Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) về tội “Cướp tài sản”.

Bước đầu, nhóm đối tượng này thừa nhận hành vi cướp 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân (đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) vào sáng 24/10.

Đối tượng cầm đầu vụ cướp là Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Thị Bích Tuyền. Ảnh: CA

Công an lấy lời khai của đối tượng Lâm Phúc Lợi. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Mỹ, Lợi và Tuyền đều không có nghề nghiệp ổn định, nợ nần nhiều nơi. Chúng quen biết với nhau ở hội "những người vỡ nợ muốn làm liều" trên Facebook nên không biết rõ, thậm chí dùng tên giả với nhau. Sau đó, nhóm này lập nhóm kín 3 người để trao đổi, bàn nhau đi cướp ngân hàng, tiệm vàng.

Theo sự phân công, Mỹ, Lợi lên mạng tìm mua súng, trái nổ tự chế để sử dụng gây án, còn Tuyền thuê ô tô nhằm hỗ trợ vòng ngoài, giúp đồng bọn tẩu thoát sau khi cướp xong.

Ban đầu, chúng dự tính nhắm vào một ngân hàng tại Bình Dương nhưng qua các ngày theo dõi thì thấy rằng mục tiêu này nằm trong khu dân cư, có nhiều bảo vệ, đường thoát khó… nên chọn mục tiêu khác ở vùng ven TP.HCM. Qua khảo sát chúng quyết định chọn ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân.

Nghi phạm dùng súng uy hiếp các giao dịch viên để cướp đi 3,8 tỷ đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 24/10, Mỹ, Lợi bỏ súng, trái nổ tự chế vào balo, đi xe máy đến trước ngân hàng. Tuyền cũng lái ô tô đến để thực hiện kế hoạch đã bàn tính trước.

10h30, Mỹ, Lợi đi xe máy tới, cầm súng xông vào ngân hàng. Hai bảo vệ bị khống chế phải nằm xuống sàn nhà. Chúng dí súng, cầm trái nổ tự chế uy hiếp các giao dịch viên bỏ tiền vào ba lô. Cướp được 3,8 tỷ đồng, Mỹ, Lợi ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Di chuyển khoảng 2km, đến nơi vắng vẻ gần trung tâm cai nghiện Nhị Xuân, Mỹ và Lợi dừng lại để đốt xe, quần áo, ba lô… nhằm phi tang. Sau đó, Tuyền lái ô tô đến đón đồng bọn để tẩu thoát.

Trong chiều hôm đó, cả nhóm có mặt tại Vũng Tàu để chia tiền. Cụ thể, Mỹ có vai trò cầm đầu được 1,5 tỷ đồng, Lợi được chia 1,3 tỷ đồng, còn Tuyền thì được 1 tỷ. Ba thành viên nhóm cướp quyết định chia tay nhau và bỏ trốn.

22 giờ sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an và công an các tỉnh thành đã lần lượt bắt giữ 3 đối tượng ở 3 nơi khác nhau.

Công an đã thu hồi hơn 3,5 tỷ đồng tài sản bị cướp. Với số tiền còn lại, nhóm đối tượng đã dùng để giải quyết nợ nần, mua điện thoại.

Qua trích xuất nội dung trao đổi của nhóm đối tượng và lời khai của chúng, công an xác định 3 đối tượng bàn bạc sẽ bỏ trốn đi nước ngoài. Khi tình hình yên ắng, chúng sẽ quay về, hội tụ và tiếp tục gây án nhắm vào các biệt thự, nhà giàu ở TP.HCM và các tỉnh thành.