Trong những tháng còn lại của năm 2023 và 2 năm còn lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, với yêu cầu đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2023-2025, với 6 nội dung cụ thể:

Một là, tiếp tục bám sát 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chủ động, linh hoạt, sát tình hình thực tiễn và quyết tâm hoàn thành đạt và vượt toàn bộ 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ đã đề ra; ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Thành phố Bảo Lộc nhìn từ trên cao

Hai là, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển của 47 anh em dân tộc; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng sáng tạo, thực sự đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, phục vụ cho việc phát triển của tỉnh; tổ chức thật tốt, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước...

Ba là, trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy, phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất bình quân 260 triệu đồng/ha/năm.

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ khuyến khích tháo dỡ, di dời nhà kính, nhà lưới ra khỏi khu vực nội ô thành phố Đà Lạt, chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ.

Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng; ngăn chặn, hạn chế thấp nhất tiến đến chấm dứt tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp; kiên quyết khôi phục đầy đủ diện tích rừng trên đất bị lấn chiếm; hoàn thành kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Phát triển các trung tâm thương mại - dịch vụ lớn, hiện đại; cải tạo, xây dựng và phát triển các chợ truyền thống; chợ đầu mối nông sản.

Triển khai các chương trình phát triển thương mại điện tử, hợp tác với các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; các hoạt động phân phối hàng Việt để thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển; xây dựng ngành Du lịch Lâm Đồng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chất lượng cao và bền vững; từng bước khai thác mở rộng thị trường khách nội địa từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung; thu hút khách du lịch quốc tế đến từ các thị trường truyền thống như các nước ASEAN, Đông Bắc Á, Đông Á,...

Nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương thành sây bay quốc tế với từ tiêu chuẩn cấp 4E, mở thêm các tuyến bay nội địa và quốc tế từ Cảng hàng không Liên Khương đi Úc, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia...

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách địa phương theo dự toán, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 tăng 11-12%/năm; đến năm 2025, địa phương cơ bản cân đối nhu cầu chi thường xuyên.

Phát huy cao độ, quyết tâm đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và địa phương; phấn đấu đến cuối năm 2025, đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; hoàn thành đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 28B, các cầu trên Quốc lộ 20,... Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương huy động nguồn vốn đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, có tính chất kết nối liên vùng như: các tuyến Quốc lộ 27 đoạn K’Rông Nô - Phi Nôm, 55, 27C.

Thứ tư, về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tiếp tục thu hút, xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; sắp xếp hệ thống y tế công, y tế cơ sở, tạo ra mô hình hợp lý và ổn định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực ngành Y tế thực hiện các hoạt động y tế chuyên sâu.

Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vai trò của văn hóa, văn hóa vừa là trụ cột vừa là nền tảng phát triển xã hội; là mục tiêu, động lực phát triển bền vững. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; khai thác hiệu quả lợi thế, giá trị bản sắc văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch.

Năm là, lĩnh vực quốc phòng - an ninh:Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; phát huy hiệu quả các khu kinh tế quốc phòng, góp phần tăng cường thế trận quốc phòng - an ninh và thế trận lòng dân vững chắc ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tập trung xử lý, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay tại cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thời hạn theo quy định, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện phức tạp.

Sáu là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị: Thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh, phòng, chống và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và kêu gọi toàn thể các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra; với quyết tâm, khát vọng xây dựng quê hương Lâm Đồng: “Đảng bộ vững mạnh, chính quyền trong sạch. Kinh tế bền vững, môi trường sạch đẹp. Văn hoá phong phú, bản sắc dân tộc. Người dân thân thiện, hạnh phúc, khá giả. Hiện đại, văn minh, an toàn, đáng sống”.

Lâm Viên