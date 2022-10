Khán giả Việt Nam được xem bom tấn 200 triệu USD 'Black Adam' sớm nhất thế giới

Một trong những bom tấn được chờ đợi nhất năm nay - Black Adam đánh dấu màn ra mắt của tài tử cơ bắp Dwayne 'The Rock' Johnson trong vai siêu anh hùng phản diện được yêu thích bậc nhất vũ trụ DC. Dự án là tâm huyết của The Rock trong suốt 15 năm trên ghế nhà sản xuất và diễn viên chính. Anh chia sẻ, với Black Adam, The Rock và đội ngũ của mình đã tạo ra một bộ phim mà họ có thể tự hào.

Black Adam là tác phẩm xoay quanh siêu anh hùng phản diện cùng tên được trả tự do sau hơn 5.000 năm bị giam cầm. Xuất thân từ một nô lệ, Teth-Adam (Dwayne Johnson thủ vai) được ban tặng sức mạnh của 6 vị thần Ai Cập, trở thành nhà vô địch của vương quốc cổ đại Kahndaq. Tuy nhiên, vì sử dụng sức mạnh của mình để trả thù cho cái chết của vợ và con trai, Teth-Adam bị cầm tù và trở thành Black Adam. Từ một người đàn ông bình thường, gã trở thành một giai thoại, và một huyền thoại. Giờ đây, khi tìm lại tự do, Black Adam sẽ mang đến một kiểu nhận thức hoàn toàn mới về công lý cho thế giới hiện đại.

Khai thác câu chuyện của một siêu anh hùng phản diện mới, Black Adam mang tới hình tượng một nhân vật “sinh ra là một nô lệ, tái sinh là một vị thần”, hứa hẹn xây dựng một thương hiệu siêu anh hùng được lòng khán giả đại chúng trong thời gian tới. Ngay từ khi các trailer được hé lộ, tựa phim siêu anh hùng mới nhất của nhà DC đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ phần hình ảnh choáng ngợp, đã mắt.

Bên cạnh Black Adam, phim còn giới thiệu đến khán giả các thành viên Justice Society - biệt đội siêu anh hùng đời đầu của vũ trụ DC. Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher và Cyclone với những siêu năng lực ấn tượng của mình, sẽ cùng với Black Adam tạo nên siêu đại chiến cực ấn tượng trên màn ảnh rộng. Đội ngũ CGI của phim đã góp phần “nâng tầm” các nhân vật này với loạt kỹ xảo hiệu ứng, biến hình ấn tượng.

Không chỉ là màn chào sân của ông hoàng phòng vé Dwayne Johnson (The Rock) trong vai trò một siêu anh hùng (hoặc phản anh hùng), được đầu tư khủng với con số ước tính lên tới 200 triệu USD, phim còn sở hữu dàn diễn viên cực phẩm như “James Bond huyền thoại” Pierce Brosnan hay “chàng thơ Netflix” Noah Centineo. Suất chiếu sớm đặc biệt của Black Adam nguyên ngày 20/10 trước khi phim chính thức khởi chiếu vào 21/10.