Khách Việt "nhắm" tới du lịch hạng sang tại Ấn Độ

"Ấn Độ đã mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch và tạo điều kiện thuận lợi đón du khách quốc tế, đặc biệt là Việt Nam như: Áp dụng chính sách visa điện tử, thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, công nhận hộ chiếu vaccine giữa Việt Nam - Ấn Độ, mở đường bay thẳng với hơn 60 chuyến bay/tuần giữa hai nước - giúp giảm chi phí và tiết kiệm thời gian bay", đó là nhận định của bà Mini D Kumam – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ được tổ chức tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 19/8 vừa qua, ông Phạm Văn Thủy - phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) cho biết: Hiện Ấn Độ đứng thứ 16 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có khách quốc tế vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, có khoảng 50.000 du khách Việt qua Ấn Độ. Con số này cho thấy tour du lịch Ấn Độ đang được du khách Việt quan tâm.

Nhiều công ty lữ hành trong nước ghi nhận tín hiệu tích cực về tour du lịch Ấn Độ, nhất là trong giai đoạn cuối năm. "Công ty chúng tôi nhận định tour du lịch Ấn Độ sẽ thu hút đặc biệt với du khách Việt trong thời gian tới. Hiện, quốc gia này có thủ tục nhập cảnh rất thuận lợi, tạo ra lợi thế cạnh tranh với các thị trường quen thuộc nhưng chưa mở cửa hoàn toàn du lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Bên cạnh đó, số lượng chuyến bay thẳng giữa hai nước khá nhiều, tạo điều kiện cho các đơn vị tung sản phẩm tour có giá thành phải chăng", ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price cho biết.

Còn theo bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Giám đốc PYS Travel chi nhánh miền Nam, từ năm 2019, đơn vị này đã triển khai các tour du lịch Ấn Độ cao cấp. "Trong giai đoạn tháng 9-10/2019, chúng tôi có 15 đoàn, tương ứng khoảng 500 du khách tới Ấn Độ. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tour du lịch Ấn Độ bị ngưng trệ thời gian dài. Tới nay, khi chúng tôi giới thiệu tour trở lại, lượng du khách quan tâm gia tăng đáng kể", bà Hiền cho biết.

Du khách Việt trải nghiệm tour du lịch cao cấp tại Ấn Độ (Ảnh: PYS Travel)

Theo bà Hiền, khi nhắc tới du lịch Ấn Độ, du khách Việt Nam thường nghĩ tới các chuyến hành hương tôn giáo. Các tín đồ Phật giáo coi Ấn Độ như “vùng đất Phật” phải tới một lần trong đời. Do đó, trước đây, các chương trình tour tới quốc gia này chủ yếu theo dạng hành hương. Trong khoảng 13 ngày đi tour, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng những công trình Phật giáo có giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của Ấn Độ như Jetavana (Kỳ Viên Tịnh Xá), Kushinagar (Câu Thi Na) hay sông Hằng… Thông thường, lịch trình này dày đặc nên khá mệt mỏi, có phần vất vả, tốn nhiều công sức, thời gian.

"Thực tế hiện nay, du lịch và dịch vụ tại Ấn Độ phát triển rất đa dạng. Chúng tôi muốn đưa tới khách hàng những tour cao cấp, trải nghiệm khách sạn 5 sao, dịch vụ hiện đại tại các thành phố nổi tiếng Ấn Độ như Delhi - Agra - Jaipur. Du lịch Ấn Độ không chỉ có du lịch tâm linh mà còn có du lịch mạo hiểm, du lịch sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng...", bà Hiền cho biết.

Bà Mini D Kumam – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam khẳng định: Chính phủ Ấn Độ đã dành nguồn ngân sách lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng, từ đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch nước ngoài như Accor (Pháp), Marriott Hotels (Mỹ), Thomas Cook (Anh)…trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như khách sạn, resort cao cấp... "Đây là điều kiện thuận lợi để Ấn Độ phát triển những tour du lịch cao cấp", bà Mini D Kumam nói.

Hiện các tour du lịch Ấn Độ cao cấp 6 ngày 5 đêm có mức chi phí khoảng 20 triệu đồng. "Mức chi phí này khá cạnh tranh với các tour du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản. Đó cũng là một yếu tố hút du khách Việt", đại diện công ty Sen Vàng cho biết. Đơn vị này cũng đang nghiên cứu thị trường để tung sản phẩm tour Ấn Độ vào dịp cuối năm.

Du lịch Ấn Độ có gì hấp dẫn?

Ấn Độ nổi tiếng thế giới với nền văn minh ngàn năm tuổi. Do đó, những du khách có niềm yêu thích với việc khám phá văn hóa sẽ tìm thấy điều mình cần ở Ấn Độ. Nhiều truyền thống và phong tục từ xưa vẫn được tuân thủ cho tới ngày nay. Điều này biến Ấn Độ trở nên đặc biệt.

