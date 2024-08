Thời gian qua, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của nhân dân nên việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có sự cải thiện đáng kể.

Theo đó, công tác phối hợp triển khai giữa cơ quan chủ trì với các phòng, ban đơn vị và địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2023.

Số xã sụt chuẩn giảm đáng kể so với năm 2022, các tiêu chí thực hiện tăng vượt bậc: có 18 xã đạt Tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (tăng 350% so với cuối năm 2022); có 21 xã đạt Tiêu chí về y tế (tăng 400% so với cuối năm 2022).

Xã Bắc Trạch phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được sửa đổi, bổ sung làm thay đổi tích cực về kết quả các tiêu chí đạt được. Các xã dần hoàn thành mục tiêu đề ra, bình quân đạt 17,20 tiêu chí/xã (đạt 101,1% so với kế hoạch năm 2024).

Công tác tuyên truyền, truyền thông về nông thôn mới được tập trung vào những nội dung trọng tâm của chương trình, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và người dân.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “5 không 3 sạch” đã thực sự đi vào cuộc sống, thu hút được người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là những vấn đề cải thiện chất lượng sống và điều kiện sinh hoạt ở nông thôn.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân huyện Bố Trạch, trong giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương đã chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể nên số tiêu chí đạt tăng một cách khả quan, vượt kế hoạch đề ra.

Dự kiến tới tháng 12/2024, xã Phúc Trạch và Xuân Trạch sẽ đạt xã nông thôn mới; xã Thanh Trạch và Đại Trạch đạt xã nông thôn mới nâng cao; xã Bắc Trạch đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tới nay, toàn huyện Bố Trạch có 20 khu dân cư và 11 vườn mẫu đạt chuẩn. Đầu năm 2024, các địa phương đã đăng ký với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện có 25 khu dân cư và 29 vườn mẫu. Hiện Văn phòng Điều phối nông thôn mới đang phối hợp với UBND các xã hướng dẫn, lựa chọn lại các mô hình đã đăng ký nhằm đánh giá thực chất, dự kiến đạt 5 khu dân cư, 5 vườn mẫu.

Huyện cũng tiếp tục chỉ đạo các xã Thượng Trạch, Liên Trạch hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt thuộc Bộ tiêu chí thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn.

Nhìn chung, các chỉ tiêu chủ yếu như số xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện sẽ sớm hoàn thành mục tiêu có trên 80% số xã (20 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, 2 - 3 xã nông thôn mới nâng cao, 1 - 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII đề ra.

Mặc dù quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực, song các địa phương của huyện còn nặng về xây dựng cơ sở hạ tầng, các tiêu chí liên quan tới môi trường, văn hóa, đời sống, thu nhập người dân chưa được chú trọng.

Hầu hết các xã phấn đấu về đích giai đoạn 2021 - 2025 đều khó khăn, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, khó thu hút đầu tư phát triển sản xuất nên thu nhập bình quân đầu người, đời sống của người dân không cao, khó huy động nguồn lực xã hội hóa.

Việc bố trí cán bộ phụ trách tham mưu xây dựng nông thôn mới ở cấp xã còn bất cập, kết quả xây dựng nông thôn mới chưa thật sự bền vững, chưa tập trung chỉ đạo kịp thời ở Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã khó khăn...

Vì vậy, thời gian tới, huyện Bố Trạch sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Huy động và lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, nhất là lồng ghép các nguồn lực của 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát huy tối đa nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo phát triển toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản…