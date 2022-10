Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ nhất với chủ đề Best of Tchaikovsky vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn.

Các tác phẩm nổi tiếng của thiên tài Tchaikovsky đã được 70 nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia chơi ấn tượng, mang lại những cảm xúc tươi mới cho khán giả. Với sự ủng hộ nhiệt thành, họ hứa một ngày không xa sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam.

Đối với nhiều người trên thế giới, âm nhạc của thiên tài Piotr Ilich Tchaikovsky là một trong những biểu tượng rạng rỡ nhất của nước Nga, của tâm hồn Nga mang nặng nữ tính. Chương trình Best of Tchaikovsky bao gồm 3 tác phẩm nổi tiếng của Tchaikovsky: Tchaikovsky String Quartet No. 1, Op. 11 ( 2nd Movement); Variations for Cello and Orchestra on a Rococo theme, Op. 33 và Symphony no.5 in E minor. OP 44. Với sự góp mặt của nhóm tứ tấu danh giá đến từ Hungary, nhạc trưởng Fan Ting (Hong Kong) và Mee Hae Ryo, cello soloist nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Ông Tạ Quang Đông, thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận xét: "Concert Best of Tchaikovsky thuộc Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội là một sự thay đổi lớn với chất lượng được nâng cao rõ rệt của Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc vũ kịch Việt Nam".

Ông Phan Mạnh Đức, Phó giám đốc phụ trách nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam: "Bản giao hưởng số 5 của Tchaikovsky đã bao trùm lên chúng ta, lấp lánh, huy hoàng, bởi những người con của âm nhạc, những kẻ dám dũng cảm sống và đi trong mơ.

Bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky cho thấy sự đổi thay trong tâm tư về định mệnh và số phận của ông, rằng định mệnh không còn sức mạnh thống trị nghiệt ngã như trong Bản giao hưởng số 4. Số phận có thể thay đổi khi con người vượt qua gian khó. Và hạnh phúc sẽ ở trong tay khi họ cố gắng giành được lấy. Ngoài ra, tác phẩm Variation on a Rococo theme, solo Cello đem đến 1 khung hình sang trọng, lịch duyệt, đẹp đẽ được tiếng đàn ấm áp, tinh tế của Mee Hae Ryo- cellist người Hàn Quốc, soloist của chương trình, thể hiện".

Khi hỏi về sự lựa chọn Hà Nội là nơi diễn ra Liên hoan âm nhạc lần này?, ông Nguyễn Bảo Anh - Giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn và cũng là Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ nhất chia sẻ: “Tôi lựa chọn Hà Nội bởi sự gắn bó cá nhân cũng như gia đình tôi với Nhà hát Nhạc vũ kịch, bố của tôi là diễn viên múa của nhà hát. Dự án này, chương trình này thật sự rất có ý nghĩa đối với cá nhân tôi, nó giống như một sự trở về nguồn cội”.