Chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc, các nghệ sĩ của Campuchia đã tập luyện nhiều tháng qua. Theo tuyên bố của ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ban tổ chức quốc gia SEA Games 32 (CAMSOC), khai mạc SEA Games sẽ mang tầm Olympic.

Theo tiết lộ của báo chí Campuchia, khai mạc SEA Games 32 gồm 3 chương, với chương 1 là “Sự huy hoàng của Angkor”, chương 2 là “Nụ cười người Khmer” và chương cuối là “Tương lai của người Khmer”.

Màn trình diễn âm thanh, ánh sáng được kết thúc bằng bài hát có tựa đề “Cambodian Pride” - “Niềm tự hào của người Campuchia”, với sự trình diễn của 4 nghệ sĩ nổi tiếng của Campuchia là Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khum và Ton Chanseyma.

Khai mạc SEA Games 32 được chờ đợi sẽ rất đặc sắc

Bài hát "Cambodian Pride" được phát hành vào ngày 10/4 vừa qua và đã nhanh chóng gây "sốt" trên YouTube. Tính đến ngày 4/5, MV của ca khúc này đã đạt hơn 64 triệu lượt xem – một con số kỷ lục với bài hát chính thức trong các kỳ SEA Games.

Thông điệp của lễ khai mạc SEA Games 32 được thể hiện rõ bằng ảnh đẹp về đất nước và con người Campuchia, đồng thời lan tỏa tinh thần SEA Games 32: "Thể thao - Sống trong hòa bình".

“Lễ khai mạc phải làm cho thật hoành tráng, theo chuẩn thế giới chứ không chỉ ở tầm khu vực”, Tổng thư ký CAMSOC Vath Chamroeun khẳng định.

BTC nước chủ nhà chuẩn bị rất kỹ cho lễ khai mạc SEA Games 32

Campuchia cũng huy động hàng nghìn nghệ sĩ, trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Được biết, “Welcome Cambodia”, “This is our time” và “Cambodia is our home” là 3 bài hát được biểu diễn lại Lễ khai mạc.

Sự kiện đánh dấu mở đầu cho SEA Games 32 cũng không thể thiếu các nghi thức quen thuộc như: Diễu hành của 11 đoàn thể thao thuộc Đông Nam Á; Lời tuyên thệ của trọng tài; Tuyên bố khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Campuchia; Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32…

Đỉnh ngọn đuốc của SEA Game 32 có hình dạng được mô phỏng theo hoa Romdoul, quốc hoa của Vương quốc Campuchia với thiết kế được mạ vàng, có chiều cao 75cm và nặng hơn 1kg. Màn rước đuốc và châm ngọn đuốc được xem là qui mô và ấn tượng chưa từng có ở sân chơi khu vực.

