granada-vong-15-la-liga-2023-24-2222204.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/rodrygo-lap-cong-real-madrid-bo-xa-barca-7-diem-153.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:13:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222202","title":"Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 14: MU văng khỏi top 6","description":"Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 14 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-14-2222202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-vong-14-mu-vang-khoi-top-6-151.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa