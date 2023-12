{"article":{"id":"2220799","title":"Khách Hàn Quốc hào hứng 'ăn cả Cao Bằng', bất ngờ với loạt đặc sản rẻ như cho","description":"Trong chuyến du lịch Cao Bằng gần đây, chàng YouTuber Hàn Quốc không khỏi ấn tượng với loạt món đặc sản nức tiếng có giá thành bình dân như phở chua, phở vịt quay, bánh cao chằng, bánh áp chao,...","contentObject":"<p>Choi Jong-rak là một Youtuber người Hàn Quốc hiện sinh sống tại TP.HCM được hơn 5 năm. Jong-rak cùng anh trai ruột Sungrak và một người bạn khác cùng lập kênh YouTube và thường xuyên chia sẻ về văn hóa, cuộc sống cũng như trải nghiệm ẩm thực tại hai nước là Việt Nam và Hàn Quốc.</p>

<p>Hiện kênh YouTube của ba chàng trai người Hàn đã nhận về hơn 924.000 lượt theo dõi và mỗi video được đăng tải thường thu hút từ vài chục ngàn đến cả triệu lượt xem.</p>

<p>Gần đây nhất, Jong-rak có dịp ra miền Bắc và thực hiện chuyến <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich-cao-bang-tag11850013349600799188.html\" title=\"du lịch Cao Bằng\" target=\"_blank\">du lịch Cao Bằng</a> hồi cuối tháng 10. Trong thời gian ngắn ngủi khám phá mảnh đất nơi đây, chàng trai Hàn Quốc được một người bạn bản địa dẫn đi tham quan, trải nghiệm foodtour loạt đặc sản địa phương thơm ngon hấp dẫn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-0-876.gif?width=768&s=5r1Ni-5MeW-W1d6RDGh-Ww\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-0-876.gif?width=1024&s=bl16r4d4ANj46hx02PM3WA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-0-876.gif?width=0&s=lCw4P5HbwKpJgb5OkSWA_Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-0-876.gif?width=768&s=5r1Ni-5MeW-W1d6RDGh-Ww\" alt=\"du lich cao bang 0.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-0-876.gif?width=260&s=_8eS4hHSq2b2vsM56BPN1Q\"></picture>

<figcaption>Jong-rak - chàng YouTuber người Hàn hiện sống ở Việt Nam tỏ ra hào hứng trước chuyến foodtour ở Cao Bằng (Ảnh cắt từ clip)</figcaption>

</figure>

<p>Jong-rak tiết lộ đã thưởng thức 7 món ngon Cao Bằng chỉ trong một ngày, tuy đều là những thức quà bình dân nhưng không kém phần nổi tiếng như phở vịt quay, bánh áp chao, bánh cao chằng,…</p>

<p>Món đầu tiên mà Jong-rak thưởng thức vào buổi sáng là bánh cuốn Cao Bằng. Chàng trai người Hàn di chuyển tới một quán ăn khá rộng rãi ở trung tâm thành phố, gần khách sạn nơi anh lưu trú. Ở đây, bánh cuốn được tráng tay thủ công, có phần nhân làm từ thịt băm nhỏ, chấm cùng nước xương hầm thay vì chấm mắm như bánh cuốn ở nhiều nơi khác.</p>

<p>Tại quán, Jong-rak gọi một suất bánh cuốn thường và bánh cuốn trứng. Anh liên tục cảm thán, thốt lên “wow” khi thưởng thức món ăn. \"Mềm quá, bánh cuốn thực sự rất mềm. Nước hầm xương và chả cũng ngon thật sự\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-cuon-cao-bang-877.gif?width=768&s=7q2g4ym-E-KYdZjL5Op2kg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-cuon-cao-bang-877.gif?width=1024&s=Fma6zo0ECLAlLbWLDF4mwA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-cuon-cao-bang-877.gif?width=0&s=kgwOcW4rcVp6hmwTtGUjjA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-cuon-cao-bang-877.gif?width=768&s=7q2g4ym-E-KYdZjL5Op2kg\" alt=\"banh cuon cao bang.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-cuon-cao-bang-877.gif?width=260&s=9T9w2hrCcbuQAzStiWs8aw\"></picture>

<figcaption>Bánh cuốn là một trong những đặc sản bình dân, hấp dẫn du khách khi du lịch Cao Bằng. Bánh cuốn ở đây được ăn cùng nước hầm xương (Ảnh cắt từ clip)</figcaption>

</figure>

<p>Anh nhận xét một suất ăn khá nhiều và giá thành chỉ 35.000 đồng/bát. Mức giá này anh cho là hợp lý, đủ khiến thực khách ăn no và hài lòng vì ngon.</p>

<p>\"Mới món ăn đầu tiên đã ngon như vậy thì mình thực sự mong chờ những món ăn tiếp theo trong chuyến footour hôm nay\", vị khách Hàn Quốc hào hứng nói.</p>

<p>Tiếp tục chuyến đi, Jong-rak được cô bạn người bản địa dẫn tới một quán ăn khác để thưởng thức món phở chua, phở vịt quay nức tiếng. Trong khi người bạn đi cùng gọi món phở vịt quay nóng hổi thì chàng youtuber lại chọn món phở chua thanh mát.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/pho-chua-9707-1364-878.jpg?width=768&s=eJuClL95k-W0DtJxKGI5xQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/pho-chua-9707-1364-878.jpg?width=1024&s=iy4-ppf3J4KN8SHnN0x8FQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/pho-chua-9707-1364-878.jpg?width=0&s=buhD1l6soDpOH656PLwo3Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/pho-chua-9707-1364-878.jpg?width=768&s=eJuClL95k-W0DtJxKGI5xQ\" alt=\"pho chua 9707 1364.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/pho-chua-9707-1364-878.jpg?width=260&s=YISO1jfur9U7HUwDJPe1Uw\"></picture>

<figcaption>Phở chua là một trong những đặc sản có tiếng ở tỉnh Cao Bằng </figcaption>

</figure>

<p>Anh nhận xét, món phở chua khá giống mì trộn ở Hàn Quốc nhưng vị lạ miệng hơn, thích hợp ăn vào mùa hè, những ngày thời tiết nóng. Ngược lại, phở vịt quay thường được ăn vào mùa đông hoặc khi trời lạnh để ấm bụng.</p>

<p>“Món phở chua hợp khẩu vị người Hàn Quốc và ở Hàn Quốc cũng có món mì trộn khá giống thế này. Mình không tưởng tượng là phở chua ngon như vậy. Cứ nghĩ món ăn Việt thì hương vị Việt thôi mà ở đây phở có vị rất khác và ngon”, Jong-rak cho hay.</p>

<p>Cũng trong chuyến foodtour Cao Bằng lần này, Jong-rak còn được biết đến và thưởng thức hai món ăn vặt trứ danh nơi đây là bánh bò và thạch đen. Bánh bò được chế biến từ các nguyên liệu gồm bột mì, men nở và đường, có màu nâu cánh gián đẹp mắt. Còn thạch đen, hay còn gọi là thạch sương sáo được làm từ loài cây cùng tên, khi ăn có vị thơm đặc trưng và thanh mát.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thach-den-cao-bang-879.gif?width=768&s=rPZu2H0DwLHY5w9VCh1QOQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thach-den-cao-bang-879.gif?width=1024&s=mfriPhE14UVqe90fO7ao9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thach-den-cao-bang-879.gif?width=0&s=9pi6NqqnW7EbtXRnBsscdQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thach-den-cao-bang-879.gif?width=768&s=rPZu2H0DwLHY5w9VCh1QOQ\" alt=\"thach den cao bang.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thach-den-cao-bang-879.gif?width=260&s=UxDUkku7BVuygnaEClN47w\"></picture>

<figcaption>Jong-rak bất ngờ với hương vị thanh mát lạ miệng của món thạch đen Cao Bằng (Ảnh cắt từ clip)</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, chàng YouTuber người Hàn còn thích thú khi lần đầu được nếm thử món bánh áp chao ở Cao Bằng. Món bánh này thoạt nhìn có vẻ ngoài giống bánh rán nhưng phần nhân được làm từ thịt vịt thái miếng. Nhờ đó bánh có hương vị đặc trưng riêng, khác hẳn so với các món bánh rán nhân mặn làm từ thịt lợn xay và mộc nhĩ, miến.</p>

<p>Jong-rak cũng tỏ ra bất ngờ khi biết bánh áp chao có giá rất rẻ, chỉ 6.000 đồng/chiếc nhưng được phục vụ đầy đủ đồ ăn kèm như nộm đu đủ và nước chấm chua ngọt thơm ngon.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396191128-2732619406914679-7278317856670818626-n-880.jpg?width=300&s=xbjWvCYlQeccmkr8SVJRnw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396191128-2732619406914679-7278317856670818626-n-880.jpg?width=0&s=oafr2EFLJYsOKwaC2IyKcw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396191128-2732619406914679-7278317856670818626-n-880.jpg?width=500&s=gYYIqwdTq30Hs1v0DY5ncw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396191128-2732619406914679-7278317856670818626-n-880.jpg?width=260&s=my8C_KeR6Jo-fgzpoQ0gQQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396950518-2732619413581345-9146896160361592860-n-881.jpg?width=300&s=LO5N-HCmCqYWE5DCu6AV_g\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396950518-2732619413581345-9146896160361592860-n-881.jpg?width=0&s=-r-8tY9uIeG19JY_153sdQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396950518-2732619413581345-9146896160361592860-n-881.jpg?width=500&s=PWokpPAQMJ-pLUrZrxNqWQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396950518-2732619413581345-9146896160361592860-n-881.jpg?width=260&s=eb_04MoKM4IuGOfhWlHu0g\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396964756-2732619650247988-1832018386893859424-n-882.jpg?width=300&s=UBHh0qdnv0k7_EBeWhHenw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396964756-2732619650247988-1832018386893859424-n-882.jpg?width=0&s=OV_qmyx0K3ppcUkyJRZ9xw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396964756-2732619650247988-1832018386893859424-n-882.jpg?width=500&s=YG6NDO1K-QC_WhJP5XX9MA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/396964756-2732619650247988-1832018386893859424-n-882.jpg?width=260&s=_c6AoQ5xcIispPZpqBdhTA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Bánh cao chằng xuất hiện ở một số tỉnh thành phía Bắc như Lạng Sơn, Bắc Kạn song ngon và phổ biến hơn cả là ở Cao Bằng (Ảnh: Diệp Mẩu)</em></p>

