Cụ thể, từ sáng đến trưa 28/2, lực lượng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để phong toả, khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D nằm ở đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Được biết, trung tâm này do ông Nguyễn Hồ Nam làm Giám đốc.

Lực lượng chức năng phong toả để khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D. Ảnh: Linh An

Việc khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D được thực hiện từ sáng, khi nơi này đang hoạt động như bình thường.

Nhiều phương tiện tìm đến Trung tâm 50-13D để đăng kiểm nhưng cán bộ công an từ vòng ngoài đã hướng dẫn di chuyển đến những trung tâm khác.

Đây cũng là một trong những động thái mà ngành công an đang mở rộng điều tra về tiêu cực trong ngành đăng kiểm.

Công an TP.HCM đang làm chủ công, phối hợp cùng Bộ Công an và công an các tỉnh, thành để điều tra toàn diện về các sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm và ở Cục đăng kiểm Việt Nam. Ở các địa phương cũng tiến hành các cuộc điều tra độc lập.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra toàn diện về tiêu cực trong ngành đăng kiểm. Ảnh: Linh An

Theo điều tra ban đầu, tiêu cực của ngành đăng kiểm diễn ra từ lâu, có hệ thống, tổ chức và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội. Các trung tâm đăng kiểm đã nhận tiền của chủ phương tiện để bỏ qua các sai phạm, thậm chí là can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi các thông số.

Số tiền nhận được đã được các trung tâm ăn chia ở cho các phòng ban và Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam.

Đến nay, số lượng người liên quan bị khởi tố là hàng trăm người, trong số này có ông Trần Việt Hà (Cục trưởng giai đoạn tháng 8/2021 đến nay) và ông Trần Kỳ Hình (Cục trưởng Cục Đăng kiểm từ tháng 4/2014 đến 8/2021).