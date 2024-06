Dòng sản phẩm thuộc dự án Ecovillage Saigon River của nhà sáng lập Ecopark, nằm ở phía đông TP.HCM, cách Nhà thờ Đức Bà 18km.

Thừa hưởng giá trị thiên nhiên

Mỗi chủ nhân tương lai của biệt thự Forest Villas sẽ được an cư tại vùng đất có mật độ mảng xanh lên đến 32m2/người. Con số này gấp hơn 55 lần mật độ cây xanh tại TP.HCM, thậm chí cao hơn gấp 3 lần chỉ tiêu cây xanh của Liên hợp quốc là từ 10m2/người.

Blue Forest có diện tích cây xanh lên đến 32m2/người - gấp 3 lần tiêu chuẩn của Liên hợp quốc. Ảnh phối cảnh: Ecopark

Trên tổng diện tích 14ha của Blue Forest, chủ đầu tư dành đến 11ha cho cây xanh và mặt nước. 7 tầng cây xanh sẽ được ươm trồng tại đây, mang tới không gian sống trong lành và khoáng đạt - điều cư dân đô thị luôn khao khát.

Theo nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ), sống tại nơi không khí trong lành giúp người dân tăng thêm 5 năm tuổi thọ. Do đó, việc lựa chọn sống tại những khu vực có mật độ cây xanh cao đồng nghĩa với việc cư dân có thể chủ động nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật. Chủ sở hữu biệt thự Blue Forest sẽ có cơ hội tuyệt vời để đạt được cuộc sống lành mạnh đó mỗi ngày.

Kết nối trực diện với công viên chủ đề

100% sản phẩm biệt thự Forest Villas tại Blue Forest sở hữu 2 mặt tiền, mặt trước tiếp giáp với tuyến đường nội khu, mặt sau liền kề 3 công viên chủ đề nổi bật như Healing Forest, Farming Forest và Playing Forest.

Đơn cử, tại công viên Healing Forest có diện tích 2.700m2 thiên về trải nghiệm thiên nhiên cây cối, chủ nhân biệt thự sẽ có thêm 100m2 đất khu vườn chung, được chủ đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng. Đây là phân khu dành cho các khách hàng yêu thích các hoạt động như cắm trại bên rừng, đọc sách trên cỏ, thư giãn giữa thiên nhiên, “tắm rừng”… Nhiều cây cổ thụ tầng lớn, tầng cao sẽ được trồng tại đây, mang lại không gian xanh mát.

Đường dạo Shinrin Yoku tại Healing Forest. Ảnh phối cảnh: Ecopark

Các sản phẩm biệt thự Forest Villas sẽ vừa trực diện công viên Healing mang lại cảm giác an lành, vừa liền kề Onsen Clubhouse - tổ hợp khoáng nóng lớn bậc nhất miền Nam rộng 5.500m2; quảng trường All Blue quy mô 20.000 m2 - không gian kết nối cộng đồng tại trung tâm dự án; cũng như Kempinski Saigon River- tổ hợp khách sạn do thương hiệu lâu đời bậc nhất châu Âu vận hành, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Trong khi đó, tại công viên Farming Forest có diện tích 4.000m2, mỗi căn Forest Villas sẽ có thêm đến 150m2 đất cảnh quan sân vườn, nơi diễn ra những hoạt động cộng đồng. Tại đây, mỗi gia đình có thể tận hưởng niềm vui làm vườn, cùng trồng cây, chăm sóc, thu hoạch tại những vườn thảo mộc, vườn cây trái, vườn rau… Các căn Forest Villas này không chỉ trực diện công viên Farming, mà còn liền kề các khu đất được quy hoạch cho các tiện ích giáo dục - y tế và thương mại dịch vụ, cũng như Sport Clubhouse.

Vườn kết nối - không gian kết nối cư dân. Ảnh phối cảnh: Ecopark

Tại công viên Playing Forest rộng 9.300m2, chủ nhân mỗi biệt thự sẽ có thêm đến 200m2 sân vườn chung, phù hợp cho những cư dân yêu thích các hoạt động thể thao. Cư dân tại đây thuận tiện kết nối tới Sport Clubhouse để rèn luyện sức khỏe. Một trong những tiện ích nổi bật tại Sport Clubhouse là bể bơi điện phân muối được bổ sung thêm công nghệ gia nhiệt, mang đến nhiệt độ ấm áp quanh năm, giúp cư dân thoải mái sử dụng 365 ngày. Công nghệ xử lý nước này cũng rất thân thiện với môi trường, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Bên cạnh đó, các sân tập thể thao ngoài trời như sân bóng đa năng, sân tennis, khu tập gym… được bố trí giữa khuôn viên song vẫn đảm bảo sự yên tĩnh bởi cây xanh cũng có tác dụng ngăn cách tiếng ồn…

Đan cài giá trị thiên nhiên trong mỗi không gian sống

Các nhà thiết kế cảnh quan Swan & Maclaren - một trong những công ty kiến trúc lâu đời nhất Singapore đã thổi luồng sinh khí cho mỗi căn biệt thự bằng cách đan cài giá trị thiên nhiên, linh hoạt trong thiết kế và nâng tầm trải nghiệm sống.

Thiên nhiên như một bức tranh tuyệt đẹp tại Forest Villas. Ảnh phối cảnh: Ecopark

Mặt trước mỗi căn biệt thự Forest Villas được xây dựng lùi sâu vào 5m, tạo không gian cho gia chủ cũng như khách đỗ xe. Mỗi ngôi nhà nép mình dưới những hàng cây xanh, đảm bảo không gian sống riêng tư, hạn chế ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khói bụi xe cộ. Mặt sau mỗi căn nhà cũng được bố trí lùi sâu 2m, tạo kết nối gần hơn với những khu vườn chung của toàn phân khu.

Nhìn từ bên ngoài, mỗi căn biệt thự Forest Villas như có chiều cao 2 tầng do tầng 3 được thiết kế giật tầng, lùi vào trong, tạo nên vẻ đẹp gần gũi, hài hòa cùng thiên nhiên. Phía trong, mỗi căn nhà được bố trí 3 tầng, chiều cao tầng 1 lên đến 4,1m, chuẩn “nhà cao cửa rộng”, tạo nên vẻ sang trọng, khoáng đạt cho tổng thể căn nhà.

Tổng diện tích sàn mỗi căn biệt thự tại đây lên đến gần 300m2. Tầng 2 đặc biệt được nới rộng ban công để khách hàng có thêm không gian sử dụng, tự do thiết kế đưa thêm thiên nhiên vào nhà.

Đại diện một đơn vị phân phối cho biết, các sản phẩm tại phân khu Blue Forest trong đó có Forest Villas là dòng biệt thự được thị trường quan tâm, đón nhận bởi đây là những sản phẩm có mức giá hấp dẫn bậc nhất “đảo hoa” Ecovillage Saigon River.

“Sở hữu biệt thự Forest Villas, chỉ vài bước chân, khách hàng tiếp cận mọi tiện ích đắt giá nhất - từ resort trị liệu khoáng nóng, 20.000m2 quảng trường giải trí ngay thềm nhà và tổ hợp khách sạn Kempinski đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, các khách hàng cũng sẽ trở thành thành viên của nơi hướng tới “vùng đất Blue Zone” đầu tiên tại Việt Nam, nơi con người hướng tới cuộc sống an lành, khoẻ mạnh và trường thọ”, đại diện đơn vị phân phối dự án đánh giá.

Đậu Linh