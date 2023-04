Ngày 2/4, Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại huyện Thạch An giai đoạn 2018 - 2021.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam 2 bị can, gồm:

Lê Văn Diệu (công chức Chi cục thuế huyện Thạch An) có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nghiêm Xuân Thông (Chủ tịch UBND thị trấn Đông Khê) có hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Từ trái qua, lực lượng công an tống đạt các quyết định đối với Nghiêm Xuân Thông và Lê Văn Diệu (Ảnh: Công an cung cấp).

Đồng thời cơ quan công an cũng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can, gồm:

Nông Cao Thế (Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Khê, nguyên là Chủ tịch UBND thị trấn Đông Khê) có hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Đinh Trọng Nghĩa (công chức phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch An);

Nông Đức Tuân (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Khê, nguyên là công chức địa chính xã Trọng Con, huyện Thạch An);

Đặng Thu Phượng (Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch An);

Đinh Thị Hạnh (công chức Chi cục thuế huyện Thạch An);

Hoàng Văn Khoa (Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Hòa An, nguyên là Phó Chi cục thuế huyện Thạch An);

Bế Nhật Hoàng (Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thạch An), cùng với hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, bị can Hoàng Thị Ngân (cán bộ địa chính thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An) cũng bị điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, bị can Ngân đã bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt về hành vi nhận hối lộ.

Theo điều tra, trong thời gian làm việc tại UBND thị trấn Đông Khê, Nông Cao Thế, Nghiêm Xuân Thông và Hoàng Thị Ngân khi được công dân đề nghị giúp giải quyết hồ sơ xin miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất, mặc dù biết rõ là không đúng đối tượng nhưng vẫn tạo điều kiện giải quyết "vì động cơ cá nhân, cả nể tạo điều kiện cho người thân, người quen".

Đối với các bị can làm việc tại Chi cục Thuế và Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thạch An, trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã để xảy ra sai phạm trong việc xác định diện tích đất trong và ngoài hạn mức đối với đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, dẫn đến việc xác định nghĩa vụ tài chính chưa đúng theo quy định của pháp luật, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo Dân trí