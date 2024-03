NSND Nguyễn Công Bẩy - Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm công bố chuỗi sự kiện Musical Seasons 2024 – 2025.

Chiều 12/3, Nhà hát Hồ Gươm đã công bố chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế hoành tráng mang tên Musical Seasons 2024-2025 với 5 chương trình đỉnh cao diễn ra trong vòng 1 năm nhằm mang lại trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng Thủ đô và Việt Nam.

Musical Seasons 2024 – 2025 là cơ hội để khán giả trong nước có thể tận hưởng những chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tầm cỡ thế giới ngay tại Việt Nam với giá vé phải chăng nhưng chất lượng hàng đầu.

Chuỗi chương trình mở màn bằng tổ khúc Bốn mùa (Four Seasons) của Vivaldi do các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versaille (L’Orchestre de L’Opéra Royal de Versailles), một trong những dàn nhạc hàng đầu của thế giới biểu diễn trong 2 ngày 21-22/4 tới.

Điều đặc biệt hơn, Hoà nhạc Bốn mùa (Four Seasons Concert) diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 300 năm ra đời một trong những tác phẩm kinh điển được yêu thích nhất mọi thời đại nhưng lại được Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, top 10 Nhà hát Opera tuyệt vời nhất thế giới do tổ chức World Travel Awards (WTA) bình chọn tháng 12/2023.

Chương trình tiếp theo diễn ra vào tháng 8/2024 với những tác phẩm nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của Mozart được tuyển chọn kỹ lưỡng để tạo nên Hoà nhạc Mozart (The Mozart Concert) do các nghệ sĩ đến từ Les Musiciens du Louvre - một trong những dàn nhạc hay nhất thế giới biểu diễn. Tháng 9/2024, vở ballet The Seasons do các nghệ sĩ đến từ Malandain Ballet Biarritz phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm.

Chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế này sẽ được tiếp nối vào tháng 11/2024 cùng Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) với Hòa nhạc Vienna (The Vienna Concert). Musical Seasons 2024 – 2025 sẽ khép lại bằng vở opera kinh điển Carmen của nhà soạn nhạc người Pháp Georges Bizet do các nghệ sĩ của Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn vào tháng 3/2025, đúng dịp kỷ niệm 150 năm vở opera Carmen được công diễn lần đầu tiên.

NSND Nguyễn Công Bẩy - Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm chia sẻ, vé xem hai đêm concert Bốn mùa sẽ được mở bán từ ngày 22/3 tới và hiện Nhà hát vẫn đang cân nhắc xem xét để đưa ra giá vé phù hợp với khả năng chi trả của khán giả. Do vấn đề bản quyền nên hai đêm diễn sẽ không được phát qua màn hình bên ngoài nhà hát như một số chương trình cổ điển nổi tiếng trước đây.

NSND Nguyễn Công Bẩy mong muốn sau khi thông tin về đêm nhạc này được phát trên các phương tiện truyền thông, không chỉ có khán giả Hà Nội mà khán giả yêu nhạc cổ điển ở các quốc gia khác sẽ đặt vé tới Việt Nam để thưởng thức sự kiện đặc biệt này.

Diễn viên Bảo Thanh góp mặt tại sự kiện.

Ông Trần Hải Đăng - Viện phó Viện âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) kiêm cố vấn chuỗi chương trình Musical Seasons 2024-2025 chia sẻ với VietNamNet, giá vé xem hòa nhạc Bốn mùa do Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn tại Pháp vào khoảng 500-700 Euro. Tuy nhiên công chúng Thủ đô sẽ được mua vé với giá thấp hơn nhiều trong khi chất lượng tương đương.

Ông Trần Hải Đăng chia sẻ: "Chương trình có bán vé. Nhà hát mong muốn khán giả nên bỏ tiền sẽ thấy thú vị hơn và có trách nhiệm với tấm vé của mình. Từ trước đến nay ta có thói quen chờ đợi tấm vé của ai đó cho và điều đó không hề công bằng với nhà hát, không công bằng với nghệ sĩ".

Ông Trần Hải Đăng (giữa).

Về Musical Seasons 2024-2025, ông Đăng đánh giá đây là một trong những chương trình quy mô. "Tại sao lại bắt đầu từ Versailles? Tại sao lại bắt đầu từ Vienna? Vì sự thật họ là những dàn nhạc lớn của hành tinh. Ở Vienne hay Vienna, một ngày dàn nhạc của họ có thể biểu diễn 3 show và khả năng trình diễn của họ đạt đến thượng thừa. Khả năng về nghệ thuật, khả năng về ăn xăm của dàn nhạc đứng đầu châu Âu. Do vậy Nhà hát Hồ Gươm cũng muốn bắt đầu bằng chuỗi chương trình có giá trị về văn hóa và nghệ thuật như vậy".



Ảnh: Hòa Nguyễn