Hôm nay (1/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can Triệu Văn Đông (SN 1983) và vợ là Triệu Thị Tuyên (SN 1984), cùng trú tại thôn Vua Bà, xã Trường Sơn về tội Hủy hoại rừng.

Cùng đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Đông; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triệu Thị Tuyên do đang mang thai.

Một khoảng rừng rộng lớn đã bị thiêu trụi.

Trước đó, ngày 2/4, báo VietNamNet có bài phản ánh 10ha rừng tự nhiên ở Bắc Giang bị chặt phá.

Ngay sau đó, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với các đối tượng phá rừng tự nhiên.

Ngày 3/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.