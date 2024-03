Bàn giải pháp đổi mới hoạt động của VNISA

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt thường niên VNISA 2024. Đây là dịp các tổ chức, doanh nghiệp hội viên và đối tác của Hiệp hội trao đổi, cùng nhau đánh giá những kết quả đã và chưa làm được trong năm cũ, đồng thời thảo luận, đề ra các giải pháp khả thi để triển khai hoạt động của năm mới.

Bên cạnh đại diện các cơ quan, đơn vị gắn bó với VNISA cùng gần 100 hội viên, buổi gặp mặt còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng - người đã có 16 năm gắn bó với lĩnh vực an toàn thông tin mạng và VNISA. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng vừa được Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT phân công phụ trách lĩnh vực viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện, thay cho lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ số và an toàn thông tin mạng được giao trong giai đoạn trước.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, Hiệp hội cần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. (Ảnh: T.Hải)

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA, năm 2023, mặc dù hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, song Hiệp hội cũng đã đạt được những kết quả tích cực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về an toàn thông tin; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cộng đồng; Hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; Mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp xây dựng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin và tăng cường sự gắn kết giữa hội viên với đối tác.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch VNISA trao Bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp vào hoạt động Hiệp hội năm 2024. (Ảnh: T.Hải)

Với năm 2024, ông Nguyễn Thành Hưng nêu rõ: Cùng với việc duy trì các hoạt động thường niên đã phát huy hiệu quá tích cực những năm qua, Hiệp hội phải có sự sáng tạo, đổi mới hoạt động để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Bởi lẽ, năm nay, việc triển khai Chương trình chuyển đối số quốc gia và Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, với những điểm nhấn là bảo vệ người dân trên không gian mạng và thúc đẩy tạo lập, khai thác dữ liệu số an toàn phục vụ chính phủ số, công dân số….

“Tất cả những điều đó đòi hỏi sự tham gia và trách nhiệm của ngành an toàn thông tin”, ông Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Thông tin cụ thể về kế hoạch hoạt động của Hiệp hội trong năm 2024, Phó Chủ tịch VNISA Vũ Quốc Thành cho hay, chuỗi hoạt động Ngày An toàn thông tin Việt Nam tiếp tục là một hoạt động trọng tâm. Trong đó, hội thảo – triển lãm quốc tế Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2024 dự kiến có chủ đề “An toàn thông tin cho các nền tảng số quốc gia phục vụ phát triển kinh tế số”.

Phó Chủ tịch VNISA Vũ Quốc Thành thông tin về kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hiệp hội. (Ảnh: T.Hải)

Cùng với việc tiếp tục duy trì các cuộc thi kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin dành cho sinh viên, học sinh để góp phần bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng, trong năm nay, VNISA sẽ khởi động trở lại chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin tiêu biểu – “Chìa khóa vàng”.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức là hội viên của VNISA đã có những đề xuất, đóng góp cho hoạt động thời gian tới của tổ chức này như: đề xuất phát triển ứng dụng chữ ký số cá nhân phổ cập dùng chung cho thị trường đại chúng; Tăng tần suất các chương trình đào tạo chuyên môn cho hội viên; Đề nghị có các hoạt động thúc đẩy lĩnh vực tư vấn an toàn thông tin; Hay VNISA cần trở thành ‘vòng tay lớn’ kết nối các hội viên Hiệp hội với không chỉ Bộ TT&TT mà cả các bộ, ngành khác...

Đặt trọng tâm vào hoạt động hướng tới người dân, xã hội

Chia sẻ góc nhìn của một người đã gắn bó, chứng kiến hành trình 16 năm phát triển của VNISA, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, trong bối cảnh lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng có nhiều đổi khác, bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy những việc đã và đang làm tốt, Hiệp hội nên mở rộng các hoạt động hướng tới người dân, xã hội và khu vực doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các lực lượng dân sự trên mạng. Từ đó, góp phần tạo niềm tin cho người dân, xã hội khi tham gia không gian mạng; Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, các hoạt động hướng tới người dân, xã hội, giúp bảo vệ các lực lượng dân sự trên không gian mạng rất cần sự tham gia tích cực của VNISA. (Ảnh: T.Thủy)

Với vai trò Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng mong rằng thời gian tới VNISA sẽ đồng hành với Chính phủ, Bộ TT&TT trong vấn đề bảo đảm an toàn hạ tầng số, tập trung vào an toàn mạng viễn thông.

Thứ trưởng cũng đề nghị Hiệp hội tiên phong nghiên cứu về các xu hướng mới, chủ đạo của công nghệ an toàn thông tin mạng giai đoạn tới để có định hướng dẫn dắt doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này có sự chuẩn bị tốt nhất, nắm bắt được những xu hướng phát triển công nghệ luôn thay đổi.

Đảm bảo an toàn cho hạ tầng TT&TT, đặc biệt là hạ tầng số sẽ hình thành môi trường an toàn, tin cậy cho chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh minh họa: M.H)

Bày tỏ sự tin tưởng ngành công nghiệp an toàn thông tin mạng sẽ là một trong những ngành phát triển mạnh thời gian tới, Thứ trưởng nhận xét: “Công nghiệp an toàn thông tin mạng sẽ là ngành tiên phong, phát huy được thế mạnh của người Việt Nam, đặc biệt là phát huy được thế mạnh bản địa, khi mà khách hàng ở gần, ngay cạnh chúng ta”.

Lãnh đạo VNISA cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, đặc biệt là nội dung liên quan đến những hoạt động mới mà Hiệp hội cần quan tâm thời gian tới.