Tới Ấn Độ du lịch, du khách sẽ bị thu hút bởi những công trình kiến trúc lâu đời và tinh xảo bậc nhất thế giới như đền Taj Mahal - một trong ba Di sản Thế giới ở Agra, cũng là một trong bảy kỳ quan của thế giới được UNESCO công nhận; Pháo đài Agra - pháo đài lớn bằng đá sa thạch đỏ từ thế kỷ 16; Jaipur - Pink City, “Thành phố hồng” xinh đẹp của Ấn Độ - một trong bảy thành phố xứng đáng ghé thăm nhất châu Á; Hawa Mahal - Cung điện gió, một công trình kiến trúc đặc biệt với gần 1000 ô cửa sổ; Pháo Đài Amber; Đền Bahai, Nhà thờ Hồi giáo Jamia, cung điện Tổng thống, Tòa nhà Quốc hội, Tòa nhà Chính phủ,...

Cảnh quan thiên nhiên của Ấn Độ vô cùng phong phú từ núi tuyết đến cao nguyên, các hòn đảo, đồng bằng ven biển, nền văn minh sông Ấn, sông Hằng… Với những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm phiêu lưu, du lịch mạo hiểm, Ấn Độ cũng có thể đáp ứng đủ, từ trượt tuyết, chèo thuyền tới các điểm nhảy bungee nổi tiếng.

Một địa điểm tại Ấn Độ được nhiều du khách Việt tìm kiếm là Ladakh - vùng đất được ví là “tiểu Tây Tạng” của Ấn Độ bởi phong cảnh hoang sơ cùng nền văn hóa độc đáo.

Vùng Ladakh thu hút du khách Việt Nam tới trải nghiệm (Ảnh: Blogger Win Đi)

Ấn Độ cũng được biết đến là đất nước đa sắc tộc với hơn 400 dân tộc với 22 ngôn ngữ khác nhau. Do đó, khi tới quốc gia này, du khách có cơ hội tham gia nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội ánh sáng, lễ hội sắc màu Holi...

Sau đại dịch, những chuyến du lịch trị liệu đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe, hồi phục hậu Covid-19 khiến Ấn Độ trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch. Từ xưa, quốc gia này đã nổi tiếng với các phương pháp trị liệu truyền thống, spa và cả thiền. Hệ thống y học Ayurveda của họ đã xuất hiện từ khoảng 1.500 năm TCN. Một số phương pháp nổi tiếng trong thực hành Ayurveda có thể kể đến như dùng dầu để chăm sóc nha khoa hay ấm đất sét chữa bệnh về mũi…

Các lễ hội, phong tục truyền thống của người dân Ấn Độ rất đặc sắc (Ảnh: Nguyễn Thùy Trang)

Những điểm lưu ý khi du lịch Ấn Độ

Giai đoạn tháng 4-6 là thời điểm nóng bậc nhất trong năm ở vùng đồng bằng Ấn Độ. Nhiều khu vực tại miền Nam Ấn Độ có nhiệt độ lên đến 45 độ C. Trong thời gian này, du khách nên cân nhắc về việc du lịch hoặc lựa chọn điểm đến là vùng mát mẻ "có một không hai" Ladakh. Tuy nhiên, do nằm ở độ cao trên 3.000 m so với mực nước biển, du khách đến Ladakh cần chú ý về sức khỏe nhằm tránh trường hợp bị “sốc độ cao”. Thời điểm lý tưởng du lịch Ấn Độ là vừa mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau.

(Ảnh: Mai San)

Một trong những nỗi e ngại của du khách Việt khi tới Ấn Độ là đồ ăn. Các món ăn của Ấn Độ sử dụng nhiều loại gia vị, cảm giác rõ nhất chính là vị mặn và cay nồng. Trước đây, nhiều du khách phàn nàn rằng họ khó làm quen với ẩm thực Ấn Độ. Điều đó khiến chuyến du lịch trở nên mệt mỏi. Vì vậy khi thiết kế tour du lịch Ấn Độ, các công ty thường phải lưu ý cả lịch trình các bữa ăn, lên thực đơn gần với khẩu vị người Việt. Hiện tại, các nhà hàng đồ ăn phương Tây hay châu Á cũng phổ biến hơn tại vùng trung tâm của Ấn Độ.

Một điểm chú ý, khi tới Ấn Độ, du khách nên tìm hiểu kỹ các quy định về sử dụng máy bay không người lái hay chụp ảnh. Một số nơi thờ tự, sân bay, điểm quân sự có các quy định rõ ràng về việc chụp ảnh.