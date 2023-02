Khám xét một trung tâm đăng kiểm tư nhân ở Bình Dương

Chiều nay (28/2), nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành phong tỏa, khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến tiêu cực trong quá trình kiểm định phương tiện.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D của tư nhân, nằm cạnh quốc lộ 13.

Xe biển xanh của công an bên trong Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D. Ảnh: X.A

Theo ghi nhận của PV, chiều nay, nhiều cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương (PC03) cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đã có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D để phong tỏa, khám xét.

Phía ngoài cổng trung tâm, cảnh sát cơ động túc trực không cho người và phương tiện ra vào, cổng chính được đóng kín bằng rào chắn.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, công an đang khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, tuy nhiên đến thời điểm này chưa thể cung cấp thông tin cụ thể do đang trong quá trình điều tra.