Sáng 21/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khen thưởng 3 tập thể, 9 cá nhân trong vụ giải cứu thành công bé trai 6 tuổi bị người tình của mẹ bắt cóc.

Các tập thể công an TP Đà Lạt được khen thưởng trong vụ cứu bé trai 6 tuổi bị bắt cóc. Ảnh: X.N

Thay mặt Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an đã trao giấy khen cho ba tập thể gồm Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 10 (thuộc Công an TP Đà Lạt). Ba đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tấn công trấn áp tội phạm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó, 9 cá nhân cũng được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng thưởng nóng Công an TP Đà Lạt 10 triệu đồng.

Đối tượng Đoàn Văn Đen tại công an. Ảnh: X.N

Như tin đã đưa, chiều 19/10, Đoàn Văn Đen (30 tuổi, quê Sóc Trăng) đã bắt cóc cháu N.T.P.A (6 tuổi), học sinh lớp 1 ở TP Đà Lạt, con gái người tình của Đen.

Anh ta đến trường, vờ là cha cháu bé, đón về với nguyên nhân mẹ bị tai nạn. Sau khi cháu bé xác nhận, cô giáo đồng ý để Đen đón.

Nhận tin báo, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, chỉ đạo các lực lượng đồng loạt truy bắt và đã giải cứu thành công cháu A.

Công an TP Đà Lạt bắt Đoàn Văn Đen để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.