Khen thưởng nhóm cứu 40 người trốn ‘địa ngục’ casino ở Capuchia

Chiều 25/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 cá nhân dũng cảm cứu 40 người đào thoát khỏi 'địa ngục' casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di (thị trấn Long Bình, huyện An Phú) về Việt Nam.

Công an An Giang trao khen thưởng đột xuất cho 6 cá nhân cứu 40 người bơi qua sông trốn khỏi casino. Ảnh: Quỳnh Như

Trước đó, ngày 18/8, nhóm 42 người Việt từ casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú, An Giang) vào Việt Nam. Trong 42 người nói trên, có 1 người bị phía casino Campuchia bắt lại, 1 người khi bơi ngang sông thì bị đuối nước.

Lúc 40 người bơi qua sông, các anh Nguyễn Văn Tý, Trần Văn Trường, Lê Bình Hổ, Nguyễn Thành Công, Ngô Văn Sẹn và Mai Văn Hùng, chạy xuồng ra ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi về đến Việt Nam, 40 người được đưa về Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú.

Khai với cơ quan chức năng, họ thừa nhận xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau đó, họ được đưa vào làm việc tại casino Rich World. Một số khác đã sang Campuchia từ trước và làm việc cho các casino do người Trung Quốc quản lý. Sau đó, họ cũng được chuyển xuống casino Rich World (đối diện tỉnh An Giang) để làm việc.

Tại đây, công việc hằng ngày của họ là làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý casino người Trung Quốc.

Do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, bị đánh đập nên họ quyết định đào thoát khỏi casino về Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bước đầu, bà Lệ khai từ tháng 5 được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ tham gia đưa người trái phép qua Campuchia làm việc.

Sau đó, bà Lệ móc nối với Danh. Bà ta giao cho Danh nhiệm vụ đón những người muốn sang Campuchia làm, rồi chở đến bến sông phía Việt Nam. Tại đây, bà Lệ đưa người sang Campuchia làm việc tại các casino. Bà Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/mỗi lao động.

Trong 40 người nhảy sông bỏ trốn về nước có 6 người do bà Lệ và Danh đưa đi. Bà Lệ và Danh còn khai thêm, đã đưa rất nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia để vào làm việc tại các casino.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ việc 42 người Việt tháo chạy từ casino Campuchia về Việt Nam, cơ quan công an bước đầu xác định được 4 đường dây mua bán người liên quan.

"Chúng tôi đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để phối hợp với công an các tỉnh thành có đường dây mua bán người tiếp nhận tin báo, xử lý dứt điểm các đường dây", Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay.