10h hôm nay (9/3), một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mạc Toàn, phường An Hiệp, thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Hậu quả, 2 phương tiện hư hỏng nặng, nam tài xế mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô BKS: 34C- 251.50 do anh Đoàn Văn Hậu (SN 1997, trú tại phường Ái Quốc, TP Hải Dương) điều khiển va chạm với xe đầu kéo BKS: 15C -067.98 do anh Phạm Văn Đạt (SN 1984, trú tại Hải An, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển.

Sau va chạm, phương tiện do anh Hậu điều khiển bị nát phần đầu. Tài xế này bị mắc kẹt trong cabin, chân phải bị gãy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo về Công an thị xã Kinh Môn đồng thời tìm cách giải cứu tài xế bị thương nặng, phần chân phải bị mắc trong cabin.

Họ vừa động viên tài xế bình tĩnh vì người này đang hoảng loạn.

Sau khi giải cứu thành công, người dân đã đưa nạn nhân lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu.

Lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn thông tin với PV VietNamNet, tình huống tài xế mắc kẹt trong cabin, chân phải bị thương là rất khẩn cấp, cần được cứu hộ kịp thời để đưa đến bệnh viện. Người dân địa phương vừa báo công an, vừa chủ động giải cứu tài xế an toàn. Khi cơ quan công an đến, tài xế đã được đưa đi viện, nhưng hiện trường tai nạn vẫn được giữ nguyên. Đây là việc làm rất đáng ghi nhận.

Thiệt hại ban đầu về tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Vụ tai nạn đang được Công an thị xã Kinh Môn điều tra nguyên nhân.