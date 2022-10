Khoảng 2h50 sáng nay (25/10), khu kho xưởng chứa đệm mút, vải, nguyên liệu sơ chế dầu cá rộng hàng nghìn mét vuông tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội bốc cháy.

Một nam bảo vệ của trường học gần đó phát hiện ra sự việc và báo cho lực lượng chức năng. Theo người này, ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan khắp khu kho xưởng.

Khu kho xưởng cháy dữ dội (Ảnh: V.M)

Lực lượng Cảnh sát PCCC mất nhiều giờ đồng hồ mới khống chế được đám cháy

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động xe chữa cháy của Công an huyện Thanh Oai và lực lượng từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Hà Nội) tới hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 5h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tới 6h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước dập tàn, làm nguội đám cháy.

Theo thống kê ban đầu, đã có 3 kho hàng với tổng diện tích khoảng 1.400m2 bị cháy bao gồm: kho vải, kho cattin và kho mỡ cá basa.

Khu kho xưởng không có công nhân ngủ lại nên bước đầu xác định đám cháy không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