<p>Tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực vùng đất Cao Bằng, vị khách Hàn Quốc được cô bạn trẻ mời đi thưởng thức một món bánh có cái tên khá lạ. Đó là bánh cao chằng, một trong những đặc sản bình dân hấp dẫn cả người bản địa và du khách thập phương. </p>

<p>Bánh cao chằng (hay còn gọi bánh cao sằng, theo tiếng Tày, Nùng nghĩa là bánh có tầng, lớp) được làm bằng bột gạo, khi chín đổ vào khay và cắt thành từng miếng hình chữ nhật vừa ăn. Bánh có màu trắng ngần, mềm mịn như thạch. Các lớp bánh kết dính với nhau, trên cùng là mặt bánh được phủ bởi lớp thịt băm nhuyễn và hành mỡ.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khach-han-quoc-hao-hung-an-ca-cao-bang-bat-ngo-voi-loat-dac-san-re-nhu-cho-883.png?width=300&s=iwNbu07c9iYoZoY6_JnLTA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khach-han-quoc-hao-hung-an-ca-cao-bang-bat-ngo-voi-loat-dac-san-re-nhu-cho-883.png?width=0&s=p6dvvHb5UrwpS437XiPq6w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khach-han-quoc-hao-hung-an-ca-cao-bang-bat-ngo-voi-loat-dac-san-re-nhu-cho-883.png?width=500&s=PWxvsy59HTV7guCqe4aGYw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khach-han-quoc-hao-hung-an-ca-cao-bang-bat-ngo-voi-loat-dac-san-re-nhu-cho-883.png?width=260&s=MW0RI0v704aLGSnWfBTZAg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-884.png?width=300&s=2ZY5eErVVCmXLenXHRCsaA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-884.png?width=0&s=ktX0iucJSBLXnkuElrZ5wg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-884.png?width=500&s=4gAn-KwM7UY7CdIEQsOn_Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-cao-bang-884.png?width=260&s=BOvJqbUqpdr9gowWN3HYLA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Tùy khẩu vị và văn hóa từng địa phương mà người ta thưởng thức bánh cao chằng với nước tương hoặc nước canh xương hầm. Bánh mềm, vừa dẻo, vừa dai, có vị bùi của bột gạo, vị béo ngậy của thịt băm phi hành khô.</p>

<p>Không chỉ ấn tượng với hương vị của bánh cao chằng, Jong-rak còn bất ngờ vì thức quà chiều này lại có giá thành khá rẻ, chỉ 10.000 đồng/suất thường và 20.000 đồng/suất có giò chả.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-ap-chao-cb-885.gif?width=768&s=v-DuBQIuSKkkmbfJW24I9Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-ap-chao-cb-885.gif?width=1024&s=WyeRsTadoEgyEqumjoXG2w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-ap-chao-cb-885.gif?width=0&s=zDc1U7PLvmxQHyJba9VrMQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-ap-chao-cb-885.gif?width=768&s=v-DuBQIuSKkkmbfJW24I9Q\" alt=\"banh ap chao cb.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banh-ap-chao-cb-885.gif?width=260&s=xEWC80UDqV8uG02d4U0grA\"></picture>

<figcaption>Chàng YouTuber người Hàn thừa nhận, món ngon Cao Bằng không chỉ có hương vị lạ miệng, hấp dẫn mà giá thành còn \"rẻ như cho\" (Ảnh cắt từ clip)</figcaption>

</figure>

<p>Kết thúc món ăn cuối cùng trong chuyến foodtour 1 ngày ở Cao Bằng, chàng trai người Hàn Quốc thừa nhận thích ăn bánh cao chằng nhất. Bên cạnh đó, anh cũng đặc biệt ấn tượng với món phở chua.</p>

<p>\"TP. Cao Bằng tuy nhỏ nhưng có nhiều món ăn ngon độc đáo. Thực sự xứng đáng để du khách ghé thăm\", anh bày tỏ.</p>

