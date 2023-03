Thottathil Jasim, du khách tới từ Ấn Độ choáng ngợp trước những di sản tại Huế. Ông cảm thấy tiếc nuối khi trước đây chưa tìm hiểu về mảnh đất này, nơi có kiến trúc vô cùng đẹp, các giá trị văn hóa tuyệt vời như Nhã nhạc, thơ ca...

"Trở về Ấn Độ, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu về Huế, Hội An, Đà Nẵng tới bạn bè, khách hàng. Mọi thứ ở đây quá đẹp. Dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, chu đáo", ông Thottathil Jasim chia sẻ.

Từ ngày 14/3 - 17/3, một đoàn farmtrip với sự tham gia của hơn 20 công ty lữ hành, cơ quan xúc tiến du lịch, báo chí Ấn Độ đã tới tham quan, khảo sát dịch vụ tại Đà Nẵng, Hội An, Huế. Trong đó, Huế là địa điểm khá mới mẻ với nhiều thành viên trong đoàn.

Ấn Độ - thị trường tiềm năng nhưng... "khó tính"

Ấn Độ là thị trường có tiềm năng du lịch rất lớn với dân số hơn 1,3 tỷ dân. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố, Ấn Độ sẽ “soán ngôi” Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023, với con số hơn 1,4 tỷ dân. Do đó, đây là thị trường khách du lịch tiềm năng mà nhiều quốc gia muốn hướng tới, trong đó có Việt Nam.

Năm 2022, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng khách Ấn Độ ấn tượng. Từ tháng 7/2022, số lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam mỗi tháng đã vượt mức bình quân hàng tháng của năm 2019 - năm trước khi có dịch. Công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insights cũng cho biết, Ấn Độ thuộc top 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam.

Du khách Ấn Độ rất quan tâm tới du lịch Việt Nam

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú Việt Nam đang đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu điểm đến trong nước tới thị trường khách Ấn Độ. Theo đánh giá của nhiều đơn vị lữ hành, trước đây, du khách Ấn Độ chưa có nhiều thông tin về du lịch tại khu vực miền Trung Việt Nam. Họ mới chỉ biết tới Đà Nẵng. Trong khi đó, du lịch Huế, Hộ An - những địa phương lân cận, di chuyển giao thông thuận lợi, cũng hấp dẫn không kém.

"Khách Ấn Độ là thị trường khách rất kĩ lưỡng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ, đối tác hợp tác. Dù là bạn hàng lâu năm, họ vẫn trực tiếp tham gia khảo sát, đi "dạo giá" nhiều nơi và so sánh rất tỉ mỉ trước khi đưa ra quyết định", bà Nguyễn Thị Việt Anh - Giám Đốc Vận hành của PYS Travel nhận định.

Bên cạnh đó, ẩm thực cũng là điểm mấu chốt ngành du lịch Việt Nam cần quan tâm khi đón khách của thị trường tỷ dân. Nhiều địa phương tại Việt Nam còn chưa có những nhà hàng, khách sạn phục vụ đồ Ấn, nhất là với đoàn khách đông.

Miền Trung "tham gia cuộc đua" đón khách Ấn

Tận dụng đường bay thẳng từ New Delhi và Mumbai đến sân bay Đà Nẵng vừa khai trương cuối năm 2022, các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế đang khẩn trương "tham gia cuộc đua" thu hút khách Ấn.

Trung tuần tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên, gian hàng du lịch thành phố Đà Nẵng xuất hiện tại một hội chợ du lịch lớn nhất Ấn Độ, với quy mô hơn 1.400 gian hàng. Gian hàng Danang FantastiCity của Sở Du lịch Đà Nẵng có diện tích 36m2 tại Sảnh 12, vị trí D137 với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng – Quảng Nam.

Trong chuyến khảo sát mới đây, đoàn farmtrip Ấn Độ bay thẳng tới Đà Nẵng, tham quan theo lịch trình 4 ngày 3 đêm. Đoàn tới nhiều địa điểm nổi tiếng, hấp dẫn như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, tới thăm phố cổ Hội An, Huế kết hợp khảo sát các nhà hàng, khách sạn.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với Cầu Vàng. Tôi cho rằng, đây là một điểm đến rất nổi bật và vô cùng hấp dẫn khách Ấn Độ. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ quyết định quảng bá nhiều hơn các gói tour du lịch tới Đà Nẵng, đặc biệt là Bà Nà Hills”, ông Salman Moideen - đại diện công ty du lịch Flyland Travel & Tour tại Mumbai chia sẻ.

Huế là điểm đến mới lạ với thị trường khách Ấn Độ. Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở du lịch Thừa Thiên Huế trực tiếp chia sẻ về các điểm đến du lịch hấp dẫn khách Ấn Độ tại Huế như: Các di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới như Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế; các hoạt động xúc tiến Du lịch hấp dẫn du khách nước ngoài như Festival Huế, Festival Áo Dài; Ẩm thực đặc sắc Huế…

"Trước đây, lượng khách Ấn Độ tới Huế không nhiều, chủ yếu là các nhóm nhỏ lẻ, gia đình hoặc người đến công tác kết hợp du lịch. Tuy nhiên, hiện nay, ngành du lịch của tỉnh đánh giá thị trường này rất tiềm năng. Chúng tôi đang tích cực tham các chiến dịch quảng bá điểm đến, hỗ trợ, đào tạo nhân lực các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của khách Ấn Độ về ẩm thực Ấn khi đến du lịch tại tỉnh", ông Nguyễn Văn Phúc cho biết.

Ông Phúc cũng ghi nhận những góp ý, đề xuất của đoàn khách Ấn Độ như mở chuyến bay thẳng từ Delhi, Mumbai đến Huế, phát triển các nhà hàng phục vụ đồ ăn Ấn Độ trên địa bàn tỉnh... Theo ông Phúc, Huế sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh tới các hội chợ tại Ấn Độ. Song song với đó, hiệp hội du lịch tỉnh cũng đẩy mạnh việc đào tạo các kĩ năng, dịch vụ đón khách Ấn Độ.

"Hiện nay giao thông giữa Đà Nẵng với Huế, Hội An hay các tỉnh miền Trung khác rất thuận lợi, di chuyển nhanh chóng. Chúng tôi đang hướng tới những tour du lịch miền Trung "một điểm đến, ba địa phương" (Đà Nẵng - Huế - Hội An) hoặc "một điểm đến, năm địa phương" (Đà Nẵng - Huế - Hội An - Quảng Bình - Quảng Trị). Đây là hướng đi không chỉ mang lại hiệu quả cho Huế mà còn mang tới hiệu quả cho các địa phương miền Trung", ông Phúc cho hay.