Ông Huỳnh Nguyễn Lộc. Ảnh: Viện Y dược học dân tộc

Ngày 22/11, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM. Tuy nhiên, phía công an chưa công bố thông tin chi tiết.

Theo một nguồn tin, ông Lộc bị khởi tố để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do có liên quan đến một vụ án mà Cơ quan An ninh điều tra khởi tố hơn 1 năm trước.

Trụ sở Viện y dược học dân tộc TPHCM. Ảnh: Linh An

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc (43 tuổi, quê Bến Tre) là bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền, giữ chức Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM từ giữa năm 2015 đến nay.