Sáng nay (1/9), ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội, "phố mùa thu" Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) tiếp tục là điểm đến thu hút người dân và du khách.

Trần Quỳnh và Bích Ngọc (cùng là sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội) tới Phan Đình Phùng lúc 9h sáng. Nhưng tới hơn 10h, đôi bạn vẫn chưa chụp được tấm hình nào ưng ý do lượng người quá đông, di chuyển qua lại nhộn nhạo. Những góc chụp đẹp đều phải chờ xếp hàng, người này bước ra thì người khác chạy vào.

"Trên mạng nói, ở đây 1m2 có 10 nàng thơ nhưng mình nghĩ là còn đông hơn", Quỳnh (váy đen) chia sẻ. "Hai đứa mình cố gắng chụp một vài tấm ảnh kỉ niệm rồi sẽ lái xe về quê. Đây là lần đầu tiên, mình ở lại trung tâm thành phố để trải nghiệm không khí một kì nghỉ lễ", cô nói thêm.

Từ 8h30 sáng, con phố đã bắt đầu đông đúc. Tới 10h, vỉa hè khu vực cổng trường THPT Phan Đình Phùng, Nhà thờ Cửa Bắc, cổng Bắc (Bắc Môn) thành Hà Nội chật cứng người dân và du khách, xe máy xếp hàng dài. Các phương tiện di chuyển qua đây khá khó khăn, nhiều thời điểm ùn ứ.

Hàng quán tại khu phố cũng đông nghẹt khách. Trên vỉa hè xuất hiện dày đặc các gánh hàng hoa, hàng rong bán sấu tươi, xôi cốm, nước uống... cùng các dịch vụ tự phát như trông xe, cho thuê xe đạp chụp ảnh...

Giá các bó hoa cầm tay tăng nhẹ, dao động từ 80.000 - 150.000 đồng/bó nhưng tiểu thương vẫn bán không kịp ngơi tay. Những loài hoa được ưa chuộng là sen trắng, cúc họa mi, hoa baby, hướng dương...

Đôi bạn Nguyễn Thị Hải Yến - Mai Thị Hải Yến loay hoay suốt nửa tiếng đồng hồ để tìm cách chụp bức ảnh ưng ý. "Mình cứ đứng vào góc nào thì góc đó lại vướng người đi qua đi lại, xe lao lên vỉa hè... Mình cũng nghĩ là con đường này sẽ đông nhưng không lường trước lại đông tới mức chật cứng thế này", hai nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia cho biết.

Từ sáng sớm, khu vực ven hồ Tây, đoạn trên đường Thanh Niên cũng thu hút hàng trăm bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in.

Như Nguyệt (Kim Mã, Hà Nội) than thở: "Mình và bạn qua Phan Đình Phùng để chụp ảnh. Khi thấy cảnh đông nghẹt, không còn chỗ trống thì hai đứa di chuyển qua hồ Tây. Ven hồ cũng đông không kém nhưng vẫn "dễ thở" hơn Phan Đình Phùng".

Tại khu vực ven hồ Tây vẫn còn hiện tượng các tiểu thương lấn chiếm vỉa hè để kê ghế nhựa phục vụ bán nước uống, cà phê. Nhiều người cũng tận dụng vỉa hè công cộng để trông giữ xe, thu tiền mà không có giấy phép. Lực lượng công an phường liên tục đi kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Sáng nay, thời tiết Hà Nội rất đẹp, nắng nhẹ, trời dịu mát, tạo điều kiện lý tưởng cho người dân và du khách tham gia các hoạt động ngoài trời.