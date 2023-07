Ông Trần Văn Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, Trung tâm Điều hành thông minh đi vào hoạt động hướng tới đến hiện đại hóa hoạt động quản lý Nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý; đồng thời, công khai giám sát một cách minh bạch về thời gian, kết quả xử lý. Qua đó, người tham gia tương tác với hoạt động Nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả.

Trung tâm thực hiện 3 chức năng là điều hành, giám sát và hỗ trợ chỉ đạo. Theo đó, Trung tâm IOC giúp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai hoạt động điều hành, điều phối xử lý các công việc thuộc thẩm quyền quản lý; nhận diện các vấn đề cần quan tâm hoặc các vi phạm trong hoạt động của đời sống.

Kết quả giám sát được chuyển đến cơ quan chuyên môn liên quan để nắm bắt thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Trung tâm điều hành thông minh còn hỗ trợ chỉ đạo bảo đảm các điều kiện, quy trình hỗ trợ cho lãnh đạo các cấp trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc nóng, nhạy cảm có tính tức thời, điều hành hoạt động các lực lượng xử lý tại hiện trường.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh. Ảnh TTXVN

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên được xây dựng trên các phiên bản là trình duyệt Web và App Mobile cho các hệ thống điều hành di động phổ biến (IOS, Android).

Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành tích hợp các lĩnh vực như: Giám sát điều hành chỉ tiêu kinh tế-xã hội; hành chính công; điều hành văn bản; thông tin phản ánh người dân qua hệ thống 1022; thông tin báo chí, mạng xã hội và truyền thông; giáo dục; điều hành an toàn giao thông và an ninh trật tự; các chỉ số, thông tin liên quan đến chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp…

Trong tháng 6 và 7/2023, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xây dựng bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Hiện nay, Trung tâm điều hành thông minh đang phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) để tích hợp, sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm triển khai thành công 4 mô hình: Quản lý chương trình an sinh xã hội thông quan VNeID; phân tích tình hình dân cư; phân tích tình hình xã hội; phân tích tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Dự kiến, mô hình này sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2023.

Hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên. Ảnh Báo Nhân Dân.

