Khán giả dầm mưa xem Vũ cháy hết mình trong concert tại Hà Nội

Đêm diễn Một vạn năm tại Hà Nội tối 1/10 đã khép lại tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Vũ. Một đêm nhạc với những cảm xúc thăng hoa, những giây phút bùng nổ cùng dàn nghệ sĩ khách mời là những anh em thân thiết như JustaTee, Đen Vâu và Madihu.

Ngay trước thềm sự kiện, mưa ngớt hạt rồi dần dần tạnh hẳn, trả lại cho đêm nhạc Một vạn năm không khí rất phù hợp cho những bản nhạc của Vũ. Bắt đầu với bản phối mới lạ của Lời yêu em cùng hình ảnh thân thuộc của Vũ bên chiếc đàn guitar, Vũ tiếp tục đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Từ không gian hoài niệm của những Phút ban đầu, Hành tinh song song hay Mùa mưa ngâu nằm cạnh,... đến những ca khúc mới từ album Một vạn năm mới ra mắt, Vũ không ngừng đẩy đưa cảm xúc của khán giả.

Ban tổ chức phát áo mưa cho người hâm mộ.

Những màn kết hợp trong đêm nhạc cũng đem đến những giây phút bùng nổ và vỡ òa. Bắt đầu với sự xuất hiện đặc biệt của Lukas Graham - chủ nhân bản hit tỷ view 7 years, người từng kết hợp cùng Vũ trong ca khúc Happy for you. Được biết, Lukas cùng band nhạc đã thu riêng phần trình diễn này tại Đan Mạch để dành riêng cho Vũ. Ngoài ra, Lukas cũng gửi lời chào, lời chúc đến Vũ và toàn bộ khán giả, anh khéo léo kết lại với lời nhắn: “Love you all ten thousand years” - Tôi yêu các bạn ‘một vạn năm’, đúng theo tên album và concert tour của Vũ.

Ngay sau màn xuất hiện đặc biệt này là sân khấu kết hợp giữa Vũ và Madihu. Làm nóng sân khấu với bản hit Vì anh đâu có biết, 2 người bạn thân đã làm fan thích thú không chỉ bởi giọng hát mà còn bởi màn rap đầy ngẫu hứng với Có em.

Nói về khách mới tiếp theo - JustaTee, Vũ chia sẻ rằng đây là người mà anh đã hâm mộ từ lâu và được diễn với JustaTee là niềm vinh dự của Vũ. Cùng trình diễn đầy cảm xúc 3 ca khúc là Bâng khuâng, 2 AM và Đã lỡ yêu em nhiều, JustaTee và Vũ còn có màn tương tác hài hước khi JustaTee tố Vũ không giữ lời hứa mang giày đế thấp để rút ngắn khoảng cách chiều cao giữa hai người.

Được giới thiệu là ‘người bạn giấu tên’ từ những ngày đầu công bố tour diễn, sự xuất hiện của Đen tại concert Một vạn năm đã làm khán giả bất ngờ, và bất ngờ hơn nữa là màn kết hợp của Vũ cùng cả Đen và JustaTee trong Đố em biết anh đang nghĩ gì. Đen và Vũ tiếp tục gửi đến khán giả 2 ca khúc Một triệu like và Trốn tìm.

Dự án Một vạn năm được Vũ ấp ủ từ 3 năm trước và giờ đây anh đã thành công cho ra mắt album và khép lại concert tour cùng tên - ghi dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Tour diễn đã để lại những ấn tượng khó quên cho không chỉ một vạn khán giả tham gia sự kiện mà còn cho những người hâm mộ Vũ, cũng như những người yêu âm nhạc và nghệ thuật tại Việt Nam.