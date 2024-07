Bị lừa vì kẻ lừa đảo trùng tên

Chia sẻ với PV, chị V.T.T. trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, ngày 24/6 vừa qua, chị đặt phòng khách sạn Summer Cửa Lò qua một tài khoản Facebook tên Vũ Thị Linh. Sau khi chốt số phòng, chị T. chuyển tiền đặt cọc 5 triệu đồng qua một số tài khoản cá nhân mà Linh giới thiệu.

“Trước lúc đặt phòng có sự trùng hợp là một người quen giới thiệu tên Linh để liên hệ. Lúc nói chuyện em đã chủ quan, tin tưởng mà không hỏi lại người quen giới thiệu ban đầu"- chị T. kể lại.

Cũng theo chị T., lúc in hoá đơn ban đầu để chuyển tiền cọc, người tên Linh đã in tên khách sạn Hiếu Ngọc Hà, chị T. thắc mắc thì người này xin lỗi vì xuất hoá đơn sai và in lại hoá đơn.

Chị T. đã chuyển cho kẻ mạo danh khách sạn Summer tiền đặt cọc phòng nghỉ 5 triệu đồng. Ảnh NVCC

Chị T. đã đặt 7 phòng cho 16 người lớn, chuyển tiền cọc từ ngày 24/6 cho người mạo danh lễ tân khách sạn Summer. Khi gần đến ngày đi vào Cửa Lò, chị T. kiểm tra lại thông tin thì mới phát hiện mình bị lừa. Đoàn của chị T. sau đó vẫn phải tiếp tục chuyến du lịch bằng việc đặt khách sạn khác.

"Em mong công an sớm vào cuộc để điều tra"- chị T. mong mỏi.

Ngoài chị T., có ít nhất 5 người khác cũng bị lừa chuyển tiền từ 1,3 đến 8 triệu đồng ở nhiều khách sạn tại Cửa Lò.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Nguyễn Quang Tiêu cho biết, trong thời gian qua lợi dụng tình trạng khan hiếm phòng nghỉ tại khu du lịch Cửa Lò, các đối tượng lừa đảo giả mạo hình ảnh, thông tin các khách sạn để đăng trên các nền tảng mạng xã hội: Zalo, Facebook, TikTok.

“Nhiều khách bị lừa, khi vào đến khách sạn không có phòng nghỉ. Những ngày cao điểm phải đi tìm chỗ nghỉ cả trưa hoặc phải lên thành phố Vinh thuê phòng ngủ. Đến nay có hàng trăm du khách bị lừa” - ông Tiêu thông tin.

Nhiều khách sạn làm đơn tố cáo

Thông tin từ quản lý khách sạn Summer Cửa Lò cho biết, đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an thị xã Cửa Lò với nội dung: “Đối tượng nhận là sales (nhân viên kinh doanh) của khách sạn để báo giá phòng và dịch vụ cho khách với giá thấp hơn giá bán của khách sạn, với nhiều lý do như: Khách hàng hủy phòng và yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước. Dẫn đến tình trạng nhiều khách hàng bị lừa mất tiền”.

Nhiều khách sạn lớn ở thị xã Cửa Lò bị mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ảnh: Trần Lâm

Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Cửa Lò cũng làm đơn tố cáo kẻ lừa đảo, mạo danh khách sạn để chiếm đoạt tiền của khách đặt phòng nghỉ. Có nhiều khách hàng đã chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng mạo danh, số tiền từ 1,3 đến 3,5 triệu đồng.

“Các đối tượng đã làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến uy tín của khách sạn. Đây có thể nói là thủ đoạn rất mới diễn ra trong mùa cao điểm du lịch Cửa Lò năm nay. Ảnh hưởng rất lớn đến môi trường thông tin mạng và hình ảnh du lịch Cửa Lò”, đơn tố cáo nêu rõ.

Hiện, UBND thị xã Cửa Lò và Sở Du lịch Nghệ An cũng đã có văn bản đề nghị công an tỉnh này vào cuộc điều tra.