voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel là một trong hơn 6.000 khách sạn thành viên trong chương trình khách hàng thân thiết IHG One Awards. Với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm, chương trình khách hàng thân thiết hạng nhất được áp dụng tại 18 thương hiệu khách sạn trong hệ thống mang tới nhiều đặc quyền hấp dẫn và cho phép du khách nhận điểm thưởng dễ dàng với sự hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu thông qua ứng dụng di động IHG One Awards mới. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018, voco hotels là một trong những thương hiệu phát triển nhanh nhất của IHG Hotels & Resorts với 100 khách sạn được ký kết và khai trương trên toàn cầu. voco hotels tiếp tục phát triển mạnh mẽ với tham vọng xây dựng hệ thống 200 khách sạn tại các địa điểm giải trí và đô thị lớn trên toàn cầu vào năm 2028. Tại châu Á, thương hiệu hiện đã có mặt ở các thành phố lớn bao gồm voco Orchard Singapore, voco Seoul Gangnam, voco Hangzhou Binjiang Minghao và gần đây là thương hiệu mới khai trương voco Osaka Central. Để đặt chỗ hoặc biết thêm thông tin: Website: https://www.vocohotels.com/hotels/gb/en/reservation Facebook: https://www.facebook.com/vocodanang Instagram: https://www.instagram.com/vocomabelledn